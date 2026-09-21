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Завершення війни в Україні: Венс зробив важливу заяву та назвав умову

Олексій Тесля
21 вересня 2026, 23:05
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Війна Росії проти України залишається найскладнішим із міжнародних конфліктів, вважають у Білому домі.
Венс, ЗСУ
Джей Ді Венс розповів про перспективи завершення війни / Колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Вікіпедія

Найважливіше із заяв Венса:

  • Війна РФ проти України стала найскладнішим із міжнародних конфліктів
  • Завершення війни в Україні є лише питанням часу

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна Росії проти України залишається найскладнішим із міжнародних конфліктів для врегулювання, однак висловив упевненість у її остаточному завершенні.

Венс нагадав, що завжди налаштований оптимістично щодо прогресу у врегулюванні.

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"Це питання, без сумніву, важко вирішити, але я, скоріше, працюю на президента, який енергійно намагався вирішити проблему і продовжує над цим працювати. Чи вірю я, що це врешті-решт вирішиться? Так. Це лише питання часу", - сказав Венс.

Віцепрезидент США підтвердив, що Трамп має зустрітися з Володимиром Зеленським найближчими днями. "Гадаю, він зустрінеться з президентом Зеленським завтра або післязавтра. Тому впевнений, що буде досягнуто значного прогресу", - додав Венс.

Джей Ді Венс
/ Інфографіка: Главред

За якої умови Путін може погодитися на завершення війни - експерт

Дипломат Володимир Огризко вважає, що російське керівництво на даному етапі не виявляє готовності розглядати навіть компромісний сценарій закінчення війни проти України. За його оцінкою, у Кремлі можливе припинення бойових дій пов’язують не лише з військовими чи дипломатичними питаннями, а й із ризиками для збереження нинішньої влади.

На думку Огризко, саме побоювання щодо наслідків завершення війни можуть впливати на позицію російського керівництва та ставлення до пропозицій про перемир’я. Експерт вважає, що Москва може піти на припинення бойових дій лише за умови, що цей крок, на думку Путіна, не створить загрози його політичним позиціям і стабільності чинної системи влади.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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війна Росії та України Джей Ді Венс
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