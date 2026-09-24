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Зеленський розкрив 3 вимоги США до України та РФ: що має статися першим

Юрій Берендій
24 вересня 2026, 16:44
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США запропонували три кроки для України та РФ: Зеленський розповів про енергетичне перемир’я, зерновий коридор і тристоронні переговори.

Зеленський розкрив 3 вимоги США до України та РФ: що має статися першим
США висунули Україні та РФ три умови - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Ключові тези:

  • США запропонували три кроки для деескалації війни
  • Зеленський готовий до енергетичного перемир’я
  • Переговори можуть провести в Абу-Дабі

США пропонують Україні та Росії три кроки для зниження напруженості та повернення до дипломатичних контактів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios.

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Йдеться про пропозиції, які Вашингтон просуває як негайні заходи для деескалації. Серед них - домовленість щодо енергетичної інфраструктури, відновлення роботи морського коридору для експорту зерна та переговори за участю США, України й Росії.

"На столі лежить пропозиція: енергетичне перемир’я. Ми готові", - сказав Зеленський.

Окремо сторони обговорюють можливість відновлення Чорноморського зернового коридору. За словами президента, Україна підтримує цей крок і готова працювати над його реалізацією.

Третім елементом американської пропозиції є зустріч представників трьох країн. Спочатку вона може відбутися на рівні технічних команд, а не глав держав.

Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом запропонував провести саме тристоронні переговори та зробити домовленість щодо енергетики одним із перших конкретних результатів дипломатичного процесу.

Серед можливих майданчиків для першої зустрічі американська сторона називала Абу-Дабі. Водночас Київ не обмежує переговорний процес конкретним місцем чи форматом.

"Ми відкриті - для будь-якої країни, будь-якого формату", - сказав Зеленський.

Український президент також запропонував розглянути грудневий саміт G20 у Маямі як можливість для зустрічі лідерів США, України та Росії. Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив, що Трамп запросив Володимира Путіна на саміт.

Після переговорів Зеленського і Трампа американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели подальші консультації з українською командою. Сторони домовилися продовжити роботу над пропозиціями та передавати відповідні сигнали Москві.

Частину домовленостей ще мають доопрацювати протягом найближчих двох тижнів. Після цього США планують повернутися до обговорення пропозицій із російською стороною.

Найближчим пріоритетом Трампа, за словами Зеленського, має стати спроба домовитися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Axios зазначає, що перспектива такого перемир’я залишається невизначеною, а Кремль заявляв, що умови для відновлення мирних переговорів наразі не готові.

Зеленський розкрив 3 вимоги США до України та РФ: що має статися першим
Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Зустріч Зеленського і Трампа: експерт назвав пастку для США

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа показала, що Вашингтон пов’язує подальше врегулювання війни з практичними кроками, а не лише дипломатичними заявами. Водночас пропозиція щодо енергетичного перемир’я може створити для американської сторони додаткові політичні ризики. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

"Результат цих зустрічей визначається не стільки заявами, що пролунали на них, скільки супутніми та подальшими практичними кроками: ударами України по території Росії, застосуванням української балістики, перехопленням Україною ініціативи у війні – все це бачать американці. Більше того, США розуміють, що важелів тиску на нашу країну зараз немає", - зазначив Загородній.

Окремим питанням залишається запропонований формат домовленостей щодо енергетичної інфраструктури. Експерт вважає, що така ініціатива створює для американської адміністрації ситуацію, у якій результат залежатиме від подальших рішень Вашингтона.

"А так, США виступили за енергетичне перемир’я, якого мають дотримуватися обидві сторони, тобто Росія має припинити удари по українській енергетиці. Це – пастка для Трампа. Адже зараз Україна перебуває у вигіднішій позиції: якщо Трамп хоче продемонструвати результат у процесі врегулювання російсько-української війни, нехай надає нам зброю – закінчимо війну до виборів, і буде йому щастя. Якщо – ні, то це будуть проблеми Трампа з виборами до Конгресу", - сказав Загородній.

Водночас експерт окремо оцінив міжнародну риторику Києва. На його думку, Україна демонструє готовність до миру, тоді як відповідальність за подальші домовленості щодо припинення війни він покладає на Вашингтон і Москву.

"Дипломатична позиція Києва при цьому бездоганна: ніхто не може запідозрити нас у тому, що ми хочемо ліквідації Росії (хоча насправді ми цього хочемо і активно над цим працюємо). Україна хоче миру, але його не хоче Путін. Тому нехай Штати вирішують щось із Путіним", - наголосив Загородній.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політичний експерт Валерій Клочок зазначив, що до проміжних виборів у Конгрес США серйозних домовленостей щодо війни не буде. Клочок також зауважив, що переговори можуть затягнутися і робота може продовжуватися на рівні технічних груп. Він припустив, що після виборів до Держдуми РФ 18–20 вересня може відбутися тристороння зустріч, наприклад, 1 жовтня за його оцінкою.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наприкінці вересня очікує перших результатів мирних переговорів. Він підкреслив, що кінець вересня може стати переломним і що підготовка до можливих контактів уже триває. Зеленський повідомив про можливу зустріч у Нью-Йорку та про постійний зв’язок радників з американською стороною щодо формату майбутніх домовленостей.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Росія не зможе виграти війну і Путіну слід сідати за стіл переговорів. Він наголосив, що Україна покращила позиції у низці напрямів, включаючи оборонні спроможності. Стубб оцінив співвідношення втрат як один до п’яти і зазначив, що за рік Росія окупувала 900 квадратних кілометрів, а українські сили деокупували 800 квадратних кілометрів.

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Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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