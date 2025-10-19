Під час зустрічі Трампа і Зеленського прозвучав тривожний сигнал щодо війни

Трамп намагається зайняти нейтральну позицію між Україною та Росією, демонструючи готовність до домовленостей із Путіним, вказує політолог.

Прозвучав тривожний сигнал щодо війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента Україні

Про що сказав Олещук:

Трамп знову намагається зайняти рівновіддалену позицію щодо війни

Прориву в постачанні зброї найближчим часом очікувати не варто

Питання передачі Tomahawk все ще не закрите

Під час зустрічі президента України Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі Україна отримала тривожний сигнал щодо війни. Про це в чаті на Главреді розповів політолог Петро Олещук.

"Тривожний для нас сигнал, який пролунав на цій зустрічі, полягає в тому, що Трамп знову намагається зайняти рівновіддалену позицію від України і Росії. Треба чекати багато заяв з його боку найближчим часом, які в Україні будуть тлумачитися і сприйматися неоднозначно. Адже Трамп хоче показати Путіну, що він готовий до домовленостей і не є для нього ворогом", - зазначив політолог. відео дня

За словами Олещука, наразі стало зрозуміло, що прориву у питанні постачання зброї найближчим часом не очікується, принаймні до тих пір, поки Трамп не проведе переговори з Путіним або не стане ясно, що ці зустрічі не відбудуться.

Він додав, що розмова між Трампом і Зеленським відбулася у конструктивному руслі.

Дивіться відео, в якому Петро Олещук підбив підсумки зустрічі Зеленського і Трампа, спрогнозував, чим закінчиться війна, та пояснив, чому Tomahawk ще прилетять по Москві:

Політолог робить висновок, що в рамках зустрічі, Україна нарешті зрозуміла, як ефективно спілкуватися з Трампом і де можна знайти спільні інтереси. Говорити з ним про міжнародне право чи демократичні цінності безрезультатно, натомість прагматичні аргументи, наприклад, можливість обміну українських дронів на американські ракети — він сприймає позитивно.

Питання щодо передачі Tomahawk, на думку Олещука, наразі не закрите, але відкладене, і його вирішення повністю залежатиме від майбутніх переговорів між Трампом і Путіним.

"Думаю, що далеко не нульова ймовірність того, що Україна отримає Tomahawk, але пізніше", - резюмує він.

Порівняння ракет Tomahawk і Калібр / Інфографіка: Главред

Чи має Трамп важелі впливу на Путіна - думка експерта

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що може передати Україні ракети Tomahawk, аби змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Однак тепер, коли російський лідер не демонструє готовності до компромісів, у Трампа фактично відсутні реальні важелі впливу. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За словами Жданова, Трамп усвідомлює цю ситуацію, тому зосереджується передусім на внутрішньополітичних питаннях — обіцяє американцям дешевше паливо, посилення контролю над імміграцією, відновлення "великої Америки" та безпеку у містах. Експерт вважає, що Трамп продовжуватиме маневрувати й уникати однозначних рішень "до останнього"

"Трамп загнав себе в глухий кут: він більше не може обіцяти і погрожувати, бо йому вже не вірять, але і робити реальні кроки в протистоянні з Путіним він теж не може, тому що Путін для нього недоторканний. Усе це може викликати негативну реакцію в самих США", - сказав експерт.

Переговори Зеленського і Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та главою Білого дому Дональдом Трампом, ймовірно, проходила у напруженій і доволі жорсткій атмосфері. Як повідомляють журналісти Axios із посиланням на власні джерела, Трамп відмовився надати Києву ракети Tomahawk і не взяв на себе жодних зобов’язань щодо інших видів озброєння, на які сподівався Зеленський.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що візит Зеленського до Трампа чітко показав, наскільки важливою для України залишається підтримка Європи. За його словами, він напередодні мав тривалу розмову з українським президентом і дійшов висновку, що зустріч у Вашингтоні відбулася не зовсім так, як очікував Зеленський.

Як повідомляє Forbes, 17 жовтня Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі. Після переговорів він заявив журналістам, що між ними почало з’являтися взаєморозуміння, проте результатом зустрічі не стало рішення про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk.

Про персону: Петро Олещук Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

