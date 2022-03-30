Ворога відкинули назад: бійці ЗСУ показали звільнення Херсонської області

/ ТСН / Наталія Нагорна

Звільняючи Херсонську область Збройні сили України завдають істотної шкоди окупаційним військам РФ.

Бійці ЗСУ вже відбили кілька населених пунктів і спалили багато техніки ворога. "Це бойова машина піхоти, яку знищив наш батальйон. Дуже добре (горіло - ред), як на Новий Рік", - розповідають бійці в ефірі ТСН.

"На наших прекрасних кадрах, які у нас, наша робота зі знищення ворога разом з артилерією і десантниками, боєкомплекту не залишилося, але у нас є своє, 2 БМП посічені осколками, вирішимо, чи краще його спалити в посадці, також ми бачимо, їм буде легше ходити пішки", – розповідають військові.

Вони уточнили, що за кілька днів ЗСУ вже просунулися на 15 км вперед углиб території Херсонщини.

Насправді цією спаленою технікою росіяни "всіяли" два поля, при детонації боєкомплекту вежу відкинуло на другу частину поля.

"Росія говорила, що у них з технікою все добре, а коли ми подивилися, то навіть запаска дротом прикручена", — додають хлопці.

У той же час, без зв'язку, електрики, продуктів, ліків і навіть води, розграбовані магазини, зруйновані будинки - так сьогодні живуть села на окупованій Херсонщині. При цьому окупанти блокують евакуацію.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США попередило, що, незважаючи відведення невеликої кількості російських військ від Києва, Росія все ще може застосувати масову жорстокість до країни, в тому числі до столиці.

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