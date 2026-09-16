Микола Бровченко є автором пісні "Україна - це ти", яку виконує Тіна Кароль, а також композиції "Полуденна спека" для Ані Лорак.

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Автор хітів Тіни Кароль та Ані Лорак розповів про свої гонорари / колаж: Главред, фото: facebook.com/brovchenko.mykola

Коротко:

На дохід впливають кількість ефірів та радіоротація

Виплати можуть сягати 30-40 тисяч гривень на місяць

Український сценарист і автор пісень Микола Бровченко розповів в інтерв’ю "Главкому", скільки може заробляти на авторських правах на свої композиції.

Бровченко є автором пісні "Україна - це ти", яку виконує Тіна Кароль, а також композиції "Полуденна спека" для Ані Лорак та інших музичних творів. За словами автора, розмір виплат за пісні може суттєво змінюватися і залежить одразу від кількох факторів.

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Зокрема, на дохід впливають кількість ефірів, радіоротація, використання музики в закладах та загальна популярність композиції. Під час прем’єри або сплеску інтересу до пісні виплати можуть сягати 30–40 тисяч гривень на місяць.

"Усе залежить від того, наскільки ти активний в ефірах, на радіо, у сфері гостинності. Якщо відбувається сплеск популярності, прем’єра пісні, її ротація, то це може принести до 30–40 тис. на місяць. Але коли минає час, немає заходів, немає публічних виступів, пісня починає існувати в іншому вимірі, то й виплати значно менші", - розповів Микола.

За словами Бровченка, ситуація для авторів пісень також ускладнюється тим, що багато сучасних артистів самостійно пишуть музику та тексти. Через це професійним авторам стає складніше знаходити постійну роботу, тому Бровченко почав розвивати інші напрямки.

Кілька років тому він зайнявся створенням більш масштабних музичних творів - зокрема, почав писати лібрето для опер і мюзиклів. Крім того, такі фахівці потрібні театрам, де вони працюють над текстовою частиною постановок.

"Деякий час тому, років три-чотири, я активно долучився до таких більш масштабних форм музичної творчості - написання лібрето для опер, мюзиклів. У театрах теж потрібен лібретист-лірик, який просто може надати сенс і втілити музику в слова. І там, слава Богу, зовсім інший рівень гонорарів", - зазначив автор.

Бровченко зізнався, що зараз саме великі музичні форми допомагають йому отримувати більш стабільний дохід. За його словами, доля окремих пісень непередбачувана: одна композиція може стати великим хітом, тоді як інша залишиться практично непоміченою.

"Мені це поки що трохи допомагає - великі форми. Більше, ніж пісня. Бо пісня: одна викликала великий фурор, а інша пройшла непоміченою. І таке бувало. І тоді на ці копійки навряд чи хтось прожив би", - додав Бровченко.

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Про особу: Микола Бровченко Микола Бровченко - український поет-пісняр, сценарист, лібретист, музикант і фахівець у сфері реклами. Народився 19 серпня 1954 року. Бровченко - автор безлічі знаменитих хітів української естради, а також творець терміна "музослов’я". Микола Бровченко написав тексти пісень, які стали візитною карткою багатьох українських виконавців. Серед його робіт - знаменита пісня "Полуденна спека" (яку виконували Ані Лорак і Таїсія Повалій), а також хіт "Панно кохання" (Панно Кохання), яка у 1993 році принесла Україні Гран-прі на фестивалі "Слов’янський базар". Його пісні виконували Тіна Кароль, Віктор Павлик, Злата Огневич, Kozak System та інші. Останніми роками автор активно пише лібрето для масштабних музичних проєктів - опер та мюзиклів в українських театрах.

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