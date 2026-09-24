"Поспівчувати новій пасії": ексдружина Ращука зробила різку заяву

Відома українська актриса відверто прокоментувала нові стосунки свого колишнього чоловіка.

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Вікторія Білан про нове кохання Володимира Ращука / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Володимир Ращук

Ви дізнаєтеся:

Що Вікторія Білан думає про колишнього чоловіка та його кохану

Про що пошкодувала актриса

Українська актриса Вікторія Білан дала відверте інтерв'ю проекту "Ранкова кава", в якому різко висловилася про новий роман свого колишнього чоловіка, актора Володимира Ращука. Артистка зізналася, що анітрохи не шкодує про те, що публічно розповіла про його зради, і назвала рішення, яке, на її думку, мала прийняти набагато раніше.

Вікторія заявила, що їй слід було розірвати токсичні стосунки значно раніше. Вона зізналася, що після розставання її життя почало налагоджуватися.

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Володимир Ращук, Вікторія Білан / фото: instagram.com, Володимир Ращук

"Я б не давала стільки шансів і не прощала. Це не в моєму стилі - прощати такі речі. Про це я шкодую. Але час уже минув, і я живу. Як бачите, я нарешті ожила. Життя триває, у мене росте син. Я можу сказати "дякую" за сина", - поділилася емоціями Білан.

Актриса підкреслила, що змогла перегорнути цю болючу сторінку свого життя, проте висловила співчуття новій партнерці Ращука. На думку Вікторії, колишній чоловік навряд чи виніс уроки з минулого й змінив своє ставлення до жінок, тому його нова кохана може опинитися в аналогічній ситуації.

Вікторія Білан із сином від Володимира Ращука / скрін з відео

"Я можу пожаліти людину і поспівчувати новій коханій. Адже ми всі думаємо, що з нами такого не трапиться, правда? Я вважаю, що так вчинити могли лише глибоко закомплексовані й травмовані люди. Я кажу і про нього, і про неї. Нормальна людина так не вчинить. Тому нехай Бог їм допоможе, нехай живуть", - заявила артистка.

Нагадаємо, раніше Вікторія Білан публічно заявила про зради Володимира Ращука в період, коли вона проходила складну процедуру ЕКЗ і змогла завагітніти лише з шостої спроби. За словами актриси, замість підтримки та турботи в такий вразливий період вона зіткнулася зі зрадою чоловіка та важкими емоційними переживаннями.

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Про персону: Володимир Ращук Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987 р.) - український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".

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