В Україні потепління майже повністю витіснить дощі: коли зміниться погода

Ви дізнаєтеся:
- Де в Україні потепліє 25 вересня
- Чи будуть у найближчу добу в Україні дощі
- Як зміниться погода в Києві
Погода в Україні завтра, 25 вересня, зміниться через зміщення циклону, який став причиною рясних дощів у багатьох областях, на північ та північний захід. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, у центральних областях, у східній частині та на півдні України очікується погода без істотних опадів і навіть можливі сонячні прояснення.
"Дощі, переважно невеликі, 25 вересня пройдуть у західних областях України та на півночі, а також трохи зачеплять Вінниччину", - зауважила синоптик.
Температура повітря в Україні почне підвищуватися. Впродовж дня 25 вересня очікується +15+19 градусів, у південній частині - +20+22 градуси. Трохи холодніше буде у західних областях України, вдень там Діденко прогнозує +12+16 градусів.
"Хоча у нічні години практично повсюди в Україні буде дуже холодно +5+10 градусів", - наголосила вона.
Погода в Києві 25 вересня
У п'ятницю у столиці також очікується потепління до +15+17 градусів. Істотних опадів завтра у Києві не буде. Хіба що по області можливий місцями невеликий дощ.
Як зміниться погода в Україні на вихідні
Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича у суботу, 26 вересня, дощова та холодна погода збережеться у західних областях України, на решті території країни під впливом виступу антициклону прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
У неділю, 27 вересня, у західних та північних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, в решті регіонів України опадів не передбачається. Вітер вночі змінного напрямку, 3–8 м/с, вдень південний/південно-західний, 5–10 м/с.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що прохолодна осіння погода може утримуватися в Україні більшу частину поточного тижня. Температура буде помітно нижчою за показники, які спостерігалися в Україні в середині вересня.
Раніше повідомлялося, що 24 вересня сильні дощі прогнозуються у північних та центральних областях України. Водночас у східних областях та у південній частині дощі чергуватимуться із проясненнями.
Напередодні в Укргідрометцентрі попередили про І рівень небезпечності (жовтий) через небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва 24 вересня.
Читайте також:
- Проблема не в складному характері: чому діти неслухняні, психолог дала відповідь
- РФ завдала удару по фермі на Харківщині: загинуло шість аграріїв, 12 - поранено
- Абсолютно новий рецепт дерунів з цвітної капусти - готуються 15 хвилин
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред