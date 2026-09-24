"Груди більше моїх": Melovin став жінкою

Популярний український співак зважився на сміливий експеримент.

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Melovin перевтілився у драг-квін / колаж: Главред, скріншот із відео

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Як Melovin приміряв жіночий образ

Як шанувальники відреагували на перевтілення співака

Епатажний український артист Melovin вкотре довів, що не боїться виходити за межі звичного. Співак став головним героєм нового відео відомого візажиста Єгора Андрюшина, погодившись на сміливе перевтілення. Відео з трансформацією з'явилося в Instagram.

Перед камерою виконавець приміряв повноцінний і детально продуманий образ драг-квін. Першим аутфітом став ніжний і водночас розкішний лук: вечірня корсетна сукня ніжно-рожевого відтінку, розшита камінням і стразами, а також високі рукавички в тон. Для перевтілення артисту підібрали об’ємну перуку з пишними світлими локонами, виразний макіяж із яскравою червоною помадою та акцентну прикрасу на шию.

відео дня

Melovin став ефектною блондинкою / скріншот із відео

У наступному відео співак з'явився вже в роковому образі: на зміну ніжному корсету прийшли чорний латексний костюм, глянцеві рукавички та накидка з чорного пір'я. Головним акцентом цього перевтілення стала масивна прикраса з білих перлів і каменів.

"Як вам нюдовий макіяж для Melovin?" - поцікавився Єгор Андрюшин.

Melovin у жіночому образі / скрін з відео

Поява співака в такому незвичному амплуа викликала справжній фурор серед користувачів. Шанувальники та колеги артиста були вражені філігранною роботою візажиста та майстерністю перевтілення, а особливу увагу аудиторії привернуло ефектне декольте.

"Вимагаю розкрити секрет грудей! Запитую для подруги"

"Легкий нюдовий макіяж! Дуже крута робота!"

"А як це з грудьми вийшло? У мене вони є, але підібрати корсет, щоб так розкішно... Здивували"

"У Меловіна груди більші за мої"

Відео з трансформацією Melovin дивіться тут.

MELOVIN / інфографіка: Главред

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Про персону: Меловін MÉLOVIN (справжнє ім’я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997 р., Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін зробив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

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