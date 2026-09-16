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Кремль може піти на крайній крок після виборів: експерт назвав можливий сценарій

Віталій Кірсанов
16 вересня 2026, 19:11
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Після виборів до Держдуми в РФ може розпочатися загальна мобілізація, вважає Олександр Коваленко.
Кремль може піти на крайні заходи після виборів
Кремль може піти на крайні заходи після виборів / Колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот

Що сказав Олександр Коваленко:

  • Темпи просування армії РФ залишаються низькими, а втрати - значними
  • Загальна мобілізація в Росії неминуча

Після виборів до Державної думи Росії Кремль може ухвалити рішення про проведення загальної мобілізації. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в інтерв’ю "Главреду".

За словами експерта, російські війська зараз здатні проводити тактичні наступальні операції, проте темпи їхнього просування залишаються низькими, а втрати - значними.

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"Швидкість просування взагалі не задовольняє російське командування, адже війська рухаються дуже повільно й несуть величезні втрати", - заявив Коваленко.

Він зазначив, що російські війська практично втратили ініціативу на більшій частині лінії бойового зіткнення в південній оперативній зоні. Винятком, за його оцінкою, залишається Гуляйпольський напрямок, однак і там просування має виключно тактичний характер.

"Мова не йде про будь-які перспективи прориву фронту та обвалу оборони України", - підкреслив оглядач.

За словами Коваленка, ситуація для російських військ погіршується також на Слобожанському плацдармі, Лиманському та Куп’янському напрямках. Якщо раніше ці ділянки фронту були для противника зонами стагнації, то тепер там російські підрозділи зазнають невдач, тоді як українські війська просуваються.

Зокрема, експерт згадав ситуацію на Куп’янському напрямку в районі Дворічної, де раніше було офіційно підтверджено розширення зони контролю українських сил. Крім того, за його словами, погіршується становище російських військ між річками Жеребець і Нітріус.

Коваленко зазначив, що офіційних заяв про зміни на цій ділянці поки що не було, однак відповідні зміни, за його словами, фіксують моніторингові групи, OSINT-аналітики та російські військові блогери.

Однією з головних проблем російської армії експерт назвав нестачу особового складу. За його словами, Москва не має принципово нових технічних чи технологічних рішень, які могли б істотно змінити ситуацію на фронті.

"Єдине, що Росія може застосувати, - це класичний радянський метод ведення війни кількістю", - сказав Коваленко.

Він вважає, що нинішньої кількості російських військовослужбовців у зоні бойових дій недостатньо для продовження наступу одночасно на кількох напрямках. Більше того, російським військам, за його словами, не вистачає особового складу навіть для утримання вже захоплених територій.

На цьому тлі Коваленко прогнозує, що після виборів до Держдуми в Росії можуть розпочати загальну мобілізацію. За його словами, її намагатимуться провести якомога швидше, щоб компенсувати нестачу військовослужбовців, мінімізувати подальші втрати позицій і підготувати умови для нових наступальних дій.

"Загальна мобілізація в Росії неминуча", - заявив оглядач.

За його оцінкою, після поповнення особового складу російське командування може спочатку спробувати повернути втрачені позиції, а потім продовжити наступ.

Коваленко також вважає, що мобілізація в Росії може виявитися тривалою і тривати стільки, скільки буде необхідно керівництву країни. При цьому, за його словами, її проведення може супроводжуватися посиленням репресивних заходів та обмеженням прав і свобод громадян.

"Вона триватиме стільки, скільки це буде потрібно режиму", - сказав експерт.

За словами Коваленка, мобілізація може проводитися в гібридному форматі, однак це не змінить її суті.

Росія може перейти до атак на культурні об’єкти: думка експерта

Росія розширює перелік об’єктів для атак. Після нанесення ударів по українській логістиці та складах у списку з’явилися адміністративні будівлі, а далі будуть об’єкти культурної спадщини. Про це заявив військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак.

"Розуміємо, що далі, згідно з їхнім планом, найімовірніше, відбудеться руйнування якихось історичних будівель, пам’яток архітектури та історії, яким по 100, 200, до 1000 років. Що завгодно можна зруйнувати. І це лише перший крок. По будівлі Головного управління розвідки вже раніше завдавалися удари. Тому, з огляду на новий етап, розуміємо, що нас будуть тероризувати, доки не буде знайдено оптимальний вихід із цієї ситуації. Над цим працюють, але для цього потрібен час щонайменше до листопада", - сказав експерт.

Мобілізація в РФ - що відомо

Як повідомляв "Главред", у ГУР зазначали, що Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації у 2026–2027 роках. Москва розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року та 300 тисяч осіб наступного.

Полковник Хеміш де Бреттон-Гордон зазначав, що російський диктатор Володимир Путін ризикує мобілізувати не просто ще одну хвилю бійців для фронту, а армію, яка згодом може змусити його завершити війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що внутрішні документи РФ підтверджують підготовку мобілізації на осінь після імітації парламентських виборів. План кремлівського диктатора Володимира Путіна нескладний.

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Про особу: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську академію зв’язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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