Скандально відомий журналіст і прихильник війни проти України раптово помер.

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Сергій Сосєдов помер / колаж: Главред, скріншот із відео

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Причину смерті Сергія Сосєдова

Що про загибель путініста розповіла його мати

На 59-му році життя помер російський музичний критик Сергій Сосєдов, якому популярність принесли скандальні оцінки зірок естради та участь у телешоу "Х-фактор". Інформацію про його смерть підтвердила мати Антоніна в коментарі росЗМІ.

Нещасний випадок стався 23 вересня в місті Нерюнгрі в Якутії, куди Сосєдов приїхав напередодні. 25 вересня він мав увійти до складу журі місцевого конкурсу "Перлина Далекого Сходу - 2026". За словами матері критика, трагедія сталася прямо в готелі. Під час спуску сходами Сосєдов впав і отримав важку травму голови.

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Сергій Сосєдов - причина смерті / фото: Стархіт

"Я в жахливому стані, як я можу себе почувати. Він 21-го вночі вилетів туди, до Якутії. А сьогодні зателефонував звідти Віктор Миколайович, якийсь продюсер. У готелі спускався сходами, впав, пошкодив голову. Викликали "швидку", на операції помер. Якийсь жах", - розповіла мати пропагандиста.

Антоніна зізналася, що відмовляла сина від такої далекої й виснажливої поїздки, але той наполіг на своєму.

"Я йому казала: „Навіщо ти їдеш так далеко?" Ну, робота є робота. Що я буду робити, ой, Боже. Ну як же так це все буває", - поділилася вона у коментарі.

Путініст Сосєдов працював в Україні / фото: СТБ

У ЗМІ з’явилися різні версії того, що саме призвело до падіння Сосєдова. Деякі джерела стверджували, що у критика міг відірватися тромб. Після падіння та отриманої травми у нього розвинувся важкий набряк мозку, а лікарям не вдалося врятувати йому життя. Водночас джерело з оточення Сосєдова спростовувало інформацію про тромб і стверджувало, що те, що сталося, було нещасним випадком.

Сергій Сосєдов - позиція щодо війни в Україні

Після анексії Криму Росією у 2014 році Сергій Сосєдов публічно підтримав дії російської влади. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році музичний критик також виступав із заявами на підтримку дій Росії та критикував російських артистів, які засудили війну або покинули країну.

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Про персону: Сергій Сосєдов Сергій Сосєдов - російський журналіст, музичний критик, історик музики, редактор, телеведучий, сценарист. Член Спілки журналістів терористичної Москви. З 2010 по 2015 рік був одним із чотирьох суддів вокального шоу "Х-фактор" на українському каналі СТБ. Після того, як Росія напала на Україну, Сосєдов підтримав вторгнення агресора та повністю підтримав військові дії.

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