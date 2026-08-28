Дрони атакували Ярославський НПЗ: спалахнула масштабна пожежа

Перекрито основні траси на Москву.

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У РФ поскаржилися на атаку дронів на Ярославль / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Ключові факти:

Спалахнув Ярославський НПЗ потужністю 15 млн тонн

Дрони атакували Підмосков’я, Енгельс і Москву

Перекрито рух транспорту в бік столиці РФ

У п’ятницю, 28 серпня, Росію атакували дрони. У Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков’ї та Москві.

Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про два збиті БПЛА, над Павловським Посадом піднімається чорний дим.

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"Два БПЛА, що летіли на Москву, знищені системою ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - розповів Собянін.

Червоний рівень небезпеки оголошено у Володимирській та Іванівській областях, а також на південному сході Московської області.

Мешканці Енгельса Саратовської області всю ніч повідомляли про вибухи та велику кількість дронів над містом.

"Повідомляється про численні вибухи в районі Енгельса Саратовської області", - зазначають монітори Exilenova+.

Атака на Ярославль

У російському Ярославлі 28 серпня пролунали численні вибухи. Моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ повідомляє про удар по Ярославському НПЗ.

На території підприємства спалахнула потужна пожежа.

"Сили оборони завдали удару по Ярославському НПЗ, на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа", - йдеться в повідомленні о 07:21.

Відео про атаку на Ярославський НПЗ можна переглянути за посиланням.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв рано вранці 28 серпня повідомив про загрозу безпілотників у регіоні. Рух транспорту в бік Москви перекрито, до маршрутів громадського транспорту внесено зміни.

Який саме об'єкт було атаковано в Ярославлі, Євраєв не повідомив.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Довідка. Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ "Славнафта-ЯНОС") входить до п’ятірки найбільших НПЗ Росії за обсягами переробки. Його потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційний керосин та мастильні матеріали. НПЗ забезпечує паливом центральні регіони Росії та військову логістику окупаційних сил.

НПЗ неодноразово зазнавав успішних дальнобійних атак українських безпілотників (зокрема, у червні та серпні 2026 року), внаслідок чого на його території виникали масштабні пожежі.

Атаки на території Росії - новини

Як писав Главред, в ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".

У ніч на 24 серпня одразу в кількох регіонах РФ пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Моніторингові канали повідомляли про успішні удари по трьох складських комплексах великого російського маркетплейсу Ozon. У місцях "прильотів" спалахнули пожежі.

У ніч на 22 серпня в Самарській області Росії пролунали вибухи. Ближче до ранку безпілотники завдали ударів по складу російського маркетплейсу OZON. На місці "прильоту" спалахнула масштабна пожежа.

У ніч на 22 серпня в Самарській області Росії після атаки дронів спалахнула пожежа на території Новокуйбишевського нафтопереробного заводу. НПЗ неодноразово зазнавав ударів безпілотників.

Пермський нафтопереробний завод, сьомий у Росії за обсягами переробки, зупинив роботу після атаки українських безпілотників 21 серпня. Основна установка CDU-4, на яку припадає майже 40 % потужності підприємства, зупинилася того ж дня - її добова продуктивність сягала 14 000 тонн нафти.

Рано вранці 20 серпня дрони атакували Росію. Безпілотники долетіли до Республіки Татарстан. Під удар потрапив великий нафтопереробний завод у Нижньокамську. Крім того, було атаковано нафтовий термінал "Таманьгазнефть" у Краснодарському краї, а також підстанцію ПС "Тамань" 500 кВ. Дрони помітили й у Московській області РФ.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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