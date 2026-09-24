Трамп запросив Путіна на саміт G20 - у Кремлі дали неоднозначну відповідь

У США сподіваються, що Путін скористається запрошенням Трампа.

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Трамп покликав Путіна в Маямі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Трамп запросив Путіна на саміт G20 у Маямі

Кремль подякував за запрошення, але рішення ще не ухвалив

Рубіо заявив, що США сподіваються на приїзд Путіна

Президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі. У Кремлі позитивно відреагували на запрошення, але рішення поки не ухвалили. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ.

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив запрошення після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим 23 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН. За його словами, Вашингтон сподівається, що Путін скористається запрошенням і приїде на саміт, який запланований на 14-15 грудня у Маямі.

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"Ми вважаємо, що це можливість для нього взаємодіяти не лише з президентом, а й з іншими світовими лідерами", - сказав Рубіо.

Марко Рубіо / Інфографіка: Главред

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва вдячна за запрошення. За його словами, з питанням участі Путіна ще мають визначитися і опрацювати дипломатичними каналами.

"Так, ми бачили цю заяву, і ми приймаємо це запрошення з вдячністю. Безумовно, воно буде розглянуто, і у відповідний час ми вже відповідними каналами з американцями проговоримо можливість скористатися цим запрошенням", - сказав Пєсков.

Якщо лідер країни-агресора відвідає саміт, це стане його першим візитом до континентальної частини США з 2015 року. Тоді він приїжджав до Нью-Йорка на Генасамблею ООН і провів 90-хвилинну зустріч із тодішнім президентом США Бараком Обамою. Востаннє Путін особисто брав участь у саміті G20 у 2019 році, а у 2023 році долучався до нього онлайн.

У якому випадку можливі змістовні переговори - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок розповів в інтерв’ю Главреду, що конкретною ознакою переходу переговорного процесу щодо завершення війни в Україні у змістовну фазу могли б стати заяви США та Європи про готовність послабити або скасувати санкції проти Росії.

За його словами, йдеться, зокрема, про можливе послаблення санкцій в енергетичній сфері та відновлення продажу російських нафти й газу європейським країнам на певних умовах. Водночас наразі таких заяв від Вашингтона та Брюсселя немає.

"Якщо такі заяви пролунають, тоді можна буде говорити, що щось конкретне справді наближається. Зараз процес рухається лише в тому напрямку, щоб європейці повноцінно долучилися до переговорів. Я майже впевнений, що це обговорювали й Трамп із Путіним. Кушнер після Києва на сто відсотків мав донести до Трампа: там сидять європейці, Зеленський не один, поруч Велика Британія, Німеччина та Франція. Їхні інтереси доведеться враховувати", - зазначив Клочок.

Експерт додав, що Росія, ймовірно, наполягатиме на питанні послаблення санкцій. Водночас, за його словами, головним інтересом європейських країн залишається недопущення поширення війни на їхню територію.

Саміт G20 - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, у Німеччині та інших європейських країнах висловили обурення через запрошення міністра фінансів Росії Антона Силуанова на зустріч G20. Силуанова не було на спільному фотографуванні міністрів через реакцію європейських делегацій.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що жодних економічних поступок для Росії не буде доти, доки триває війна в Україні. Під час двосторонньої зустрічі з Антоном Силуаном Бессент висунув жорсткий ультиматум Росії і відмовив у будь-яких домовленостях на умовах, що не передбачають припинення бойових дій. Розмова відбулася на полях саміту G20 в Ешвіллі.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль відкидає можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним на саміті G20. Він заявив, що будь-який діалог між лідерами можливий лише на її території.

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Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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