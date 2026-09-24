Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Трамп запросив Путіна на саміт G20 - у Кремлі дали неоднозначну відповідь

Руслана Заклінська
24 вересня 2026, 10:02оновлено 24 вересня, 10:36
google news Підпишіться
на нас в Google
У США сподіваються, що Путін скористається запрошенням Трампа.
Трамп запросив Путіна на саміт G20 - у Кремлі дали неоднозначну відповідь
Трамп покликав Путіна в Маямі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Трамп запросив Путіна на саміт G20 у Маямі
  • Кремль подякував за запрошення, але рішення ще не ухвалив
  • Рубіо заявив, що США сподіваються на приїзд Путіна

Президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі. У Кремлі позитивно відреагували на запрошення, але рішення поки не ухвалили. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ.

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив запрошення після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим 23 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН. За його словами, Вашингтон сподівається, що Путін скористається запрошенням і приїде на саміт, який запланований на 14-15 грудня у Маямі.

відео дня

"Ми вважаємо, що це можливість для нього взаємодіяти не лише з президентом, а й з іншими світовими лідерами", - сказав Рубіо.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка: Главред

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва вдячна за запрошення. За його словами, з питанням участі Путіна ще мають визначитися і опрацювати дипломатичними каналами.

"Так, ми бачили цю заяву, і ми приймаємо це запрошення з вдячністю. Безумовно, воно буде розглянуто, і у відповідний час ми вже відповідними каналами з американцями проговоримо можливість скористатися цим запрошенням", - сказав Пєсков.

Якщо лідер країни-агресора відвідає саміт, це стане його першим візитом до континентальної частини США з 2015 року. Тоді він приїжджав до Нью-Йорка на Генасамблею ООН і провів 90-хвилинну зустріч із тодішнім президентом США Бараком Обамою. Востаннє Путін особисто брав участь у саміті G20 у 2019 році, а у 2023 році долучався до нього онлайн.

У якому випадку можливі змістовні переговори - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок розповів в інтерв’ю Главреду, що конкретною ознакою переходу переговорного процесу щодо завершення війни в Україні у змістовну фазу могли б стати заяви США та Європи про готовність послабити або скасувати санкції проти Росії.

За його словами, йдеться, зокрема, про можливе послаблення санкцій в енергетичній сфері та відновлення продажу російських нафти й газу європейським країнам на певних умовах. Водночас наразі таких заяв від Вашингтона та Брюсселя немає.

"Якщо такі заяви пролунають, тоді можна буде говорити, що щось конкретне справді наближається. Зараз процес рухається лише в тому напрямку, щоб європейці повноцінно долучилися до переговорів. Я майже впевнений, що це обговорювали й Трамп із Путіним. Кушнер після Києва на сто відсотків мав донести до Трампа: там сидять європейці, Зеленський не один, поруч Велика Британія, Німеччина та Франція. Їхні інтереси доведеться враховувати", - зазначив Клочок.

Експерт додав, що Росія, ймовірно, наполягатиме на питанні послаблення санкцій. Водночас, за його словами, головним інтересом європейських країн залишається недопущення поширення війни на їхню територію.

Саміт G20 - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, у Німеччині та інших європейських країнах висловили обурення через запрошення міністра фінансів Росії Антона Силуанова на зустріч G20. Силуанова не було на спільному фотографуванні міністрів через реакцію європейських делегацій.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що жодних економічних поступок для Росії не буде доти, доки триває війна в Україні. Під час двосторонньої зустрічі з Антоном Силуаном Бессент висунув жорсткий ультиматум Росії і відмовив у будь-яких домовленостях на умовах, що не передбачають припинення бойових дій. Розмова відбулася на полях саміту G20 в Ешвіллі.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль відкидає можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним на саміті G20. Він заявив, що будь-який діалог між лідерами можливий лише на її території.

Читайте також:

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін саміт G20 війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні потепління майже повністю витіснить дощі: коли зміниться погода

В Україні потепління майже повністю витіснить дощі: коли зміниться погода

12:59Синоптик
В Україні може зникати мобільний зв’язок та інтернет: попередження експерта

В Україні може зникати мобільний зв’язок та інтернет: попередження експерта

11:37Україна
ЗСУ прорвалися в трьох областях: ISW повідомив про зрив операцій РФ на фронті

ЗСУ прорвалися в трьох областях: ISW повідомив про зрив операцій РФ на фронті

11:21Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Зняття грошей у банкоматах з 1 жовтня: які ліміти діятимуть в Україні

Зняття грошей у банкоматах з 1 жовтня: які ліміти діятимуть в Україні

Не пелети і не газ: експерти вирахували найдешевше джерело тепла

Не пелети і не газ: експерти вирахували найдешевше джерело тепла

РФ вдарила балістикою по пологовому будинку та житловим будинкам у Києві, є жертви

РФ вдарила балістикою по пологовому будинку та житловим будинкам у Києві, є жертви

Рубіо провів переговори з Лавровим щодо України - про що домовились

Рубіо провів переговори з Лавровим щодо України - про що домовились

Помер путініст Сергій Сосєдов: що сталося

Помер путініст Сергій Сосєдов: що сталося

Останні новини

13:03

Дрова потрібно класти догори дриґом: хитрий спосіб розпалювання каміна

12:59

В Україні потепління майже повністю витіснить дощі: коли зміниться погода

12:48

"Поспівчувати новій пасії": ексдружина Ращука зробила різку заяву

12:33

Абсолютно новий рецепт дерунів з цвітної капусти - готуються 15 хвилин

12:08

РФ завдала удару по фермі на Харківщині: загинуло шість аграріїв, 12 - поранено

"Росіяни мріють про слабку Європу": Розумний - про розкол у ЄС і наслідки для України“Росіяни мріють про слабку Європу”: Розумний - про розкол у ЄС і наслідки для України
12:02

Проблема не в складному характері: чому діти неслухняні, психолог дала відповідь

11:37

В Україні може зникати мобільний зв’язок та інтернет: попередження експерта

11:30

Китайський гороскоп на завтра, 25 вересня: Кроликам — угоди, Зміям — керування

11:21

ЗСУ прорвалися в трьох областях: ISW повідомив про зрив операцій РФ на фронті

Реклама
11:20

Олія на столі та горіхи в холоді: як насправді слід зберігати продукти

11:18

Центр відповідальної гри та група експертів з України вивчили естонський досвід профілактики ігрової залежності під час візиту до Таллінна

11:01

Буданов в ОП відмовився від практики ручного контролю над урядом, – ЗМІ

10:53

Смак буде як із дорогої кав'ярні: що потрібно додати до кави замість цукру

10:51

Євро може готувати новий рух: несподіваний прогноз курсу валют в Україні

10:46

Зеленська наважилася на модний експеримент для зустрічі з Меланією ТрампВідео

10:17

"Не впевнений, що справляюся": Зеленський зробив відверте зізнання про війну

10:16

РФ може напасти на країни НАТО: експерт назвав найнебезпечніше у плані Кремля

10:02

Трамп запросив Путіна на саміт G20 - у Кремлі дали неоднозначну відповідь

09:56

"Пошкодив голову": мати Сосєдова розкрила причину смерті путініста

09:51

Чому завершення війни в Україні стане кошмаром для країн Балтії та Польщі - експерт

Реклама
09:37

Нова магнітна буря червоного рівня накриває Землю: якої сили буде шторм

09:07

"Не просто так приїжджали": Зеленський розкрив деталі переговорів з людьми Трампа

08:58

Операція "Павутина" по-російськи: як РФ планує атакувати три європейські країни

08:05

Гороскоп на завтра, 25 вересня: Овнам - ризик, Дівам - знахідка

07:31

"Дай Боже, вийде": Зеленський назвав три варіанти перемир’я з РФ

06:39

РФ вдарила балістикою по пологовому будинку та житловим будинкам у Києві, є жертвиФото

05:55

"Груди більше моїх": Melovin став жінкоюВідео

05:27

Зрізати чи викручувати гриби: що краще робити, щоб не нашкодити грибниціВідео

05:10

Фортуна обрала фаворитів: три знаки зодіаку отримають все, про що мріяли

04:04

Секрет сухих вікон восени — що потрібно поставити на підвіконня вже зараз

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з білкою за 39 с

03:56

Тільки соди недостатньо: чим замінити розпушувач у випічці

03:21

Навіщо Путіну ще 300 тисяч військових: експерт розкрив хитрий план Кремля

01:05

Дар'я Трегубова здивувала зізнанням про гардероб: скільки витрачає і чого не вдягне

00:30

Посланець Путіна вирушить до США на переговори з командою Трампа - Reuters

23 вересня, середа
23:23

Великі зміни у житті вже близько: кому незабаром усміхнеться доля

22:23

"Не можу повірити": українська актриса розповіла про складні пологи за кордоном

21:32

Помер путініст Сергій Сосєдов: що сталося

21:30

Повернення Криму - умова нормального життя України: заява Зеленського

21:00

Зірка "Людини-павука" домовився про розлучення майже через 5 років - деталі

Реклама
20:56

Зеленський на Генасамблеї ООН назвав нові цілі Путіна у війні: список міст

20:30

РФ готова завдати нового балістичного удару: у ЦПД попередили українців

20:24

Гороскоп на сьогодні, 24 вересня: Левам - винагорода, Водоліям - радість

20:24

Джордж Клуні дав зворушливу пораду синові Сінді Кроуфорт перед смертю

20:03

Україна могла зберегти кордони 1991 року: Лавров назвав справжню причину війни

19:42

Як зробити кімнату теплішою без опалення: забутий, але дієвий методВідео

19:37

Що буде з батареєю, якщо заряджати смартфон чужим кабелем: роз'яснення

19:22

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини з чайкою за 46 с

19:18

Сприятливий період у жовтні: 3 знаки зодіаку отримають нові можливості

19:05

Україна погодилася на повне і безумовне припинення вогню - ️заява в ООН

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти