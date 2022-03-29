Окупантів відтісняють від Києва: Зеленський розповів про атаку ЗСУ

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський подякував ЗСУ за звільнення від російських окупантів міста Ірпінь.

У новому зверненні Зеленський розповів, що загарбників відтісняють від Києва.

"Українські захисники просуваються по Київській області, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці! Вдячний кожному і кожній, всім, хто працював над цим результатом", - сказав Зеленський.

За його словами, окупантів відтісняють від Ірпеня та Києва. Однак поки рано говорити про безпеку в цій частині Київської області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують північну частину області, і мають для цього ресурси і живу силу, а також намагаються відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат.

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"Рівень їх втрат навіть на рівні 90% не є для них аргументом, щоб зупинитися. Сотні і сотні спаленої і кинутої техніки, не переконують їх у тому, що так буде з кожним", - додав Зеленський.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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