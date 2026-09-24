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"Не просто так приїжджали": Зеленський розкрив деталі переговорів з людьми Трампа

Руслана Заклінська
24 вересня 2026, 09:07
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Україна очікує на переговори американської команди з російською стороною.
'Не просто так приїжджали': Зеленський розкрив деталі переговорів з людьми Трампа
Українська делегація провела окремі переговори з Віткоффом і Кушнером / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Коротко:

  • Українська делегація провела переговори з Віткоффом і Кушнером
  • Конкретних напрацювань на папері Зеленський поки не бачив
  • Американська команда має провести переговори з росіянами

Після зустрічі президента України з президентом США українська делегація провела окремі переговори зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Очікуються контакти американської команди з російською стороною. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передають Новини LIVE.

За словами глави держави, під час зустрічі сторони детально обговорили питання, які порушувалися під час його розмови з Трампом.

відео дня

"Зустріч делегації з Віткоффом та Кушнером відбулася і сторони детально обговорили питання, які порушували під час розмови з Трампом", - сказав Зеленський.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Водночас Зеленський зазначив, що наразі не бачив конкретних напрацювань на папері. За його словами, частину питань сторони вже обговорювали під час попереднього візиту Віткоффа та Кушнера до Києва.

"Вони не просто так приїжджали", - наголосив президент.

Після зустрічі з українською стороною американські представники мають провести переговори з росіянами. Водночас про конкретні результати цих майбутніх контактів наразі не повідомлялося.

Які результати переговорів у Нью-Йорку

Під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Нью-Йорку вдалося досягти певного прогресу щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

"Під час зустрічі з Трампом було досягнуто певного прогресу в питанні ліцензій на Patriot", - розповів співрозмовник видання на умовах анонімності.

Раніше Зеленський зазначав, що Київ поки не отримав однозначної відповіді від США щодо відповідної ліцензії. Водночас, за даними іншого джерела, щодо низки важливих для України питань ситуація залежить від рішень російської сторони.

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський повідомив про зустріч із президентом США та ключові переговорні теми. Президент назвав пріоритетом припинення бойових дій, зокрема через енергетичне перемир'я, яке має бути передане від США до російської сторони через посередництво Вашингтона.

Під час вересневої зустрічі з представниками Дональда Трампа в Москві Володимир Путін заявив, що російська армія нібито зможе захопити підконтрольну Україні частину Донбасу протягом кількох місяців. Джаред Кушнер у відповідь нагадав Путіну, що американська сторона вже чула подібні заяви рік тому.

Помічник Путіна Кирило Дмитрієв планує відвідати США для переговорів із представниками адміністрації Дональда Трампа. За повідомленням Reuters, він має зустрітися зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером.

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Про джерело: Новини.LIVE

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