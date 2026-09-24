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"Це - пастка для Трампа": названо головні сигнали зустрічі Зеленського з президентом США

Дар'я Пшеничник
24 вересня 2026, 16:27
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У США більше немає важелів тиску на Україну, а пропозиція про "енергетичне перемир’я" взагалі перетворилася на політичну пастку для самого Трампа.

Що принесла зустріч Зеленського і Трампа / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

відео дня
  • Зеленський і Трамп поговорили на полях Генасамблеї ООН
  • Удари по НПЗ РФ вплинули на світовий ринок дизелю
  • США втратили важелі тиску на Київ, вважає експерт

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа на полях Генеральної Асамблеї ООН продемонструвала відчутну зміну тональності у діалозі між Києвом та Вашингтоном. Якщо раніше американська сторона намагалася дорікати Україні відсутністю аргументів, то тепер у руках Києва з’явилися вагомі козирі.

Систематичні українські удари по російських НПЗ вже впливають на світовий ринок дизелю, а Вашингтону стає "боляче", коли атаки зачіпають пов’язану зі США інфраструктуру. При цьому Дональд Трамп, який дуже прагне додати український кейс до списку "завершених воєн", опинився у складній ситуації, адже приборкати Путіна без допомоги Китаю йому не вдається.

Практичні кроки замість гучних слів

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначає, що результативність подібних зустрічей визначається не заявами, а практичними кроками на полі бою - застосуванням української балістики, ударами по території РФ та перехопленням ініціативи. У США вже розуміють, що важелів тиску на Україну немає, а дипломатична позиція Києва залишається бездоганною: Україна публічно прагне миру, поки Путін його блокує.

Водночас ідея про припинення атак на енергетику перетворилася на політичний виклики для американської сторони. Про це експерт зазначив у коментарі:

"Це - пастка для Трампа. Адже зараз Україна перебуває у вигіднішій позиції: якщо Трамп хоче продемонструвати результат у процесі врегулювання російсько-української війни, нехай надає нам зброю - закінчимо війну до виборів, і нехай буде йому щастя. Якщо - ні, то це будуть проблеми Трампа з виборами до Конгресу".

Які війни "зупинив" Трамп, які почав

Прогрес щодо ліцензій на виробництво ракет до Patriot

Під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Нью-Йорку вдалося досягти певного прогресу щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

"Під час зустрічі з Трампом було досягнуто певного прогресу в питанні ліцензій на Patriot", - розповів співрозмовник видання на умовах анонімності.

Раніше Зеленський зазначав, що Київ поки не отримав однозначної відповіді від США щодо відповідної ліцензії. Водночас, за даними іншого джерела, щодо низки важливих для України питань ситуація залежить від рішень російської сторони.

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський повідомив про зустріч із президентом США та ключові переговорні теми. Президент назвав пріоритетом припинення бойових дій, зокрема через енергетичне перемир'я, яке має бути передане від США до російської сторони через посередництво Вашингтона.

Під час вересневої зустрічі з представниками Дональда Трампа в Москві Володимир Путін заявив, що російська армія нібито зможе захопити підконтрольну Україні частину Донбасу протягом кількох місяців. Джаред Кушнер у відповідь нагадав Путіну, що американська сторона вже чула подібні заяви рік тому.

Помічник Путіна Кирило Дмитрієв планує відвідати США для переговорів із представниками адміністрації Дональда Трампа. За повідомленням Reuters, він має зустрітися зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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