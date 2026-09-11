Волгоград зазнав ракетного обстрілу: після ударів горить НПЗ "Лукойлу"

Місцевий губернатор повідомив про падіння уламків на території промислового підприємства.

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Волгоградський НПЗ, ймовірно, зазнав ракетного удару / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, Вікіпедія

Коротко:

Волгоград атакували ракетами, пролунала серія вибухів

У промисловій зоні спалахнула пожежа

Двох людей госпіталізовано

У ніч на 11 вересня в російському Волгограді пролунала серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа. У мережі повідомляють про ракетний удар по Волгограду. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод, передає Exilenova+.

Близько 04:00 у Волгограді та області оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу. Також в області діяло попередження про загрозу безпілотників.

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В аеропорту Волгограда "Росавіація" запровадила план "Килим", що передбачає обмеження на посадку та виліт літаків.

Росіяни повідомляли про гучні звуки у Волгоградській області.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що минулої ночі Волгоград атакували ракети, було пошкоджено багатоквартирний будинок.

"Двох постраждалих чоловіків віком 55 і 42 роки госпіталізовано. Також зафіксовано падіння уламків на території промислового підприємства на півдні Волгограда. Працюють оперативні служби, ліквідація наслідків триває", - повідомив Бочаров.

​ НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Що відомо про Волгоградський НПЗ

Волгоградський нафтопереробний завод - одне з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії, розташоване у Волгограді та належить нафтовому гіганту "Лукойл". Завод має річну потужність переробки близько 14–15 мільйонів тонн нафти та виробляє автомобільний бензин, дизельне паливо й авіаційний бензин.

Це підприємство також бере участь у забезпеченні потреб російської армії та відіграє важливу роль у нафтовій промисловості РФ.

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 11 вересня Саратовську область Росії атакували дрони. В обласному центрі зафіксовано пожежі щонайменше на двох об’єктах. Під удар потрапив логістичний центр OZON - там спалахнула масштабна пожежа.

У ніч на 10 вересня дрони атакували Республіку Дагестан у Росії та завдали удару по Махачкалі, розташованій на відстані понад 1400 кілометрів від кордону з Україною. У місті пролунала серія вибухів, спалахнула пожежа.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 10 вересня Сили оборони України завдали удару по Махачкалінському морському торговому порту в Дагестані. У Новоросійську уражено щонайменше три російські кораблі

У ніч на 9 вересня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ зазнав масованої атаки дронів. У місті пролунала серія вибухів, у районі порту спалахнула масштабна пожежа.

У російському місті Сочі ввечері 9 вересня пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, вибухи відбувалися в районі морського порту. Місцеві жителі повідомляли про пожежі та густий дим над акваторією.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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