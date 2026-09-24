Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Війна припиниться": експерт сказав, коли РФ не зможе продовжувати бойові дії

Анна Косик
24 вересня 2026, 17:00
google news Підпишіться
на нас в Google
В України з'явився інструмент тиску на Росію, який може стати вирішальним для закінчення війни.
'Війна припиниться': експерт сказав, коли РФ не зможе продовжувати бойові дії
Україна може позбавити Росію надважливого ресурсу для продовження війни / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що сказав Загородній:

  • Україні варто зосередитися на ударах по НПЗ РФ
  • Дефіцит дизеля може суттєво послабити російську армію
  • Мобілізація не врятує РФ без достатніх запасів пального

Україна перейшла у завершальну фазу протистояння з країною-агресором Росією і вже має ресурс для того, щоб позбавити ворога здатності вести бойові дії. Це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Він зауважив, що зараз головним завданням України є добити нафтопереробні заводи на території РФ, особливо ті, що виробляють дизель. Коли українські військові це зроблять, ворог зупиниться.

відео дня
'Війна припиниться': експерт сказав, коли РФ не зможе продовжувати бойові дії
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

"Дизельного палива не буде ані для армії, ані для функціонування російської економіки. А якщо економіка не працюватиме, не буде грошей на ведення війни. А якщо війна припиниться, почнеться дезінтеграція Росії", - зазначив експерт.

Ставка на паливний голод для Росії вже не теоретична: подібні удари ЗСУ завдають на практиці, і їхню ефективність, за словами експерта, підтверджують конкретні результати.

"Україна вже завдає ударів по Новому Уренгою, і це вже підтверджено. Тим самим ми показали, що здатні Росію "помасажувати" ще там, і тоді ще не буде газу. Адже ми можемо накрити Ямальський хрест чи заводи з дегазації, а тоді виявиться, що Росія цієї зими залишається ще й без газу. А морози в Росії більш суворі, ніж в Україні", - наголосив Загородній.

Мобілізація в РФ не врятує ситуацію

Паралельно Росія намагається компенсувати втрати новою хвилею мобілізації, однак, на переконання експерта, ці кроки Кремля не змінять розстановку сил на фронті.

"І мобілізація в РФ жодним чином не зможе вплинути на ці наші плани. По-перше, мобілізувати людей безкоштовно не вийде - знадобляться гроші. По-друге, якщо не буде дизеля, то Путін може мобілізувати скільки завгодно, це буде "до лампочки": як він перевезе мобілізованих, як навчить. Для всього цього потрібен дизель, бо Росія живе на ньому. Тому мобілізація мало допоможе Росії – як кажуть, перед смертю не надихаєшся", - вважає Загородній.

Експерт також зазначив, що позбавити Росію можливості вести війну у 2027–2028 роках, як це прогнозувала розвідка, Україна може. Для цього потрібно вже зараз перекрити постачання дизельного палива. За таких умов РФ увійде в зиму в дуже поганому стані. І тоді питання вже постане інакше: яка саме частина Росії буде здатна вести війну у 2027–2028 роках.

За якої умови почнуться реальні переговори про закінчення війни

Главред писав, що за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа", голови благодійного фонду "Нова дорога" Валерія Клочка, повноцінні переговори про завершення війни в Україні стануть можливими лише тоді, коли до процесу долучиться Європа.

Вона може надати конкретні гарантії Києву і висловити зустрічні вимоги Москві. Клочок зауважив, що про потребу в замороженні конфлікту вже відкрито каже президент Зеленський, тож питання лишається в площині того, що саме для цього має статися.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами держсекретаря США Марка Рубіо, війна Росії проти України завершиться не військовим розгромом однієї зі сторін, а домовленістю за столом переговорів.

Раніше повідомлялося, що завершення війни залежить від того, чи втратить Росія здатність продовжувати бойові дії, а ключовою умовою цього може стати масштабна економічна та внутрішня криза в РФ.

Напередодні стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна Росії проти України залишається найскладнішим із міжнародних конфліктів для врегулювання, однак висловив упевненість у її остаточному завершенні.

Більше новин:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні НПЗ Тарас Загородній новини України Мобілізація в Росії Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ця зима буде критично важкою": чому ППО досі не встигає за реактивними дронами

"Ця зима буде критично важкою": чому ППО досі не встигає за реактивними дронами

18:26Аналітика
Перехоплювачі реактивних "Шахедів" були "готові" ще взимку: що з ними сталось

Перехоплювачі реактивних "Шахедів" були "готові" ще взимку: що з ними сталось

18:25Війна
"Війна припиниться": експерт сказав, коли РФ не зможе продовжувати бойові дії

"Війна припиниться": експерт сказав, коли РФ не зможе продовжувати бойові дії

17:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
РФ вдарила балістикою по пологовому будинку та житловим будинкам у Києві, є жертви

РФ вдарила балістикою по пологовому будинку та житловим будинкам у Києві, є жертви

Помер путініст Сергій Сосєдов: що сталося

Помер путініст Сергій Сосєдов: що сталося

Китайський гороскоп на завтра, 25 вересня: Кроликам — угоди, Зміям — керування

Китайський гороскоп на завтра, 25 вересня: Кроликам — угоди, Зміям — керування

Як зробити кімнату теплішою без опалення: забутий, але дієвий метод

Як зробити кімнату теплішою без опалення: забутий, але дієвий метод

Великі зміни у житті вже близько: кому незабаром усміхнеться доля

Великі зміни у житті вже близько: кому незабаром усміхнеться доля

Останні новини

18:34

Як сушити білизну у квартирі в холод: простий спосіб без зайвої вогкості

18:26

"Ця зима буде критично важкою": чому ППО досі не встигає за реактивними дронами

18:25

Перехоплювачі реактивних "Шахедів" були "готові" ще взимку: що з ними сталось

18:23

Яке свято 25 вересня: віруючим рекомендують не скупитися на добрі справи

17:26

Як підготувати грядки під озимий часник - що внести восени для рекордного врожаюВідео

Взимку на Росію чекає великий "туапсець": Загородній назвав вразливі місця, по яких битиме УкраїнаВзимку на Росію чекає великий «туапсець»: Загородній назвав вразливі місця, по яких битиме Україна
17:00

"Війна припиниться": експерт сказав, коли РФ не зможе продовжувати бойові дії

16:49

Єдина дочка Курта Кобейна вперше за 8 років з'явилася на публіці — як вона виглядає

16:44

Зеленський розкрив 3 вимоги США до України та РФ: що має статися першим

16:27

"Це — пастка для Трампа": названо головні сигнали зустрічі Зеленського з президентом США

Реклама
16:09

Новий управитель "Моршинської" планує негайно розпочати аудит групи — Герман

16:04

"Ракета біля нас влучила": Наталка Денисенко вийшла на зв'язок після прильоту

16:02

Ельнур Мехтієв дав інтерв’ю: ENSO, "Урбан" та знайомство зі Столаром актуально

16:00

Долар різко злетів, євро падає: новий курс валют на 25 вересня

15:59

"Усе залежить від нього": названо єдиний сценарій та умову завершення війни

15:44

Як позбутися розводів на посуді: секрет блискучих тарілок від кухаря

15:28

Інсценував самогубство в Одесі й утік: ким був справжній прототип Джеймса БондаВідео

15:16

Як підбирати колір колготок під образ: блогерка назвала 6 правилВідео

14:56

Атака РФ залишила бізнес у руїнах: знищено "Нову пошту", бренд Dukachi і фабрикуФото

14:55

Тепла атмосфера і вражаючі голоси: стали відомі перші подробиці сліпих прослуховувань "Голосу країни-14"

14:52

Після атаки РФ хлопець пригостив комунальниць кавою: відео розчулило українців

Реклама
14:50

Смарт-функції без нового телевізора: Київстар ТБ пропонує SMART TV приставку зі знижкою новини компанії

14:00

Як почистити осіннє взуття зі шкіри, замші та нубуку в домашніх умовах

13:58

Інтернет в Україні суттєво подорожчає: провайдер попередив про ріст тарифів

13:37

"Пішли народні методи": вагітна Вітвіцька намагається прискорити пологи

13:31

Багато українців без світла: через атаки РФ зафіксовані знеструмлення в 8 областях

13:03

Дрова потрібно класти догори дриґом: хитрий спосіб розпалювання каміна

12:59

В Україні потепління майже повністю витіснить дощі: коли зміниться погода

12:48

"Поспівчувати новій пасії": ексдружина Ращука зробила різку заяву

12:33

Абсолютно новий рецепт дерунів з цвітної капусти - готуються 15 хвилин

12:08

РФ завдала удару по фермі на Харківщині: загинуло шість аграріїв, 12 - поранено

12:02

Проблема не в складному характері: чому діти неслухняні, психолог дала відповідь

11:37

В Україні може зникати мобільний зв’язок та інтернет: попередження експерта

11:30

Китайський гороскоп на завтра, 25 вересня: Кроликам — угоди, Зміям — керування

11:21

ЗСУ прорвалися в трьох областях: ISW повідомив про зрив операцій РФ на фронті

11:20

Олія на столі та горіхи в холоді: як насправді слід зберігати продукти

11:18

Центр відповідальної гри та група експертів з України вивчили естонський досвід профілактики ігрової залежності під час візиту до Таллінна

11:01

Буданов в ОП відмовився від практики ручного контролю над урядом, – ЗМІ

10:53

Смак буде як із дорогої кав'ярні: що потрібно додати до кави замість цукру

10:51

Євро може готувати новий рух: несподіваний прогноз курсу валют в Україні

10:46

Зеленська наважилася на модний експеримент для зустрічі з Меланією ТрампВідео

Реклама
10:17

"Не впевнений, що справляюся": Зеленський зробив відверте зізнання про війну

10:16

РФ може напасти на країни НАТО: експерт назвав найнебезпечніше у плані Кремля

10:02

Трамп запросив Путіна на саміт G20 - у Кремлі дали неоднозначну відповідь

09:56

"Пошкодив голову": мати Сосєдова розкрила причину смерті путініста

09:51

Чому завершення війни в Україні стане кошмаром для країн Балтії та Польщі - експерт

09:37

Нова магнітна буря червоного рівня накриває Землю: якої сили буде шторм

09:07

"Не просто так приїжджали": Зеленський розкрив деталі переговорів з людьми Трампа

08:58

Операція "Павутина" по-російськи: як РФ планує атакувати три європейські країни

08:05

Гороскоп на завтра, 25 вересня: Овнам - ризик, Дівам - знахідка

07:31

"Дай Боже, вийде": Зеленський назвав три варіанти перемир’я з РФ

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти