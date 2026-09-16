Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Автор хітів Тіни Кароль та Ані Лорак розповів про свої гонорари

Віталій Кірсанов
16 вересня 2026, 17:21
google news Підпишіться
на нас в Google
Микола Бровченко є автором пісні "Україна - це ти", яку виконує Тіна Кароль, а також композиції "Полуденна спека" для Ані Лорак.
Автор хітів Тіни Кароль та Ані Лорак розповів про свої гонорари
Автор хітів Тіни Кароль та Ані Лорак розповів про свої гонорари / колаж: Главред, фото: facebook.com/brovchenko.mykola

Коротко:

  • На дохід впливають кількість ефірів та радіоротація
  • Виплати можуть сягати 30-40 тисяч гривень на місяць

Український сценарист і автор пісень Микола Бровченко розповів в інтерв’ю "Главкому", скільки може заробляти на авторських правах на свої композиції.

Бровченко є автором пісні "Україна - це ти", яку виконує Тіна Кароль, а також композиції "Полуденна спека" для Ані Лорак та інших музичних творів. За словами автора, розмір виплат за пісні може суттєво змінюватися і залежить одразу від кількох факторів.

відео дня

Зокрема, на дохід впливають кількість ефірів, радіоротація, використання музики в закладах та загальна популярність композиції. Під час прем’єри або сплеску інтересу до пісні виплати можуть сягати 30–40 тисяч гривень на місяць.

"Усе залежить від того, наскільки ти активний в ефірах, на радіо, у сфері гостинності. Якщо відбувається сплеск популярності, прем’єра пісні, її ротація, то це може принести до 30–40 тис. на місяць. Але коли минає час, немає заходів, немає публічних виступів, пісня починає існувати в іншому вимірі, то й виплати значно менші", - розповів Микола.

За словами Бровченка, ситуація для авторів пісень також ускладнюється тим, що багато сучасних артистів самостійно пишуть музику та тексти. Через це професійним авторам стає складніше знаходити постійну роботу, тому Бровченко почав розвивати інші напрямки.

Кілька років тому він зайнявся створенням більш масштабних музичних творів - зокрема, почав писати лібрето для опер і мюзиклів. Крім того, такі фахівці потрібні театрам, де вони працюють над текстовою частиною постановок.

"Деякий час тому, років три-чотири, я активно долучився до таких більш масштабних форм музичної творчості - написання лібрето для опер, мюзиклів. У театрах теж потрібен лібретист-лірик, який просто може надати сенс і втілити музику в слова. І там, слава Богу, зовсім інший рівень гонорарів", - зазначив автор.

Бровченко зізнався, що зараз саме великі музичні форми допомагають йому отримувати більш стабільний дохід. За його словами, доля окремих пісень непередбачувана: одна композиція може стати великим хітом, тоді як інша залишиться практично непоміченою.

"Мені це поки що трохи допомагає - великі форми. Більше, ніж пісня. Бо пісня: одна викликала великий фурор, а інша пройшла непоміченою. І таке бувало. І тоді на ці копійки навряд чи хтось прожив би", - додав Бровченко.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше "Главред" повідомляв, що принц Гаррі та Меган Маркл були змушені терміново перевести Арчі та Лілібет до іншої школи. Переїзд пари зі США до Великої Британії спричинив проблеми з безпекою дітей через щільний лондонський трафік.

Також Alyona Alyona розповіла про переїзд із Києва на Прикарпаття. Реперка вирішила остаточно оселитися в Івано-Франківській області, щоб відновити психічне здоров’я та сили після постійного стресу від обстрілів столиці.

Читайте також:

Про особу: Микола Бровченко

Микола Бровченко - український поет-пісняр, сценарист, лібретист, музикант і фахівець у сфері реклами.

Народився 19 серпня 1954 року.

Бровченко - автор безлічі знаменитих хітів української естради, а також творець терміна "музослов’я".

Микола Бровченко написав тексти пісень, які стали візитною карткою багатьох українських виконавців. Серед його робіт - знаменита пісня "Полуденна спека" (яку виконували Ані Лорак і Таїсія Повалій), а також хіт "Панно кохання" (Панно Кохання), яка у 1993 році принесла Україні Гран-прі на фестивалі "Слов’янський базар". Його пісні виконували Тіна Кароль, Віктор Павлик, Злата Огневич, Kozak System та інші.

Останніми роками автор активно пише лібрето для масштабних музичних проєктів - опер та мюзиклів в українських театрах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
музыка Тіна Кароль Ані Лорак українська музика новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому російські дрони почали долітати до заходу України: в ДПСУ назвали причину

Чому російські дрони почали долітати до заходу України: в ДПСУ назвали причину

17:46Війна
Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

16:08Економіка
"Пекельний" удар Трампа по Росії: що передбачає закон Грема і коли його ухвалять

"Пекельний" удар Трампа по Росії: що передбачає закон Грема і коли його ухвалять

15:56Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з вечерею короля за 44 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з вечерею короля за 44 с

Згрібати листя більше не треба: названо кращу і безпечнішу альтрнативу

Згрібати листя більше не треба: названо кращу і безпечнішу альтрнативу

Перемоги для всіх не буде: Зеленський сказав, чим закінчиться війна в Україні

Перемоги для всіх не буде: Зеленський сказав, чим закінчиться війна в Україні

Іспанський оркестр виконав хіти Вєрки Сердючки та Руслани у симфонічній версії

Іспанський оркестр виконав хіти Вєрки Сердючки та Руслани у симфонічній версії

Біда піде, а гроші прийдуть: чотирьох знаків зодіаку чекає великий успіх

Біда піде, а гроші прийдуть: чотирьох знаків зодіаку чекає великий успіх

Останні новини

17:46

Чому російські дрони почали долітати до заходу України: в ДПСУ назвали причину

17:21

Автор хітів Тіни Кароль та Ані Лорак розповів про свої гонорариВідео

17:19

Негатив залишиться в минулому: 3 знаки зодіаку, яких чекає щастя з 17 вересня

17:10

"Далі — фільми для дорослих": Аліна Гросу назвала табу у стосунках із чоловіком

17:06

Мільйони переглядів у 83 роки: українська бабуся стала зіркою соцмереж, що сталосьВідео

Мобілізація, наступ на Чернігів і напад на НАТО: Коваленко – про те, що буде після виборів у РосіїМобілізація, наступ на Чернігів і напад на НАТО: Коваленко – про те, що буде після виборів у Росії
17:00

Навіщо видавлювати зубну пасту в злив мийки: дієвий лайфхак для господинь

16:56

Досвідчені господині ставлять склянку з оцтом у шафу перед сном - у чому секрет

16:20

Серія REDMI Note 17 в Україні: до трьох днів автономності, якість REDMI Titan і перший Pro Max новини компанії

16:15

Трендові джинси на осінь 2026: стилістка розкрила 4 наймодніші моделі

Реклама
16:14

Навіщо змішувати картоплю з содою: дієвий домашній трюк

16:10

Чому 17 вересня не можна шити та вишивати: яке церковне свято

16:08

Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

15:56

"Пекельний" удар Трампа по Росії: що передбачає закон Грема і коли його ухвалять

15:45

Як правильно мити овочі перед приготуванням: лайфхаки від італійського кухаря

15:35

Гаррі та Меган довелося терміново забрати дітей із британської школи — деталі

15:23

Штраф до 34 тисяч і не тільки: в Україні почнуть карати "гучних" водіїв

15:21

Навіщо заливати оцет в унітаз щотижня: як працює та яка користь

15:17

Гороскоп Таро на завтра, 17 вересня: Тельцям — благо, Леву — заспокоєння

15:08

Як заморожувати гарбуз на зиму: експерти назвали популярну помилку

14:59

Гарбузи лежатимуть до весни: як правильно збирати та зберігати врожай

Реклама
14:56

Путініст Петросян втратив доньку: що з нею зробила його нова дружина

14:19

Тест на IQ: потрібно знайти 10 відмінностей на картинці з дітьми за 22 секунди

14:03

Українці з дітьми повинні залишити домівки: де оголосили обов'язкову евакуацію

13:54

"Час обрати себе": Alyona Alyona покинула Київ і розкрила, де житиме

13:25

На Україну насувається зовсім не осіння погода: наскільки підвищиться температура

13:21

Басков гасне: прихильник Путіна розповів про складну ситуацію

13:17

Генерала РФ Груніса підірвали у нічному лігві "птахи" СБС - "Мадяр"

12:48

"На тлі посилених атак": Джолі емоційно висловилася про візит до України

12:44

Зіпсована їжа і антисанітарія: в Україні перевірили шкільні харчоблокиФото

12:24

"Готовий хоч завтра": Зеленський назвав три умови для проведення виборів

11:54

Жолуді та шишки не варто викидати: як з користю використати їх в саду

11:51

Китайський гороскоп на завтра, 17 вересня: Півням - вимоги, Коням - перевірка

11:47

Кандидат у президенти FIDE Розенштейн намагається побудувати навколо себе нову реальність

11:42

Путін не закінчує війну бо боїться бунту мільйона військових - Зеленський

11:34

Бур'яни висохнуть і щезнуть назавжди: чим полити тріщини і шви між бруківкоюВідео

11:12

У РФ зникла зірка популярних "бандитських" фільмів

10:58

Для чого насправді призначені відсіки в пральній машині: знають одиниці

10:52

"Швидку викликали": Бужинська зізналася, як довела Повалій

10:49

Ліквідовано топгенерала РФ Антона Груніса, якого хвалив Путін - медіа

10:38

Правило трьох років: секретний прийом садівників для пишного цвітіння бузкуВідео

Реклама
10:06

Удар був смертельним: РФ атакувала автобус на Нікопольщині, є багато жертв

10:00

Гороскоп на завтра, 17 вересня: Ракам - вигода, Водоліям - прибуток

09:59

"Ідеальний герой - покійник": Каменських зробила нову скандальну заяву

09:59

Затишшя перед бурею: як довго НБУ утримає курс долара нижче 45 грн

09:26

Смачна і швидка страва зі звичайного фаршу: рецепт м'ясних трикутників

08:50

РФ "розпочала полювання на потяги": окупанти завдали удару по рейсу УЗ Київ - Миколаїв

08:38

Ситуація для армії Путіна погіршується: в РФ б'ють на сполох через операцію ЗСУ

08:25

"Краще сидіти з родиною": Зеленський відповів, чи сяде за стіл переговорів із ПутінимВідео

07:57

Магнітна буря G1 охопила Землю: коли геомагнітний шторм вщухне

07:27

У Києві двічі за ранок лунали вибухи, горять склади — подробиці

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини Рівного
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти