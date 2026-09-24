'Війна припиниться': експерт сказав, коли РФ не зможе продовжувати бойові дії

В України з'явився інструмент тиску на Росію, який може стати вирішальним для закінчення війни.

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Україна може позбавити Росію надважливого ресурсу для продовження війни / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що сказав Загородній:

Україні варто зосередитися на ударах по НПЗ РФ

Дефіцит дизеля може суттєво послабити російську армію

Мобілізація не врятує РФ без достатніх запасів пального

Україна перейшла у завершальну фазу протистояння з країною-агресором Росією і вже має ресурс для того, щоб позбавити ворога здатності вести бойові дії. Це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Він зауважив, що зараз головним завданням України є добити нафтопереробні заводи на території РФ, особливо ті, що виробляють дизель. Коли українські військові це зроблять, ворог зупиниться.

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НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

"Дизельного палива не буде ані для армії, ані для функціонування російської економіки. А якщо економіка не працюватиме, не буде грошей на ведення війни. А якщо війна припиниться, почнеться дезінтеграція Росії", - зазначив експерт.

Ставка на паливний голод для Росії вже не теоретична: подібні удари ЗСУ завдають на практиці, і їхню ефективність, за словами експерта, підтверджують конкретні результати.

"Україна вже завдає ударів по Новому Уренгою, і це вже підтверджено. Тим самим ми показали, що здатні Росію "помасажувати" ще там, і тоді ще не буде газу. Адже ми можемо накрити Ямальський хрест чи заводи з дегазації, а тоді виявиться, що Росія цієї зими залишається ще й без газу. А морози в Росії більш суворі, ніж в Україні", - наголосив Загородній.

Мобілізація в РФ не врятує ситуацію

Паралельно Росія намагається компенсувати втрати новою хвилею мобілізації, однак, на переконання експерта, ці кроки Кремля не змінять розстановку сил на фронті.

"І мобілізація в РФ жодним чином не зможе вплинути на ці наші плани. По-перше, мобілізувати людей безкоштовно не вийде - знадобляться гроші. По-друге, якщо не буде дизеля, то Путін може мобілізувати скільки завгодно, це буде "до лампочки": як він перевезе мобілізованих, як навчить. Для всього цього потрібен дизель, бо Росія живе на ньому. Тому мобілізація мало допоможе Росії – як кажуть, перед смертю не надихаєшся", - вважає Загородній.

Експерт також зазначив, що позбавити Росію можливості вести війну у 2027–2028 роках, як це прогнозувала розвідка, Україна може. Для цього потрібно вже зараз перекрити постачання дизельного палива. За таких умов РФ увійде в зиму в дуже поганому стані. І тоді питання вже постане інакше: яка саме частина Росії буде здатна вести війну у 2027–2028 роках.

За якої умови почнуться реальні переговори про закінчення війни

Главред писав, що за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа", голови благодійного фонду "Нова дорога" Валерія Клочка, повноцінні переговори про завершення війни в Україні стануть можливими лише тоді, коли до процесу долучиться Європа.

Вона може надати конкретні гарантії Києву і висловити зустрічні вимоги Москві. Клочок зауважив, що про потребу в замороженні конфлікту вже відкрито каже президент Зеленський, тож питання лишається в площині того, що саме для цього має статися.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами держсекретаря США Марка Рубіо, війна Росії проти України завершиться не військовим розгромом однієї зі сторін, а домовленістю за столом переговорів.

Раніше повідомлялося, що завершення війни залежить від того, чи втратить Росія здатність продовжувати бойові дії, а ключовою умовою цього може стати масштабна економічна та внутрішня криза в РФ.

Напередодні стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна Росії проти України залишається найскладнішим із міжнародних конфліктів для врегулювання, однак висловив упевненість у її остаточному завершенні.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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