"Не впевнений, що справляюся": Зеленський зробив відверте зізнання про війну

Президент зазначив, що щодня йому доводиться ухвалювати багато "складних рішень", які інколи виявляються помилковими.

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Володимир Зеленський розповів про помилки під час війни / скріншот

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Президент дав відверте інтерв’ю The Wall Street Journal

Зеленський визнав численні помилки під час ухвалення рішень в умовах війни

Глава держави поділився планами на майбутнє

Президент України Володимир Зеленський визнав, що за час повномасштабного вторгнення РФ припустився чимало помилок. Через колосальний тиск і шалений ритм йому щодня доводиться приймати важкі, а часом і не найприємніші рішення. Про це глава держави відверто розповів у інтерв’ю виданню The Wall Street Journal.

За словами Зеленського, в умовах жорсткої військової реальності уникнути промахів практично неможливо, адже лідеру країни доводиться постійно вести переговори та шукати компроміси.

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"Звісно, я припускаюся помилок. Під час війни ти робиш їх дуже багато. Чому? Тому що тобі доводиться… Як там каже президент Трамп? Make a deal? Тобі доводиться укладати сотні угод щодня", - пояснив український лідер.

При цьому президент не став уточнювати, які саме кроки чи домовленості вважає помилковими, додавши лише, що деякі з них давалися йому з великими труднощами через свою делікатність і складність.

На запитання журналістки про те, як йому вдається справлятися з колосальним емоційним і фізичним стресом, що накопичувався роками, Зеленський відповів з граничною щирістю.

"Я не впевнений, що справді справляюся з ним", - зізнався президент.

За його словами, він робить усе можливе, щоб після завершення війни та закінчення президентських повноважень залишитися жити в Україні й спокійно ходити вулицями.

Як писав Главред, Зеленський заявив, що на столі переговорів лежать три конкретні моделі часткового припинення вогню - енергетична, зернова та морська. За його словами, тристороння зустріч із реальним результатом потенційно можлива в грудні в Маямі під час саміту G20. Такий формат глава держави назвав однією з найкращих можливостей, запропонованих американською стороною. Президент України переконаний, що присутність лідера США Дональда Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу здатна створити атмосферу для результативних переговорів.

Зеленський також розповів, що відбулися окремі переговори зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Під час зустрічі сторони детально обговорили питання, які порушувалися під час його бесіди з Трампом. Очікуються контакти американської делегації з російською стороною.

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Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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