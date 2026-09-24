РФ вдарила балістикою по пологовому будинку та житловим будинкам у Києві, є жертви

Уламки ракет впали на житлові квартали, парковку біля медичного закладу та проїжджу частину. Під ударом опинилися одразу п’ять районів столиці.

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Росія атакувала Київ балістичними ракетами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Двоє загиблих і шестеро постраждалих у Києві

Уламки пошкодили пологовий будинок і діагностичний центр

Під завалами приватного будинку можуть бути люди

Зеленський просить у США перехоплювачі балістичних ракет

У ніч на 24 вересня в Києві прогриміли вибухи. Армія РФ атакувала столицю України балістичними ракетами та дронами. Двоє людей загинули та щонайменше шестеро отримали поранення в результаті нічного удару. Чотирьох постраждалих госпіталізували, двоє з них - у важкому стані. Про це повідомляє Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

Наслідки зафіксували одразу в п’яти районах міста - Святошинському, Подільському, Солом’янському, Дніпровському та Дарницькому. У Соломенському та Подільському районах уламки впали на територію нежитлової забудови, у Дарницькому - на проїжджу частину дороги.

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Найскладніша ситуація склалася в Дніпровському районі. Уламки впали у двори 16-поверхового та приватного житлових будинків, а також на адміністративну будівлю. В одній із приватних садиб сталося часткове руйнування будинку - під завалами можуть перебувати люди.

Наслідки атаки на Київ / Фото: ДСНС

Уламки біля пологового будинку

Окремий удар припав на медичну інфраструктуру Подільського району. На автостоянці біля медичного закладу загорілися автомобілі - саме там загинула одна людина.

У самому пологовому будинку, поруч із яким впали уламки ракети, вибиті вікна та пошкоджена частина фасаду. За попередніми даними, серед пацієнтів та персоналу постраждалих немає. Пошкодження зафіксували також у сусідньому клініко-діагностичному центрі.

Наслідки атаки на Київ / Фото: ДСНС

Оновлено. Вранці в ДСНС повідомили, що 2 людини загинули, щонайменше 8 постраждали в результаті російської атаки в ніч на 24 вересня

Солом'янський район: частково зруйновано складські будівлі, після чого сталося загоряння та поширення вогню на підвальні приміщення. Пожежу ліквідовано. Троє постраждалих госпіталізовано.

Подільський район: внаслідок влучання поблизу пологового будинку, на місці паркування автомобілів, спалахнула пожежа, яка охопила чотири автомобілі. Пожежу ліквідовано. Виявлено тіло загиблого.

На іншій локації горіла одноповерхова нежитлова будівля. Пожежу ліквідовано.

Дніпровський район: пошкоджено 3-поверхову адміністративну будівлю. Пожежу ліквідовано. Виявлено одного постраждалого.

За іншою адресою зруйновано приватний будинок, пожежу ліквідовано, врятовано одну людину. Пошкоджено два сусідні будинки.

Росія вважає, що може й надалі робити ставку на балістичний терор

Атака збіглася в часі з переговорами української делегації в США щодо посилення санкційного тиску на Москву.

"Сьогодні росіяни завдали балістичного удару по Києву саме тоді, коли на зустрічі з конгресменами ми обговорювали закон Ліндсі Грема та необхідність посилити санкції. Цю війну Росія без тиску не завершить. Тоді, коли люди спали, у небі були спалахи від вибухів", - написав президент Володимир Зеленський у Telegram.

Перелік уражених об’єктів президент назвав свідченням цілеспрямованої тактики ворога.

"Знову основною мішенню їхнього удару є Київ та цивільна інфраструктура, житлові будинки, пологовий будинок, енергетика та логістика", - зазначив він.

Повторюваність таких обстрілів Зеленський пов’язує з тим, що тиск на країну-агресора досі не став всеосяжним.

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"Зараз у Сполучених Штатів є можливість реагувати рішуче. Потрібні перехоплювачі балістичних ракет, щоб захистити життя людей. Потрібно запровадити санкції проти Росії та тих, хто допомагає їй заробляти", - підкреслив президент.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, рано вранці 23 вересня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У столиці було чутно звуки вибухів. Місцева влада розповіла про наслідки атаки РФ.

У ніч на 22 вересня російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Дніпропетровській області. Вибухи прогриміли в Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. У результаті ворожої атаки двоє людей загинули. Ще шестеро - отримали поранення.

У ніч на 22 вересня країна-агресор Росія атакувала Київ. Влучання та падіння уламків зафіксували щонайменше у трьох районах столиці, четверо людей отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Ще 15 осіб рятувальники вивели з пошкодженого житлового будинку.

Київська область також опинилася під ударом. Ворожа атака спричинила загоряння складської будівлі в Броварському районі.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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