Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Гаррі та Меган довелося терміново забрати дітей із британської школи - деталі

Христина Трохимчук
16 вересня 2026, 15:35
google news Підпишіться
на нас в Google
Герцоги Сассекські були змушені змінити навчальний заклад для Арчі та Лілібет.
Принц Гаррі та Меган Маркл - діти
Принц Гаррі та Меган Маркл - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal, meghan

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Гаррі та Меган вирішили забрати дітей зі школи
  • Яка небезпека загрожує Арчі та Лілібет

Принц Гаррі та Меган Маркл перевели своїх дітей до нової школи всього через кілька днів після початку навчального року. Причиною стала загроза безпеці Арчі та Лілібет через лондонський трафік, повідомляє Sky News.

Переїзд сім’ї зі США до Великої Британії минулого місяця супроводжується пильною увагою та складнощами в організації безпечного пересування. Офіційний представник герцога та герцогині Сассекських підтвердив, що рішення було ухвалено після консультацій зі службою безпеки.

відео дня
Принц Гаррі з дітьми
Принц Гаррі з дітьми / фото: instagram.com, meghan

"Рішення про переведення дітей до іншої школи було ухвалено після обговорення з командою безпеки родини практичних аспектів їхніх поточних домовленостей. Батьки залишаються неймовірно вдячними всім вчителям та персоналу за любов, турботу та зусилля, які вони проявили. Це рішення ні в якому разі не повинно тлумачитися як оцінка роботи школи чи виняткової турботи, яку діти там отримували", - заявив представник подружжя.

Ситуація ускладнилася тим, що принаймні один раз машина охорони втратила з поля зору основний автомобіль з дітьми через дорожні затори. Крім того, додатковою вразливістю став витік особистого номера Меган Маркл із батьківського чату в WhatsApp, скріншоти якого потрапили в мережу. Інсайдери запевняють, що через ці труднощі принц і принцеса можуть стати легкою мішенню для зловмисників.

Меган Маркл і принц Гаррі повертаються до Великої Британії
Меган Маркл і принц Гаррі переїхали до Великої Британії / фото: instagram.com, meghan

"Команда охорони сім’ї не змогла оперативно забезпечити безпечний проїзд в умовах ранкових заторів. У щільному трафіку кортежу вкрай складно триматися разом, що створює ідеальні умови для потенційних зловмисників, які знають постійний маршрут сім’ї", - повідомляють інсайдери The Telegraph.

Подружжя вже займається пошуком більш підходящого варіанту. Арчі та Лілібет встигли відвідати день відкритих дверей в іншій приватній школі поблизу, а сам принц Гаррі вже був помічений на території нового навчального закладу.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Alyona Alyona остаточно переїжджає з Києва до Івано-Франківської області. Реперка зізналася в Instagram, що втомилася жити між двома містами й вирішила оселитися на Прикарпатті. Артистка заявила, що це позитивно вплине на її творчість.

Також Анджеліна Джолі розкрила подробиці таємної поїздки до України наприкінці літа. Актриса побувала в Харкові й побачила, як діти навчаються в підземних школах і класах на станціях метро. Голлівудська зірка поділилася своїми враженнями зі своїми шанувальниками по всьому світу.

Читайте також:

Про персону: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
принц Гаррі Меган Маркл новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому російські дрони почали долітати до заходу України: в ДПСУ назвали причину

Чому російські дрони почали долітати до заходу України: в ДПСУ назвали причину

17:46Війна
Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

16:08Економіка
"Пекельний" удар Трампа по Росії: що передбачає закон Грема і коли його ухвалять

"Пекельний" удар Трампа по Росії: що передбачає закон Грема і коли його ухвалять

15:56Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з вечерею короля за 44 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з вечерею короля за 44 с

Згрібати листя більше не треба: названо кращу і безпечнішу альтрнативу

Згрібати листя більше не треба: названо кращу і безпечнішу альтрнативу

Перемоги для всіх не буде: Зеленський сказав, чим закінчиться війна в Україні

Перемоги для всіх не буде: Зеленський сказав, чим закінчиться війна в Україні

Іспанський оркестр виконав хіти Вєрки Сердючки та Руслани у симфонічній версії

Іспанський оркестр виконав хіти Вєрки Сердючки та Руслани у симфонічній версії

Біда піде, а гроші прийдуть: чотирьох знаків зодіаку чекає великий успіх

Біда піде, а гроші прийдуть: чотирьох знаків зодіаку чекає великий успіх

Останні новини

17:46

Чому російські дрони почали долітати до заходу України: в ДПСУ назвали причину

17:21

Автор хітів Тіни Кароль та Ані Лорак розповів про свої гонорариВідео

17:19

Негатив залишиться в минулому: 3 знаки зодіаку, яких чекає щастя з 17 вересня

17:10

"Далі — фільми для дорослих": Аліна Гросу назвала табу у стосунках із чоловіком

17:06

Мільйони переглядів у 83 роки: українська бабуся стала зіркою соцмереж, що сталосьВідео

Мобілізація, наступ на Чернігів і напад на НАТО: Коваленко – про те, що буде після виборів у РосіїМобілізація, наступ на Чернігів і напад на НАТО: Коваленко – про те, що буде після виборів у Росії
17:00

Навіщо видавлювати зубну пасту в злив мийки: дієвий лайфхак для господинь

16:56

Досвідчені господині ставлять склянку з оцтом у шафу перед сном - у чому секрет

16:20

Серія REDMI Note 17 в Україні: до трьох днів автономності, якість REDMI Titan і перший Pro Max новини компанії

16:15

Трендові джинси на осінь 2026: стилістка розкрила 4 наймодніші моделі

Реклама
16:14

Навіщо змішувати картоплю з содою: дієвий домашній трюк

16:10

Чому 17 вересня не можна шити та вишивати: яке церковне свято

16:08

Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

15:56

"Пекельний" удар Трампа по Росії: що передбачає закон Грема і коли його ухвалять

15:45

Як правильно мити овочі перед приготуванням: лайфхаки від італійського кухаря

15:35

Гаррі та Меган довелося терміново забрати дітей із британської школи — деталі

15:23

Штраф до 34 тисяч і не тільки: в Україні почнуть карати "гучних" водіїв

15:21

Навіщо заливати оцет в унітаз щотижня: як працює та яка користь

15:17

Гороскоп Таро на завтра, 17 вересня: Тельцям — благо, Леву — заспокоєння

15:08

Як заморожувати гарбуз на зиму: експерти назвали популярну помилку

14:59

Гарбузи лежатимуть до весни: як правильно збирати та зберігати врожай

Реклама
14:56

Путініст Петросян втратив доньку: що з нею зробила його нова дружина

14:19

Тест на IQ: потрібно знайти 10 відмінностей на картинці з дітьми за 22 секунди

14:03

Українці з дітьми повинні залишити домівки: де оголосили обов'язкову евакуацію

13:54

"Час обрати себе": Alyona Alyona покинула Київ і розкрила, де житиме

13:25

На Україну насувається зовсім не осіння погода: наскільки підвищиться температура

13:21

Басков гасне: прихильник Путіна розповів про складну ситуацію

13:17

Генерала РФ Груніса підірвали у нічному лігві "птахи" СБС - "Мадяр"

12:48

"На тлі посилених атак": Джолі емоційно висловилася про візит до України

12:44

Зіпсована їжа і антисанітарія: в Україні перевірили шкільні харчоблокиФото

12:24

"Готовий хоч завтра": Зеленський назвав три умови для проведення виборів

11:54

Жолуді та шишки не варто викидати: як з користю використати їх в саду

11:51

Китайський гороскоп на завтра, 17 вересня: Півням - вимоги, Коням - перевірка

11:47

Кандидат у президенти FIDE Розенштейн намагається побудувати навколо себе нову реальність

11:42

Путін не закінчує війну бо боїться бунту мільйона військових - Зеленський

11:34

Бур'яни висохнуть і щезнуть назавжди: чим полити тріщини і шви між бруківкоюВідео

11:12

У РФ зникла зірка популярних "бандитських" фільмів

10:58

Для чого насправді призначені відсіки в пральній машині: знають одиниці

10:52

"Швидку викликали": Бужинська зізналася, як довела Повалій

10:49

Ліквідовано топгенерала РФ Антона Груніса, якого хвалив Путін - медіа

10:38

Правило трьох років: секретний прийом садівників для пишного цвітіння бузкуВідео

Реклама
10:06

Удар був смертельним: РФ атакувала автобус на Нікопольщині, є багато жертв

10:00

Гороскоп на завтра, 17 вересня: Ракам - вигода, Водоліям - прибуток

09:59

"Ідеальний герой - покійник": Каменських зробила нову скандальну заяву

09:59

Затишшя перед бурею: як довго НБУ утримає курс долара нижче 45 грн

09:26

Смачна і швидка страва зі звичайного фаршу: рецепт м'ясних трикутників

08:50

РФ "розпочала полювання на потяги": окупанти завдали удару по рейсу УЗ Київ - Миколаїв

08:38

Ситуація для армії Путіна погіршується: в РФ б'ють на сполох через операцію ЗСУ

08:25

"Краще сидіти з родиною": Зеленський відповів, чи сяде за стіл переговорів із ПутінимВідео

07:57

Магнітна буря G1 охопила Землю: коли геомагнітний шторм вщухне

07:27

У Києві двічі за ранок лунали вибухи, горять склади — подробиці

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини Рівного
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти