РФ влаштувала масовану атаку: "приліт" зупинив важливий об’єкт газовидобутку

Внаслідок атаки РФ робота газовидобувного об’єкта в Полтавській області зупинена.

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Росія завдає ударів по нафтогазових об’єктах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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Через атаки РФ ДТЕК "Нафтогаз" повідомила про призупинення видобутку газу

Робота газовидобувного об'єкта в Полтавській області зупинена

ДТЕК Нафтогаз повідомила про призупинення видобутку газу на одному з об'єктів компанії в Полтавській області через атаки ворога на енергетичну інфраструктуру компанії.

Як йдеться в повідомленні ДТЕК Нафтогаз у Telegram, у вівторок ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз.

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"У результаті атаки робота газовидобувного об’єкта в Полтавській області зупинена", - уточнюється в повідомленні.

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Удари по енергетиці можуть призвести до відключень – експерт

Фахівець Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев розповів, що однією з головних цілей атак на енергетичну інфраструктуру є підстанції та магістральні лінії електропередачі, від яких залежить стабільна робота енергосистеми.

За його словами, пошкодження таких об’єктів ускладнює передачу електроенергії між різними регіонами країни, через що зростає навантаження на мережу та знижується її стійкість.

Експерт зазначив, що в таких умовах тимчасове введення обмежень електропостачання є вимушеним заходом. Такі відключення дозволяють збалансувати роботу енергосистеми, уникнути перевантажень обладнання та знизити ризик більш масштабних аварій.

Удари РФ по Україні – новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об'єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об'єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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