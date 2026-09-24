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"Поспівчувати новій пасії": ексдружина Ращука зробила різку заяву

Христина Трохимчук
24 вересня 2026, 12:48
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Відома українська актриса відверто прокоментувала нові стосунки свого колишнього чоловіка.
Вікторія Білан про нове кохання Володимира Ращука
Вікторія Білан про нове кохання Володимира Ращука / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Володимир Ращук

Ви дізнаєтеся:

  • Що Вікторія Білан думає про колишнього чоловіка та його кохану
  • Про що пошкодувала актриса

Українська актриса Вікторія Білан дала відверте інтерв'ю проекту "Ранкова кава", в якому різко висловилася про новий роман свого колишнього чоловіка, актора Володимира Ращука. Артистка зізналася, що анітрохи не шкодує про те, що публічно розповіла про його зради, і назвала рішення, яке, на її думку, мала прийняти набагато раніше.

Вікторія заявила, що їй слід було розірвати токсичні стосунки значно раніше. Вона зізналася, що після розставання її життя почало налагоджуватися.

відео дня
Володимир Ращук, Вікторія Білан
Володимир Ращук, Вікторія Білан / фото: instagram.com, Володимир Ращук

"Я б не давала стільки шансів і не прощала. Це не в моєму стилі - прощати такі речі. Про це я шкодую. Але час уже минув, і я живу. Як бачите, я нарешті ожила. Життя триває, у мене росте син. Я можу сказати "дякую" за сина", - поділилася емоціями Білан.

Актриса підкреслила, що змогла перегорнути цю болючу сторінку свого життя, проте висловила співчуття новій партнерці Ращука. На думку Вікторії, колишній чоловік навряд чи виніс уроки з минулого й змінив своє ставлення до жінок, тому його нова кохана може опинитися в аналогічній ситуації.

Вікторія Білан із сином від Володимира Ращука
Вікторія Білан із сином від Володимира Ращука / скрін з відео

"Я можу пожаліти людину і поспівчувати новій коханій. Адже ми всі думаємо, що з нами такого не трапиться, правда? Я вважаю, що так вчинити могли лише глибоко закомплексовані й травмовані люди. Я кажу і про нього, і про неї. Нормальна людина так не вчинить. Тому нехай Бог їм допоможе, нехай живуть", - заявила артистка.

Нагадаємо, раніше Вікторія Білан публічно заявила про зради Володимира Ращука в період, коли вона проходила складну процедуру ЕКЗ і змогла завагітніти лише з шостої спроби. За словами актриси, замість підтримки та турботи в такий вразливий період вона зіткнулася зі зрадою чоловіка та важкими емоційними переживаннями.

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Про персону: Володимир Ращук

Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987 р.) - український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".

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