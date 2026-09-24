Зеленська наважилася на модний експеримент для зустрічі з Меланією Трамп

Перша леді України продемонструвала стильний образ на заходах 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у США.

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Олена Зеленська зустрілася з Меланією Трамп / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Олена Зеленська

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Як пройшла зустріч Олени Зеленської та Меланії Трамп

Яке вбрання обрала перша леді України для заходу

Перша леді України Олена Зеленська супроводжувала президента Володимира Зеленського в рамках важливого дипломатичного візиту до США. Однією з подій візиту, що викликала найбільше обговорення, стала участь Олени Зеленської в дипломатичному обіді "Спільне сприяння майбутньому", де вона зустрілася з першою леді США Меланією Трамп. Відео з заходу з’явилося в X.

У Нью-Йорку, де проходила 81-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, дружина президента мала насичену програму: виступила перед студентами Колумбійського університету, зустрілася з представниками американського бізнесу, презентувала результати Саміту перших леді та джентльменів, а також відвідала захід Меланії Трамп.

відео дня

Образ Зеленської для заходів Генасамблеї ООН / фото: instagram.com, Олена Зеленська

Для важливих виходів цього дня Олена Зеленська обрала стриманий, але водночас ефектний діловий образ від відомого українського бренду Litkovska. Вартість жакета з нової колекції на сайті марки становила 39 520 гривень.

Перша леді України з’явилася в картатому жакеті бежевого відтінку з укороченим силуетом, контрастним чорним коміром і великими темними ґудзиками. Зеленська поєднала жакет із широкими чорними брюками, зробивши світлу частину вбрання стильним акцентом.

Зеленська продемонструвала жакет вартістю 39 тис. гривень / фото: instagram.com, Олена Зеленська

Варто зазначити, що обраний силует став для першої леді своєрідним модним експериментом - зазвичай вона віддає перевагу класичним костюмам із довгими жакетами прямого крою.

Образ доповнювали м'які хвилі в зачісці, великі золотисті сережки та особлива деталь - золотиста брошка-шпилька у формі листочка, що нагадує петрушку.

Олена Зеленська на спільному фото з Меланією Трамп / скріншот із відео

У свою чергу перша леді США Меланія Трамп залишилася вірною своєму впізнаваному стилю. Для заходу вона обрала строгий брючний костюм, який доповнила білосніжною блузою з вишуканим бантом на шиї. Завершували образ господині вечора локони з м’яким меліруванням.

Подивитися на зустріч Олени Зеленської та Меланії Трамп можна тут.

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Про персону: Олена Зеленська Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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