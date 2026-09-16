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РФ "розпочала полювання на потяги": окупанти завдали удару по рейсу УЗ Київ - Миколаїв

Анна Ярославська
16 вересня 2026, 08:50
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Локомотивну та поїзну бригади, а також пасажирів було евакуйовано.
РФ атакувала поїзд УЗ
Росія обстріляла поїзд "Київ - Миколаїв" / Фото: t.me/kievinfo_kyiv

Коротко:

  • Армія РФ обстріляла пасажирський поїзд Київ - Миколаїв
  • Усіх пасажирів та поїзну бригаду встигли евакуювати
  • В результаті атаки ніхто не постраждав, організовано автобуси

Вранці 16 вересня армія РФ завдала удару по залізничній інфраструктурі. Був атакований пасажирський поїзд Київ - Миколаїв. Пасажирів та екіпаж встигли евакуювати, обійшлося без постраждалих. Про це повідомили в Укрзалізниці.

"Ворог продовжує полювання на пасажирські поїзди. Сьогодні під удар потрапив поїзд №122 Київ - Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані", - йдеться в повідомленні.

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В УЗ додали, що жертв і постраждалих немає.

"Для пасажирів разом із Миколаївською ОДА організовуємо автобусні трансфери", - уточнили в компанії.

Росія атакувала пасажирський поїзд
Росія атакувала пасажирський поїзд / Фото: t.me/kievinfo_kyiv

Атаки РФ на залізничну інфраструктуру

Як писав Главред, 13 вересня приблизно за два кілометри від польського кордону російські війська атакували локомотив пасажирського поїзда. ЗМІ повідомляли, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та один із найближчих радників канцлера Німеччини Фрідріха Мерца перебували у спеціальному поїзді, пасажирів якого довелося частково евакуювати через загрозу атаки російських безпілотників.

У Кремлі відреагували на повідомлення про те, що 13 вересня російський безпілотник ледь не влучив у український поїзд із дипломатами ЄС поблизу кордону з Польщею. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російські військові "виконують завдання" на всій території України і мають намір і надалі завдавати ударів.

8 вересня російські війська двома дронами завдали прицільного удару по пасажирському поїзду Київ – Суми. Обійшлося без постраждалих. Обидва влучання зафіксували на під’їзді до Сум.

Російський безпілотник вдень, 2 вересня, атакував поїзд №53/54, що прямував за маршрутом Одеса – Дніпро. Ворожий БПЛА влучив поблизу поїзда на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Зазначається, що завдяки своєчасній евакуації пасажири та співробітники "Укрзалізниці" не постраждали.

Росія може перейти до атак на культурні об’єкти: думка експерта

Росія розширює перелік об’єктів для атак. Після ударів по українській логістиці та складах у списку з’явилися адміністративні будівлі, а далі будуть об’єкти культурної спадщини. Про це заявив військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак.

"Розуміємо, що далі, згідно з їхнім планом, найімовірніше, відбудеться руйнування якихось історичних будівель, пам’яток архітектури та історії, яким по 100, 200, до 1000 років. Що завгодно можна зруйнувати. І це лише перший крок. По будівлі Головного управління розвідки вже раніше завдавалися удари. Тому, з огляду на новий етап, розуміємо, що нас тероризуватимуть, доки не буде знайдено оптимальний вихід із цієї ситуації. Над цим працюють, але для цього потрібен час щонайменше до листопада", - сказав експерт.

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Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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