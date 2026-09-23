Рубіо назвав єдиний спосіб завершити війну в Україні

Державний секретар США переконаний, що бойові дії зупинить лише домовленість за столом переговорів. І чим раніше це відбудеться, тим менше буде жертв.

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Переможців у війні не буде з жодного боку - Марко Рубіо / Колаж: Главред, фото: ОП

Ключові тези:

У війні не буде переможця з жодної сторони

Трамп готовий діяти при першій-ліпшій нагоді

Чим швидше закінчиться війна, тим менше буде жертв

Війна Росії проти України завершиться не військовим розгромом однієї зі сторін, а домовленістю за столом переговорів - так окреслив перспективи бойових дій держсекретар США Марко Рубіо. За його оцінкою, переможців у цій війні не буде, тому її продовження позбавлене раціональної логіки, повідомляє 77 WAB.

Оцінюючи становище обох армій, глава Держдепу зосередився насамперед на становищі російської сторони та на тому, що дає їй фронт після майже чотирьох років боїв.

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"Очевидно, що вона не йде на користь Україні, а для Росії вона просто жахлива. Я маю на увазі, що вони не досягають успіхів у цій війні. Просто не досягають. Тому припинити її було б цілком логічно... Вона не закінчиться якоюсь нищівною військовою перемогою однієї зі сторін над іншою. Вона закінчиться укладенням угоди на переговорах", - заявив Рубіо.

Водночас держсекретар застеріг від надмірних очікувань: у зовнішній політиці, за його словами, те, що виглядає розумним рішенням, далеко не завжди стає реальністю.

Мирної угоди поки що немає

На сьогодні жодного офіційно оформленого документа між сторонами не існує, визнав високопоставлений чиновник Держдепу. Позицію Білого дому він описав як готовність втрутитися тоді, коли з’явиться реальний простір для зближення позицій Москви та Києва.

Президент Дональд Трамп, за словами Рубіо, налаштований скористатися будь-яким шансом усунути суперечності між учасниками війни, щойно такий шанс з’явиться.

Ціна кожного місяця війни

Фінальну тезу держсекретар звів до арифметики втрат - людських і матеріальних, які накопичуються доти, доки триває збройне протистояння.

"Ми продовжимо намагатися це зробити. Але очевидно, що сьогодні ми знаходимося не там. Я сподіваюся, що це зміниться. І думаю, що в кінцевому підсумку так і буде. У якийсь момент ця війна має закінчитися. І війна в Україні закінчиться шляхом укладення угоди на переговорах... І чим раніше це станеться, тим менше людей загине і тим менше буде руйнувань", - підсумував Рубіо.

Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Переговори Зеленського і Трампа - новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели переговори в Нью-Йорку в рамках Генеральної Асамблеї ООН. За словами Зеленського, президент США заявив про намір зробити все можливе для завершення війни.

Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією за однієї умови - припинення ударів по електромережах, системах опалення та водопостачання. Пропозицію Києва російській стороні передадуть Сполучені Штати. Позиція Кремля з цього питання невідома.

Під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа в Нью-Йорку вдалося досягти певного прогресу в питанні надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Як довго Росія зможе продовжувати війну проти України: думка експерта

Країні-агресору Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України ще приблизно на півроку. Москва вже стикається з проблемами щодо резервів, палива, бюджету та експортних доходів. Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв’ю Главреду.

Економіст ставить під сумнів оцінки, згідно з якими Росія нібито зможе підтримувати нинішню інтенсивність бойових дій до 2028-го або 2030 року. Він пов’язує можливості Кремля насамперед із фінансовими ресурсами та доступністю палива.

"Чесно кажучи, мені важко уявити, на чому ґрунтуються прогнози про те, що Росія здатна воювати до 2028-го або 2030 року. Як казав Наполеон, війна - це три речі: гроші, гроші і ще раз гроші. А з грошима у Росії, м'яко кажучи, великі проблеми", - зазначив Новак.

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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