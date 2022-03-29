ЗСУ успішно контратакує, проте загроза Києву зберігається – Міноборони Британії/ Фото Reuters

У британському Міноборони назвали успішними локальні контратаки української армії на північ від Києва, зокрема в Ірпені, Бучі та Гостомелі. Російських загарбників вдалося відтіснити з декількох позицій.

Проте в британському оборонному відомстві наголошують, що окупанти все ще загрожують Києву. Про це в Міноборони Британії кажуть, опираючись на дані власної розвідки.

"Водночас Росія все ще становить значну загрозу Києву через свої ударні здібності", – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що російські окупанти продовжують наступати на Маріуполь, проте центр міста лишається під контролем захисників України.

На інших напрямках росіяни намагаються втримати свої позиції, і при цьому пробують перегрупувати та реорганізувати свої сили, кажуть в Міноборони Великої Британії.

Контратаки ЗСУ під Києвом

Раніше повідомлялося, що ЗСУ розбивають окупантів РФ під Києвом. У напрямку Ірпеня відкинуті ворожі війська. При цьому російські загарбники проводять маневри на північно-західному напрямку і намагаються вийти на ділянки, щоб загрожувати Києву.

Також 28 березня українські військові звільнили Ірпінь від російських загарбників. Проте, як повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маршушин, зараз цивільним не можна повернутися в місто, оскільки це небезпечно.

Після цього президент України Володимир Зеленський подякував ЗСУ за звільнення від російських окупантів міста Ірпінь. У новому зверненні Зеленський розповів, що загарбників відтісняють від Києва.

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