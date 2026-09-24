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"Усе залежить від нього": названо єдиний сценарій та умову завершення війни

Юрій Берендій
24 вересня 2026, 15:59
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Загородній заявив, що завершення війни залежить від Путіна та економіки РФ. Експерт розповів, яку роль у цьому відіграють удари по російських НПЗ.

'Усе залежить від нього': названо єдиний сценарій та умову завершення війни
Завершення війни - Загородній назвав умову, що змінить усе / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ключові тези:

  • У РФ може початися внутрішня дестабілізація
  • Україна працює над тиском на російські НПЗ
  • Без пального армії РФ буде складніше воювати

Завершення війни залежить від того, чи втратить Росія здатність продовжувати бойові дії, а ключовою умовою цього може стати масштабна економічна та внутрішня криза в РФ. Поки Володимир Путін залишається при владі, Москва продовжуватиме воювати. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в ітерв'ю Главреду.

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За його словами, публічні заяви Києва про прагнення завершити війну пов'язані також із необхідністю зберігати міжнародну підтримку. Водночас перспективи завершення бойових дій він пов'язує насамперед із ситуацією всередині Росії.

"Поки Путін при владі, він воюватиме. Давайте розрізняти публічну позицію Зеленського та непублічну. Зеленський говорить про закінчення війни та мир, тому що на це нам дають гроші", - сказав Загородній.

Експерт вважає, що перелом може настати після серйозного погіршення економічної ситуації в Росії. На його думку, це здатне спровокувати внутрішню нестабільність і зміну керівництва країни.

"Україна зараз працює над колапсом російської економіки, що призведе до дестабілізації Росії та, найімовірніше, до усунення Путіна з посади глави держави, що спричинить ще більші потрясіння в РФ. А в цьому випадку війна закінчиться. Адже Росія зануриться у внутрішній хаос і втратить можливість продовжувати бойові дії", - зазначив Загородній.

Окремо експерт звернув увагу на енергетичну складову російської економіки. Він називає російські нафтопереробні заводи однією з ключових цілей, оскільки перебої з виробництвом пального можуть позначитися як на цивільній економіці, так і на забезпеченні армії.

"Наше основне завдання на шляху до цієї мети - добити російські НПЗ, над чим Україна продовжує працювати. Насамперед це потрібно для того, щоб у Росії не було дизельного палива. Не буде дизельного палива - російська економіка зупиниться", - наголосив він.

Він також вказує на сезонний фактор: для Росії особливо важливим є забезпечення зимовим дизельним пальним. За словами експерта, Москва вже стикається із проблемою його виробництва.

"Скільки б російська влада не друкувала рубля, скільки б вона не вигадувала, це не допоможе. Без дизельного палива неможливо буде забезпечувати армію та подальше продовження війни. Наприклад, зараз Росія зіткнулася з проблемою - як виробити зимове дизельне паливо, адже це все-таки "зимова країна", для росіян це критично", - підсумував експерт.

'Усе залежить від нього': названо єдиний сценарій та умову завершення війни
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню до зими є реальним за наявності політичної волі союзників. Він наголосив на необхідності відповідних рішент з боку США і Трампа та технологічної переваги на полі бою. Президент також вказав на потребу в "зимовому пакеті" озброєнь для захисту повітряного простору перед зимою.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що Київ погодився на повне, негайне та безумовне припинення вогню. У спільній заяві 51 держави-члена ООН закликали Росію до повного припинення вогню та повернення примусово переміщених українських цивільних. У документі підписанти також наголосили на ризиках для глобальної продовольчої безпеки через обмеження експорту з України.

Глава російскьогот МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна нібито могла б зберегти кордони 1991 року за умови виконання Мінських домовленостей. Він при цьому висунув претензії на адресу західних держав.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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