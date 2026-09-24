ЗСУ прорвалися в трьох областях: ISW повідомив про зрив операцій РФ на фронті

Окупанти не можуть реалізувати план з захоплення українських територій.

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Лінія фронту змінюється / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр, карта ISW

Що повідомили аналітики:

Українські військові просунулися на Куп'янському напрямку

В районі Часового Яру зафіксовано успіхи Сил оборони

У Запорізькій області просування є в обох армій

Сили оборони України за останні кілька діб просунулися одразу в трьох областях - Харківській, Донецькій та Запорізькій. Також українські військові зірвали низку наступальних операцій армії країни-агресора Росії.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). За їхніми даними, найпомітніші зміни лінії фронту зафіксовано на Куп'янському напрямку, поблизу Часового Яру та на захід від Оріхова.

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Де просунулися СОУ

Геолокаційні дані свідчать, що українські підрозділи відкинули російські сили на захід від Калинового, розташованого на північ від Куп'янська. Присутність українських військових фіксували також безпосередньо поблизу Калинового та на північ від Кіндрашівки - це дає змогу поступово покращувати становище на флангах Куп'янська.

На Донеччині Сили оборони мали успіхи в районі Часового Яру. За оцінками аналітиків, українські воїни просунулися у східній та центральній частинах Молочарки - це південний захід від Часового Яру й північ від Костянтинівки. Ще одне просування зафіксоване на схід від Стінки, північніше Костянтинівки.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

У Запорізькій області Сили оборони прорвалися на південний схід від Олександрівки, а також просунулися або зберегли позиції у південній частині Оріхова.

"Українські сили нещодавно просунулися вперед або утримали позиції в південній частині Оріхова, тоді як російські війська здійснили операцію з проникнення на північний схід від міста", - йдеться у звіті ISW.

Чому Кремль бреше про масштабні успіхи на фронті

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Росія використовує брехливі заяви про просування своїх військ на фронті як інструмент інформаційної кампанії, покликаної переконати Україну та її західних партнерів у нібито неминучій перемозі РФ.

Аналітики вважають, що перебільшення масштабів захоплених територій є частиною довгострокової стратегії Кремля. Її мета - створити враження, ніби українська оборона близька до краху, а Києву та його союзникам слід змиритися з російськими вимогами.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська намагалися вийти до логістичних шляхів у районі Торецького на Донеччині, щоб розвинути наступ у напрямках Дружківки та Добропілля, однак Сили оборони провели операцію з блокування та зачистки району.

Раніше в ISW спростували заяву Міноборони РФ про нібито оточення Добропілля в Донецькій області, зазначивши, що російська сторона не надала жодних доказів цього.

Напередодні стало відомо, що російські війська протягом останніх десяти днів двічі намагалися проникнути на територію Сумської області через газопровід, який проходить у районі кордону України з Курською областю РФ.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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