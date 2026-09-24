Чому завершення війни в Україні стане кошмаром для країн Балтії та Польщі - експерт

Максим Розумний пояснив, чому для одних європейських країн небезпека з боку Росії є очевидною, а для інших - залишається абстрактною.

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У країнах Балтії та Польщі по-іншому ставляться до війни, ніж в Угорщині, - зазначив Максим Розумний / Колаж: Главре", фото: УНІАН, depositphotos.com.ua

Про що розповів Розумний:

Загроза з боку Росії - декларативна для частини країн

Балтія та Польща наочно бачать небезпеку

Активна війна в Україні - фактор стримування

Усвідомлення реальності російської загрози в Європі досі не стало загальним і переконливим - для значної частини суспільства та політиків воно залишається переважно декларативним. Про це повідомив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв’ю Главреду.

За словами експерта, ступінь усвідомлення небезпеки безпосередньо залежить від становища конкретної країни та інших передумов.

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"Я не думаю, що це усвідомлення стало загальним і дуже переконливим. Для багатьох суспільств і політиків воно поки що значною мірою має декларативний характер. І це визначається становищем тієї чи іншої країни та іншими передумовами", - зазначив Розумний.

Балтія та Польща бачать загрозу наочно

Розумний навів приклад Словаччини та Угорщини. Поки Україна воює, небезпека з боку Росії для цих держав виглядає віддаленою й малоймовірною. Натомість для інших країн регіону ситуація сприймається зовсім інакше.

"Для інших країн - країн Балтії, тієї ж Литви чи Естонії, Польщі - ця загроза є більш наочною й актуальною. Про неї прямо попереджають різні експерти, зокрема фахівці з безпеки, розвідки різних країн, для яких переконливість цієї загрози очевидна. Але їхні заяви продиктовані поточною ситуацією та необхідністю реагувати саме зараз", - сказав політолог.

Війна в Україні як фактор стримування

Політолог звернув увагу на подвійну роль війни в Україні для країн, які найгостріше відчувають небезпеку з боку Москви. З одного боку, вона підтверджує агресивні наміри Кремля, з іншого - виконує несподівану функцію.

"Війна Росії проти України для них, з одного боку, є загрозою та підтвердженням агресивних намірів Росії. Але з іншого - певною мірою стримуючим чинником. Вони розуміють, що Росія навряд чи воюватиме на два фронти. І поки триває війна в Україні, для них загроза такої повномасштабної війни менша, ніж, наприклад, у разі завершення активних бойових дій в Україні", - пояснив Розумний.

Війна Росії та НАТО - новини

Як писав Главред, країна-агресор Росія готує операцію з використанням ударних безпілотників проти Іспанії, Франції або Італії. Запускати дрони планують з торгових суден у міжнародних водах. Американська розвідка зібрала дані про ці плани Кремля та передала їх кільком європейським урядам, а Париж, Мадрид і Рим отримали окреме попередження про можливу підготовку атаки проти однієї з трьох країн.

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Американська розвідка допускає ймовірність військового нападу країни-агресора Росії на країну НАТО в період з осені 2026 року по 2029-й. Про це пише видання The Atlantic.

Королівський флот назвав Росію загрозою №1 для Британії. У зв’язку з цим Велика Британія хоче знову стати морською наддержавою.

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"Якщо у когось є така кришталева куля - чудово. Я просто не бачу ні доказів, ні фактів, що це підтверджують. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче напасти на найпотужніший військовий альянс світу - НАТО", - сказав Стубб в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

У свою чергу, диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не має агресивних намірів щодо Європи, і закликав інші країни "жити дружно".

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Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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