В Україні може зникати мобільний зв’язок та інтернет: попередження експерта

Росія вже третій тиждень системно атакує українські дата-центри та центри зв’язку.

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РФ уже три тижні цілеспрямовано нищить телеком-мережу України / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, magnific.com

Ключові тези експерта:

РФ третій тиждень атакує телекомунікаційну інфраструктуру України

Можливі перебої зі зв’язком

Українцям варто мати дві SIM-картки та резервний інтернет

Російські війська вже третій тиждень атакують телекомунікаційну інфраструктуру. В Україні можуть виникати перебої з інтернетом і мобільним зв’язком через системні удари Росії по центрах зв’язку. Про це повідомив представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков в коментарі "Суспільному".

Фроленков зазначив, що наразі основні удари припадають на Київ, де російські атаки вже призвели до пошкодження дата-центрів. Зокрема, після атаки 23 вересня про пошкодження свого обладнання повідомили провайдери UTELS та "Павутина", а близько 100 тисяч домогосподарств у Києві та області зіткнулися з проблемами з інтернетом.

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Звідки і якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

За словами експерта, надалі атаки можуть поширитися на західні регіони. Проблеми можуть виникати через необхідність перенаправляти трафік із пошкоджених вузлів на інші.

"Чи будуть виносити, чи будуть гаснути оператори - так. У нас будуть проблеми зі зв'язком. Вони будуть хоча б тому, що просто фізично треба переключити з однієї точки присутності в іншу", - пояснив Фроленков.

Він закликав українців заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв і не панікувати, оскільки пів дня може не бути зв'язку. Експерт радить мати готівку та роздруковані документи, а тим, кому критично важливо залишатися на зв’язку, - використовувати SIM-картки щонайменше двох мобільних операторів.

"Те ж саме маєте резервний домашній інтернет. Два оператора, ну масхев, один відвалився, другий вас запрацював", - додав Фроленков.

Які ще об'єкти перебувають під загрозою атак

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський наголосив, що Росія продовжує атакувати українську логістику, зокрема залізничну інфраструктуру Києва. Через це пасажирів закликають бути максимально обережними біля залізничних об’єктів та під час повітряних тривог переходити в укриття.

За його словами, за "жовтого" рівня тривоги посадка та висадка пасажирів у Києві відбувається лише з підземних приміщень Центрального вокзалу та на станції Дарниця. Перцовський наголосив, що залізнична інфраструктура столиці залишається під прицілом російських військ.

"Будьте в ці дні та й завжди максимально обачні біля залізничних обʼєктів! Залиште їх, перейдіть в укриття за будь-якого рівня тривоги", - закликав він.

В "Укрзалізниці" також запевнили, що пасажирам, які через безпекові заходи не встигнуть на свій потяг, повернуть 100% вартості квитка. За словами Перцовського, люди зможуть скористатися наступним рейсом.

Ракетні удари по Україні - новини за темою

Нагадаємо, Bloomberg повідомив, що Росія накопичує ракети напередодні зимового періоду і коригує тактику повітряних ударів. Видання вказало на ризик ударів по енергетичній інфраструктурі.

Президент Зеленський повідомив про наявність даних розвідки щодо підготовки нової масштабної атаки на Україну. Президент підкреслив питання безпеки під час зустрічі з прем’єром Великої Британії.

Як раніше повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив про ознаки підготовки нового балістичного удару по Україні. Моніторингові канали фіксували розвідку об’єктів у Києві, зокрема центри обробки даних і автозаправні станції.

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Про персону: Анатолій Фроленков Анатолій Фроленков - український консультант і експерт з телекомунікацій, ІТ-сектору та електронних комунікацій. Він виступає в медіа, дає коментарі щодо ситуації з мобільним звʼязком, якістю інтернет-послуг і тарифами в Україні, а також впливу атак РФ на телеком-інфраструктуру. У своїх виступах пояснює причини підвищення тарифів, проблеми звʼязку під час війни та як саме ворожі дії впливають на роботу мобільних операторів і мереж.

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