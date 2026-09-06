Путін три години говорив з посланцями Трампа: Reuters розкрив, чи є прорив у перемовинах

Москва наполягає на чотирьох областях і відмові України від НАТО, а спецпредставники Трампа вже прямують до Зеленського.

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Як пройшли переговори Путіна з посланцями США щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля

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Путін говорив із Віткоффом і Кушнером понад три години

Прориву на переговорах у Москві не зафіксовано

Спецпосланці Трампа зустрінуться із Зеленським у неділю

Понад три години переговорів очільника Кремля Володимира Путіна зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером завершилися без жодних ознак прориву. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що американці окреслили кілька варіантів можливого врегулювання, однак їхнього змісту не розкрив, повідомляє Reuters.

У відповідь російський правитель наполягав, що армія РФ нібито досягає "реального прогресу" на фронті, а Москва впевнена в досягненні своїх цілей. Обов'язковою умовою будь-яких домовленостей він назвав усунення "всіх першопричин конфлікту".

Офіційний представник Білого дому охарактеризував зустріч як змістовну й пообіцяв оголосити подальші кроки найближчими тижнями. Віткофф і Кушнер, які прибули до російської столиці вперше з січня, коментарів не давали - вони вилетіли одразу після завершення розмови й мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в неділю.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Порядок денний, за версією Кремля, не обмежувався війною.

"Переговори вийшли за межі простого обміну думками щодо врегулювання української кризи. Досить детально обговорювалися економічні питання та можливі великі, взаємовигідні російсько-американські проєкти. Загалом можна сказати, що переговори були своєчасними й надзвичайно корисними для обох сторін", - заявив Ушаков.

Присутній на зустрічі посланець Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв назвав приїзд американців важливим миротворчим візитом.

Путін похвалив зусилля Трампа

Публічну частину переговорів очільник РФ використав для компліментів на адресу господаря Білого дому.

"Розуміючи, що він потрапляє у складну ситуацію, він, тим не менш, не припиняє своїх зусиль, щоб допомогти досягти врегулювання та зробити свій внесок у вирішення російсько-українського конфлікту", - сказав Путін у телевізійному виступі на початку зустрічі.

Тло дипломатії виглядало інакше: попередні десять днів російська армія вдень і вночі била ракетами та дронами по Києву, а в п'ятницю вдарила по штаб-квартирі СБУ. Україна протягом літа атакувала російські НПЗ, нафтові термінали та склади інтернет-рітейлера Wildberries, підвищуючи для Москви ціну продовження війни, пишуть ЗМІ. На час візиту спецпосланців до Москви та Києва українська сторона була готова утриматися від ударів по російській столиці.

Величезна прірва в позиціях

П'ятий рік війни сторони зустрічають із діаметрально протилежним баченням фіналу. Джерело, наближене до Кремля, раніше говорило, що апетити Путіна щодо територій нікуди не зникли.

"Немає жодних шансів досягти угоди щодо лінії фронту, доки Путін не завершить закріплення за собою решти Донецької області", - підкреслив співрозмовник, додавши, що лідер Кремля впевнений на підставі доповідей своїх командирів: це станеться до кінця року.

Західні військові аналітики оцінюють такий сценарій як малоймовірний з огляду на повільні темпи просування російських військ. Київ відмовляється віддавати землі, які обороняв ціною величезних втрат, і трактує подібні умови як капітуляцію.

У Кремлі наголосили, що озвучена Путіним ще два роки тому вимога - передати Росії всю територію чотирьох областей, на які вона претендує, і відмовитися від курсу на НАТО - залишається "непохитною".

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чому Путін не хоче сідати за стіл переговорів

Диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін наразі не має зацікавленості у переговорах про завершення війни проти України, а з початком холодів його готовність до діалогу може ще більше знизитися. У Києві вважають, що Кремль може розраховувати на ослаблення України протягом зимового періоду. Про це повідомив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця в інтерв’ю Укрінформу.

За оцінкою представника ОП, російське керівництво може пов’язувати подальший розвиток війни з очікуваннями щодо складного зимового періоду для України. Саме це, на його думку, здатне впливати на позицію Кремля щодо дипломатичного процесу.

"У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і... до середини березня, у нього буде ще менше мотивації, бо вважатиме, що українці не настільки сильні..., щоб пережити цю зиму", - зазначив Кислиця.

Водночас Київ не має наміру згортати дипломатичний напрям. Кислиця наголосив, що відмова від таких зусиль за нинішніх умов була б помилковим і небезпечним рішенням.

Мирні переговори - новини за темою

Як писав раніше Главред, Росія нібито не завдавала ударів по Києву з початку доби. Про припинення вогню більш ніж на три дні з Україною домовленостей не було. Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі у Кремлі зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, цитують росЗМІ.

Раніше зазначалося, що представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають відвідати Київ та Москву, однак країна-агресор Росія намагається зірвати візит американських переговірників до України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, посланці президента США Дональда Трампа цими вихідними відвідають Москву та Київ, де проведуть переговори щодо припинення війни в Україні. Поїздка передбачає два ключові етапи. У суботу Віткофф і Кушнер мають зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі, а в неділю провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Джаред Кушнер і Стів Віткофф везуть із собою пропозицію щодо припинення війни.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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