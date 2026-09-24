Єдина дочка Курта Кобейна вперше за 8 років з'явилася на публіці — як вона виглядає

Френсіс Бін Кобейн здійснила рідкісний публічний вихід у Лос-Анджелесі.

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Як виглядає дочка Курта Кобейна / колаж: Главред, скріншот із відео

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Френсіс Бін Кобейн з'явилася на публіці вперше з 2018 року

Що відбувається в особистому житті дочки Курта Кобейна

Дочка культового музиканта Курта Кобейна та співачки Кортні Лав, 34-річна Френсіс Бін Кобейн, вперше за вісім років офіційно з'явилася на червоній доріжці. Художниця та модель відвідала спеціальний показ фільму "The Deputy" у Landmark Theatres Sunset у Лос-Анджелесі, повідомляє Just Jared.

На цьому заході Френсіс виступила не просто зірковою гостею, а в ролі виконавчої продюсерки фільму. Востаннє її фотографували на червоній доріжці у 2018 році, а єдиний показ бренду Moschino у 2019 році відбувся без фотосесії на доріжці.

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Френсіс Бін Кобейн у дитинстві / скріншот із відео

Для світського повернення Френсіс Бін Кобейн обрала ефектний аутфіт із вінтажними нотками, немов віддаючи данину поваги стилю своїх знаменитих батьків. Дочка легенди рок-музики з’явилася перед фотокамерами в потертій футболці з принтом, чорних коротких шортах і коричневій шкіряній куртці.

Свій зухвалий образ продюсерка доповнила білими шкіряними чобітьми до колін, а світле волосся уклала на косий проділ.

Єдина дочка фронтмена Nirvana втратила батька у квітні 1994 року, коли їй було всього півтора року. Усі наступні роки вона намагалася вести досить усамітнений спосіб життя і рідко з’являлася на публіці.

У 2023 році Френсіс вийшла заміж за Райлі Хока - сина легендарного скейтбордиста Тоні Хока. Восени 2024 року у пари народився син Ронін Уокер Кобейн Хок, який став першим онуком Курта Кобейна. Зовсім недавно подружжя відсвяткувало другий день народження свого малюка в сімейному колі.

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Про персону: Френсіс Бін Кобейн Френсіс Бін Кобейн - американська художниця та модель. Єдина дитина музикантів Курта Кобейна та Кортні Лав, повідомляє Вікіпедія. Хрещениця актриси Дрю Беррімор та фронтмена гурту R.E.M. Майкла Стайпа. Виступала виконавчим продюсером документального фільму, присвяченого життю Курта Кобейна - "Курт Кобейн: Чортів монтаж" (2015).

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