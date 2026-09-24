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"Пішли народні методи": вагітна Вітвіцька намагається прискорити пологи

Христина Трохимчук
24 вересня 2026, 13:37
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Популярна українська телеведуча готується з дня на день вперше стати мамою.
'Пішли народні методи': вагітна Вітвіцька намагається прискорити пологи
Соломія Вітвіцька - вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Ви дізнаєтеся:

  • На якому тижні вагітності перебуває Соломія Вітвіцька
  • До яких народних методів звернулася зірка, щоб прискорити пологи

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка з нетерпінням чекає на народження первістка, відверто розповіла про свій стан. У своєму Instagram ведуча з гумором прокоментувала тривале очікування пологів.

Перебуваючи вже на 41-му тижні вагітності, зірка зізналася підписникам, що пологи поки що не почалися, хоча малюк може з’явитися на світ у будь-який момент.

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"Досі не народила. Поки що ще з малюком разом", - зазначила Соломія.

Соломія Вітвіцька готується до пологів
Соломія Вітвіцька готується до пологів / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Телеведуча заспокоїла шанувальників, запевнивши, що пройшла медичний огляд і що її здоров'я, як і здоров'я майбутньої дитини, у нормі. Соломія припустила, що затримка може бути пов’язана з її власним хвилюванням перед важливою подією.

"Плановий огляд. Усе в нормі. Спробую вже домовлятися з малюком про зустріч, думаю, на цей процес впливають ще й мої власні хвилювання. Ну і вже готова до народних методів і порад", - поділилася Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька намагається прискорити пологи
Соломія Вітвіцька намагається прискорити пологи / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Одним із перших методів, до якого вдалася зірка після консультації зі своїм акушером-гінекологом, стала фізична активність. Вітвіцька намагається більше ходити пішки та підніматися сходами.

"Вже почали застосовувати народні методи. Ходити пішки. Піднімаємося пішки, а раптом спрацює. Лікар, до речі, теж порадила", - з оптимізмом розповіла ведуча.

Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька / інфографіка: Главред

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Про персону: Соломія Вітвицька

Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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