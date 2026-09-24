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Долар різко злетів, євро падає: новий курс валют на 25 вересня

Руслана Заклінська
24 вересня 2026, 16:00
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Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют на 25 вересня.
Долар різко злетів, євро падає: новий курс валют на 25 вересня
Курс валют на 25 вересня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки коштує долар 25 вересня
  • Чи подорожчав євро в Україні
  • Який курс злотого встановив НБУ

На п’ятницю, 25 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар подорожчав, тоді як євро та польський злотий подешевшали. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 25 вересня встановлено на рівні 44,97 грн/дол. Напередодні, 24 вересня, американська валюта коштувала 44,86 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав приблизно на 11 копійок.

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Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Офіційний курс євро на 25 вересня становить 51,12 грн/євро. Днем раніше європейська валюта коштувала 51,19 грн/євро. За добу курс євро знизився приблизно на 6 копійок.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 25 вересня встановлено на рівні 11,67 грн/злотий. Напередодні злотий коштував 11,70 грн/злотий. Таким чином, польська валюта подешевшала приблизно на 3 копійки.

Яким буде курс долара та євро з 29 вересня по 8 жовтня - думка банкіра

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що попри загострення воєнних ризиків, подорожчання нафти та прискорення інфляції, долар протягом 29 вересня - 5 жовтня, найімовірніше, утримається в межах 44,5-45 грн, а євро - 51-52,5 грн. Значного ажіотажу на готівковому валютному ринку на початку жовтня не очікується.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

За його словами, головною причиною стабільної ситуації є відсутність фізичного дефіциту валюти в касах банків та обмінниках. Водночас на курс євро можуть сильніше впливати глобальні фактори, зокрема ситуація на Близькому Сході та високі ціни на нафту.

"Протягом тижня обсяг валютних інтервенцій НБУ може скласти близько $900 млн - $1 млрд, що дозволить згладжувати надмірний попит і зберігати відносно прогнозовану курсову динаміку навіть у разі погіршення зовнішнього фону", - розповів Лєсовий.

На міжбанку, за прогнозом банкіра, долар торгуватиметься в межах 44,5-44,8 грн, а євро - 51-52,5 грн. На готівковому ринку очікується курс долара 44,6-45 грн, євро - 51,5-52,5 грн

Валюта в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий спрогнозував стійкість валютного ринку на 21–27 вересня. Він акцентував, що долар залишиться в межах 44,4-44,8 грн, а євро в межах 51,5-52,5 грн.

Національний банк України визначив загальний ліміт на зняття готівки до 100 000 грн на добу з одного рахунку. Водночас ПриватБанк встановив ліміт до 40 000 грн протягом трьох годин і не більше 100 000 грн на добу.

Національний банк України оновив офіційний курс на 24 вересня. Долар встановлено на рівні 44,85 грн, євро - 51,18 грн і злотий - 11,69 грн.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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