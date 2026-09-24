"Ракета біля нас влучила": Наталка Денисенко вийшла на зв'язок після прильоту

Ви дізнаєтеся:
- Як РФ атакувала Київ балістичними ракетами
- Що Наталка Денисенко розповіла про влучання поблизу її будинку
У ніч на 24 вересня РФ завдала масованого удару по Києву, застосувавши балістичні ракети. Популярна актриса Наталка Денисенко розповіла шанувальникам в Instagram про влучання зовсім поруч з її будинком.
В результаті атаки в столиці були пошкоджені будівлі, загинули дві людини, ще вісім постраждали. У Подільському районі поруч із пологовим будинком сталося влучання, на парковці загорілися чотири автомобілі, а сама будівля медичного закладу зазнала пошкоджень. Як з’ясувалося, зовсім поруч із місцем удару розташований будинок Наталки Денисенко.
Зірка українських серіалів вийшла на зв'язок прямо з ліжка, опублікувавши фото без макіяжу та укладки, вкрившись ковдрою. На знімку актриса виглядала втомленою після безсонної ночі.
"Сьогодні вранці ледь встала. Ракета біля нас влучила в пішохідну зону між пологовим будинком і церквою", - написала актриса.
Окрім кадрів руйнувань, Денисенко показала скріншоти нічних сповіщень про повітряну тривогу, яка почалася майже о першій годині ночі. На запитання одного з підписників про те, чому артистці доводиться "тримати себе в руках", Наталка відповіла дуже емоційно.
"Заздрю таким людям, які запитують, навіщо мені тримати кукуху... Я живу в Україні. На вулиці повний жах, завтра репетиція, сина до школи... а треба вижити", - написала актриса.
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Про персону: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
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