В Україні потепління майже повністю витіснить дощі: коли зміниться погода

Синоптик попередила, що вже зовсім скоро температура повітря підвищиться.

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Прогноз погоди в Україні 25 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Де в Україні потепліє 25 вересня

Чи будуть у найближчу добу в Україні дощі

Як зміниться погода в Києві

Погода в Україні завтра, 25 вересня, зміниться через зміщення циклону, який став причиною рясних дощів у багатьох областях, на північ та північний захід. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, у центральних областях, у східній частині та на півдні України очікується погода без істотних опадів і навіть можливі сонячні прояснення.

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"Дощі, переважно невеликі, 25 вересня пройдуть у західних областях України та на півночі, а також трохи зачеплять Вінниччину", - зауважила синоптик.

Температура повітря в Україні почне підвищуватися. Впродовж дня 25 вересня очікується +15+19 градусів, у південній частині - +20+22 градуси. Трохи холодніше буде у західних областях України, вдень там Діденко прогнозує +12+16 градусів.

Погода в Україні 25 вересня / фото: скріншот з meteoprog

"Хоча у нічні години практично повсюди в Україні буде дуже холодно +5+10 градусів", - наголосила вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Києві 25 вересня

У п'ятницю у столиці також очікується потепління до +15+17 градусів. Істотних опадів завтра у Києві не буде. Хіба що по області можливий місцями невеликий дощ.

Погода в Києві 25 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода в Україні на вихідні

Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича у суботу, 26 вересня, дощова та холодна погода збережеться у західних областях України, на решті території країни під впливом виступу антициклону прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

У неділю, 27 вересня, у західних та північних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, в решті регіонів України опадів не передбачається. Вітер вночі змінного напрямку, 3–8 м/с, вдень південний/південно-західний, 5–10 м/с.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що прохолодна осіння погода може утримуватися в Україні більшу частину поточного тижня. Температура буде помітно нижчою за показники, які спостерігалися в Україні в середині вересня.

Раніше повідомлялося, що 24 вересня сильні дощі прогнозуються у північних та центральних областях України. Водночас у східних областях та у південній частині дощі чергуватимуться із проясненнями.

Напередодні в Укргідрометцентрі попередили про І рівень небезпечності (жовтий) через небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва 24 вересня.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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