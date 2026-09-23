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Рубіо провів переговори з Лавровим щодо України - про що домовились

Юрій Берендій
23 вересня 2026, 18:26
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Рубіо і Лавров провели 52-хвилинні переговори в Нью-Йорку. Сторони обговорили війну РФ проти України, можливе перемир’я та саміт Трампа і Путіна.
Рубіо провів переговори з Лавровим щодо України - про що домовились
Рубіо розкрив деталі зустрічі з Лавровим - про що домовились / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Рубіо і Лавров провели 52-хвилинні переговори
  • Сторони обговорили війну РФ проти України

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 23 вересня провели закриті переговори в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Зустріч тривала 52 хвилини. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в ефірі Fox News.

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Це була вже п’ята зустріч Рубіо і Лаврова з 2025 року. Перед переговорами російський міністр заявляв, що планує з’ясувати позицію Вашингтона щодо врегулювання війни проти України та посередницьких зусиль США.

За підсумками зустрічі Рубіо повідомив, що сторони окремо розглянули можливість домовленостей щодо обмеженого припинення бойових дій у конкретних сферах.

"Обидві сторони (Україна і Росія, - ред.) висловили зацікавленість у певному обмеженому перемир’ї, яке стосуватиметься зерна та енергоносіїв. Звісно, це теж буде нелегко. Але це те, до чого обидві сторони висловили зацікавленість", - сказав Рубіо.

За словами держсекретаря США, такий формат не означатиме завершення війни. Водночас Вашингтон розглядає його як можливий спосіб зменшити окремі наслідки бойових дій для міжнародної спільноти.

"Гадаю, президент Зеленський висловив це публічно, зробив це вчора під час нашої зустрічі, а також, як мені здається, у інтерв’ю, які він дав протягом останніх кількох годин. Тож, очевидно, це те, що може статися. Це не вирішить проблему війни, але, на мою думку, певним чином може потенційно полегшити частину глобального тиску, який відчувається внаслідок цієї війни", - зазначив Рубіо.

Окремо під час переговорів сторони обговорили двосторонні відносини США та Росії, а також взаємодію в рамках ООН.

За словами Рубіо, США запросили російського президента Володимира Путіна на саміт G20, який має відбутися в Маямі у грудні.

Окремо Рубіо зазначив, що питання нового саміту за участю президентів США та Росії поки не порушувалося. За його словами, потенційна зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна потребуватиме попередньої підготовки.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Чому Путін не погодиться на енергетичне перемир’я з Україною - коментар експерта

Росія навряд чи погодиться на енергетичне перемир’я з Україною, оскільки Кремль розглядає удари по енергетичній інфраструктурі як спосіб домогтися поступок від Києва. Водночас Україна нарощує можливості для атак на енергетичні об’єкти РФ. Про це повідомив військовий експерт, екс-прес-секретар Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Фабрики новин.

"Не думаю, що енергетичне перемир’я стане нашою реальністю. Путін насправді вважає, що тиск на нашу енергетику може бути дієвим аргументом, щоб змусити нинішнє військово-політичне керівництво нашої країни піти на поступки, фактично на капітуляцію. Ну, а ми з кожним днем дедалі більше набуваємо здатності руйнувати ворожу енергетичну інфраструктуру", - сказав він.

Окремо експерт звернув увагу на проблеми, які виникають у російській паливно-енергетичній сфері. За його словами, в окремих регіонах РФ утворюються черги за пальним, а підприємства газовидобувної та нафтопереробної галузей зазнають пошкоджень унаслідок українських атак.

Це, на його оцінку, додатково ускладнює пошук компромісу між сторонами. Селезньов вказує, що позиції Києва та Москви щодо умов припинення бойових дій залишаються несумісними.

"Тобто немає спільних точок дотику, немає готовності з боку Москви йти на певні компромісні рішення, а це означає, що навряд чи ми будемо йти на такі поступки", - сказав експерт.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред,політичний експерт Валерій Клочок припустив, що Захід може піти на конкретні санкційні поступки щодо Росії задля просування переговорного процесу. Зокрема, на його думку, США спроможні тимчасово послабити обмеження в енергетичному секторі - наприклад, дозволивши РФ експортувати визначені обсяги нафти й газу.

Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких безпекових гарантій у разі проведення таких перемовин, зокрема на полях саміту G20.

Володимир Путін укотре заперечив наявність в агресивних намірів щодо Європи, водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та переклавши провину за відсутність діалогу на Україну. Російський диктатор знову критикував розширення НАТО й навчання Альянсу в Балтійському морі, окремо підкресливши, що головним гарантом суверенітету РФ залишається її ядерна тріада.

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Про джерело: Fox News

Fox News Channel - американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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