РФ завдала удару по фермі на Харківщині: загинуло шість аграріїв, 12 - поранено

У момент ворожої атаки люди сортували овочі.

https://glavred.net/war/rf-udarila-po-ovoshchehranilishchu-na-harkovshchine-pogibli-shest-agrariev-10798985.html Посилання скопійоване

Російський снаряд влучив у овочесховище на Харківщині / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/synegubov

Коротко:

Росія завдала удару по агрофірмі в Харківській області

Загинули 6 сортувальників овочів, ще 12 осіб поранено

Троє постраждалих працівників агрофірми у важкому стані

Росіяни завдали удару по овочесховищу в Харківській області. Загинули шестеро працівників агропідприємства - у момент атаки вони сортували овочі.

Атака сталася вранці 24 вересня на ферму в селищі Стара Гниліца на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

відео дня

Усі загиблі та поранені - працівники сховища: саме там вони перебували, коли влучив снаряд.

Серед шести загиблих - двоє чоловіків і чотири жінки. Троє з 12 поранених перебувають у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога.

Атака РФ на Харківщину / Фото: t.me/synegubov

У МВС додали, що в момент атаки люди сортували овочі.

"У ці хвилини терор проти цивільного населення триває - у багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу. У Києві внаслідок ранкової атаки загорілися автомобілі, у Вінницькій, Рівненській та Житомирській областях ворог намагається атакувати інфраструктуру та цивільні підприємства", - йдеться в повідомленні.

Атака РФ на Харківщину / Фото: ДСНС

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, у ніч на 24 вересня в Києві пролунали вибухи. Армія РФ атакувала столицю України балістичними ракетами та дронами. Двоє людей загинули та щонайменше шестеро отримали поранення внаслідок нічного удару. Четверо постраждалих госпіталізовано, двоє з них - у важкому стані.

Наслідки зафіксували одразу в п'яти районах міста - Святошинському, Подільському, Солом'янському, Дніпровському та Дарницькому. У Соломенському та Подільському районах уламки впали на територію нежитлової забудови, у Дарницькому - на проїжджу частину дороги.

Рано вранці 23 вересня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У столиці було чутно звуки вибухів. Місцева влада розповіла про наслідки атаки РФ.

У ніч на 22 вересня російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Дніпропетровській області. Вибухи пролунали у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. У результаті ворожої атаки двоє людей загинули. Ще шестеро - отримали поранення.

У ніч на 22 вересня країна-агресор Росія атакувала Київ. Влучання та падіння уламків зафіксували щонайменше у трьох районах столиці, четверо людей отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Ще 15 осіб рятувальники вивели з пошкодженого житлового будинку.

Київська область також опинилася під ударом. Ворожа атака спричинила загоряння складської будівлі у Броварському районі.

Інші новини:

Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред