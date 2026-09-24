"Дай Боже, вийде": Зеленський назвав три варіанти перемир’я з РФ

Президент України розповів, що Трамп пообіцяв передати Сі Цзіньпіну прохання вплинути на Путіна.

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Переговори, що дадуть реальні результати, можливі вже в грудні, вважає Зеленський / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Читайте в матеріалі:

Де і коли можлива тристороння зустріч

Три варіанти перемир'я, які зараз обговорюють

Яку роль у переговорах відводять Китаю

Тристороння зустріч із реальним результатом потенційно можлива в грудні в Маямі під час саміту G20 - такий формат Володимир Зеленський назвав однією з найкращих можливостей, запропонованих американською стороною. Президент України переконаний, що присутність лідера США Дональда Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу здатна створити атмосферу для результативних переговорів, повідомляє Новини.LIVE.

Позицію Києва щодо участі в такому форматі президент визначив однозначно.

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"Безумовно, Україна підтримуватиме, якщо буде такий формат і відповідна домовленість", - зазначив Зеленський.

Три сценарії припинення вогню

Паралельно з дипломатичним треком на столі переговорів лежать три конкретні моделі часткового припинення вогню - енергетична, зернова та морська.

Київ готовий відмовитися від ударів по енергетичних об’єктах, а окремий блок стосується безпеки судноплавства, яка може охоплювати не лише аграрний експорт, а й енергетичні та металургійні вантажі.

Шанси на реалізацію цих домовленостей президент оцінює стримано оптимістично.

"Зацікавлені обидві сторони. Дай Боже, вийде. Я бачу в цьому можливості", - заявив Зеленський.

Ці варіанти вже обговорювалися з лідерами Єгипту, Туреччини, ОАЕ та Індії. За словами президента, перелічені країни мають власний інтерес у спокої на морі.

Роль Пекіна та закон Грема

Окремий напрямок тиску на Москву українська сторона вибудовує через Пекін. Зеленський попросив Трампа поговорити з китайським лідером, щоб той допоміг схилити Путіна до завершення війни або, як мінімум, до "деескалаційних кроків" - і американський президент таку обіцянку дав.

Мова йде насамперед про енергетику та зерно. Саме реальні рішення в цих сферах, підкреслює Зеленський, стали б демонстрацією готовності Росії до деескалації, а не черговою декларацією.

Ще одним інструментом впливу президент назвав закон Грема, який, на його думку, може бути "дуже впливовим" - за умови, що його дійсно застосують.

Переговори Зеленського і Трампа - новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели переговори в Нью-Йорку в рамках Генеральної Асамблеї ООН. За словами Зеленського, президент США заявив про намір зробити все можливе для завершення війни.

Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією за однієї умови - припинення ударів по електромережах, системах опалення та водопостачання. Пропозицію Києва російській стороні передадуть Сполучені Штати. Позиція Кремля з цього питання невідома.

Під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Нью-Йорку вдалося досягти певного прогресу в питанні надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Війна Росії проти України завершиться не військовим розгромом однієї зі сторін, а домовленістю за столом переговорів - так окреслив перспективи бойових дій держсекретар США Марко Рубіо. За його оцінкою, переможців у цій війні не буде, тому її продовження позбавлене раціональної логіки.

За якої умови Путін може погодитися на завершення війни

Дипломат Володимир Огризко вважає, що російське керівництво на даному етапі не виявляє готовності розглядати навіть компромісний сценарій закінчення війни проти України. За його оцінкою, у Кремлі можливе припинення бойових дій пов’язують не лише з військовими чи дипломатичними питаннями, а й із ризиками для збереження нинішньої влади.

На думку Огризко, саме побоювання щодо наслідків завершення війни можуть впливати на позицію російського керівництва та ставлення до пропозицій про перемир’я. Експерт вважає, що Москва може піти на припинення бойових дій лише за умови, що цей крок, на думку Путіна, не створить загрози його політичним позиціям та стабільності чинної системи влади.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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