"Нова Чорнобаївка" : в ОП розповіли про наступ ЗСУ в Херсонській області

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В Херсонській області окупанти РФ перейшли до оборони, а українські війська йдуть в атаку, розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"У районі Херсона на правому березі займає угруповання російське оборону потужно. І там ситуація перекинулася. Там каналами і дамбами все порізано, які дуже непросто перетнути. І виходить, що ми зараз в ролі наступаючого", - підкреслив він у інтерв'ю з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Радник глави ОП пояснив, що ситуація схожа з обстановкою в Броварському районі Київської області, коли через географічні особливості російські війська не могли перейти в наступ.

"Тепер навпаки ситуація там (у Херсонській області - ред.). Ну, особливо наших не криють, але іноді дістається. Поки просування там немає, тому що там дуже складна ситуація", — зазначив Арестович.

"Але російські війська в обороні стоять. Вітаю, щойно була дванадцята Чорнобаївка. За три хвилини до ефіру мені повідомили", - додав він.

Звернемо увагу, що побічно інформацію про новий удар ВСУ по окупантам в Чорнобаївці повідомив глава Миколаївської ОГА Віталій Кім.

"З 1 квітня. Чорнобаївка", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Крім того, місцеві Telegram-канали повідомляють про сильні вибухи в області, а також публікують фото і відео з потужними пожежами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України завдали чергової вогневої поразки російським окупаційним силам в Чорнобаївці Херсонської області.

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