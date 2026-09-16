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"Далі - фільми для дорослих": Аліна Гросу назвала табу у стосунках із чоловіком

Христина Трохимчук
16 вересня 2026, 17:10
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Українська співачка пояснила, чому категорично відмовляється від пікантних сцен у кіно.
Аліна Гросу - чоловік
Аліна Гросу з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

Ви дізнаєтеся:

  • Які правила є головними у стосунках Аліни Гросу
  • Чому артистка вирішила відмовитися від зйомок у сценах із поцілунками

Українська виконавиця Аліна Гросу відверто розповіла про свій погляд на романтичні стосунки між двома творчими людьми. В інтерв'ю "Радіо Люкс" артистка зізналася, що в її стосунках є суворе табу.

Співачка переконана, що закохані не повинні змагатися в тому, хто з них успішніший або кращий. Хоча союз двох артистів майже завжди супроводжується "італійськими пристрастями" та емоціями, він також дає глибоке розуміння професії та безліч спільних тем для розмов.

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Аліна Гросу
Аліна Гросу - особисте життя / фото: threads.com, Аліна Гросу

"Головне, щоб у стосунках була повага. Коли кожен займається своїми справами і ви не змагаєтеся. Не повинно бути такого: "Я в чомусь кращий", - і постійно це доводити. Ви обоє - самостійні люди і маєте поважати одне одного. У моїх стосунках такого ніколи не було і не буде", - поділилася Гросу.

Найскладнішим моментом у романтичних стосунках артистка вважає акторську професію, де часто постає питання інтимних сцен. Гросу зізналася, що після початку серйозних стосунків і одруження вона встановила для себе суворе правило, якого дотримується вже багато років.

Аліна Гросу
Хто є чоловіком Аліни Гросу / фото: instagram.com, Аліна Гросу

"Коли я почала свої серйозні стосунки, вийшла заміж, то перестала зніматися в сценах, де є поцілунки. Для мене це табу, і вже дуже багато років. Бо щось має залишатися особистим. Навіщо провокувати якусь ревнощі? Одна справа, коли ти просто уявиш: для звичайної людини, яка не працює у творчій сфері, твоя жінка чи чоловік цілується з кимось у кадрі, а потім каже: "Це моя робота". Ну, де ця межа? А що далі? А далі - фільми для дорослих чи що? На мою думку, я б не терпіла чоловіка, який заробляв би гроші не тільки в кадрі, а й поцілунками з іншими жінками. І це діє навпаки - і на мене. Це ненормально для мене і для моєї родини", - підсумувала співачка.

Слова артистки про складнощі стосунків з акторами звучать особливо символічно. У мережі вже давно ходять наполегливі чутки, що обранцем співачки, обличчя якого вона досі ретельно приховує від громадськості, став російський актор Роман Полянський.

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Про особу: Аліна Гросу

Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.
Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

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