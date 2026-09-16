Чому російські дрони почали долітати до заходу України: в ДПСУ назвали причину

Російські дрони долітають до західних областей через ретранслятори в Білорусі. Для них знову посилюють сигнал, що дає їм змогу проникати вглиб України.

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Білорусь знову увімкнула ретранслятори / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези:

Білорусь знову вмикає ретранслятори для дронів РФ

Це дозволяє БпЛА летіти вглиб західних областей

Російські дрони долітають до західних областей України завдяки ретрансляторам у Білорусі, які підсилюють сигнал для ворожих БпЛА. Саме завдяки ним була здійснена атака в напрямку пункту пропуску "Ягодин". Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі Укрінформу.

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За його словами, білоруська територія використовується для забезпечення роботи російських безпілотників, які після заходу з боку РФ можуть триматися поблизу білоруського кордону. Це дає їм змогу продовжувати політ на значно більшу відстань.

"Станом на зараз Білорусь надає активну допомогу Росії щодо обстрілів території України. В тому числі і ретрансляторами, які вмикаються на території Білорусі, підживлюють сигнал для російських "Шахедів" та "Гербер", - зазначив Демченко.

Представник ДПСУ уточнив, що йдеться не лише про північні райони країни. За його словами, завдяки такому механізму російські БпЛА можуть проникати далі на територію України, зокрема до Рівненської, Волинської та Львівської областей.

Окремо Демченко пов'язав із цією схемою удар у напрямку "Ягодина". Він зазначив, що безпілотники можуть використовувати сигнал із білоруських ретрансляторів для проходження глибше в український повітряний простір.

"І атака, до прикладу, по напрямку пункту пропуску "Ягодин" також здійснювалася за підтримки Білорусі", - зазначив Демченко.

Раніше Київ уже попереджав Мінськ про наслідки використання ретрансляторів для підтримки російських атак. Після відповідних заяв української сторони білоруська влада, за словами Демченка, припиняла їхню роботу.

"Зараз вони знову їх увімкнули", - сказав речник ДПСУ.

Водночас безпосередньої ознаки підготовки наступу з території Білорусі прикордонники наразі не фіксують. Демченко заявив, що поблизу українського кордону немає ударного угруповання, готового до вторгнення.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ змінює цілі для ударів по Україні - коментар експерта

Росія розширює перелік цілей для ударів по Україні: після логістичних об’єктів і складів під прицілом опинилися адміністративні будівлі, а наступним етапом можуть стати історичні та архітектурні пам’ятки. Про це повідомив військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак в ефірі "Суперпропозиції".

За словами експерта, характер російських атак може змінюватися й надалі. Серед потенційних цілей він називає об’єкти, які мають історичне або культурне значення.

"Розуміємо, що далі за їхнім планом, швидше за все, це руйнація якихось історичних будівель, пам'ятки архітектури, історії, яким там 100, 200, до 1000 років. Що завгодно можна зруйнувати. І це ось тільки такий перший крок", - пояснив Ступак.

Окремо він згадав попередні удари по об’єктах українських силових структур. На його думку, Москва може продовжувати тиснути таким способом, доки не буде знайдено рішення, здатне змінити ситуацію.

"В будівлю Головного управління розвідки вже раніше прилітало. Тому через новий етап розуміємо, що будуть нас кошмарити, поки не буде знайдено максимальний вихід з цієї ситуації. Над цим працюють, але для цього потрібен час щонайменше до листопада", - зазначив експерт.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, тимчасово виконуючий обов'язки голови Волинської ОВА Роман Романюк підтвердив ворожу атаку по Волинській області. У повідомленні йшлося про масовану атаку безпілотників та влучання по залізниці у Луцьку. За даними Укрзалізниці, завдяки вчасному виявленню та евакуації постраждалих не зафіксовано, пожежу ліквідовано рятувальниками.

Київська міська військова адміністрація інформувала, що у ніч на 15 вересня було оголошено повітряну тривогу через загрозу дронів. Мер Віталій Кличко повідомив про влучання в АЗС та склади у Дарницькому і Оболонському районах. За даними КМВА, спочатку повідомляли про одного постраждалого, а згодом кількість постраждалих зросла до семи.

Укрзалізниця повідомила про удар по пасажирському поїзду Київ - Миколаїв та оперативну евакуацію пасажирів і поїзної бригади. У компанії зазначили, що удар по поїзду Київ - Миколаїв супроводжувався організованою евакуацією та автобусними трансферами для пасажирів. Жертв і постраждалих не зафіксовано, пасажирів доправили автобусами.

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Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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