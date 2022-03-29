Зеленський і Путін можуть скоро зустрітися - вже готові документи - Подоляк

Зеленський, Путін / Фото Reuters

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що незабаром може відбутися зустріч глав РФ і України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

За його словами телеведучому каналу Україна 24 Василю Голованову в ефірі проекту FREEDOM, вже готовий відповідний пакет документів.

"Наші міста бомблять. Наші ЗСУ готові це все компенсувати з точки зору ударів у відповідь. Проте ми виходимо з того, що Україна не може бути зруйнована до кінця. Україна оформила сьогодні оптимальні домовленості, які передали російській стороні", - сказав Подоляк.

Радник глави ОП підкреслив, що йде робота над тим, щоб ця зустріч відбулася якомога швидше.

читайте такожБлискуча робота: ЗСУ знищили "гордість російського ОПК"Також він розкрив деталі пакету документів.

"Цей договір вкрай важливий для України, щоб ми не залишалися наодинці, і цей договір ще раз підкреслить для всіх важливість перегляду глобальної архітектурної безпеки. Пакет документів готовий, ми можемо виходити на підготовку зустрічей президентів, і, безумовно, ми будемо це робити. Ми будемо робити це якомога швидше для безпеки наших міст", - додав радник глави офісу президента.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

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