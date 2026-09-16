Гаррі та Меган довелося терміново забрати дітей із британської школи — деталі

Герцоги Сассекські були змушені змінити навчальний заклад для Арчі та Лілібет.

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Принц Гаррі та Меган Маркл - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal, meghan

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Чому Гаррі та Меган вирішили забрати дітей зі школи

Яка небезпека загрожує Арчі та Лілібет

Принц Гаррі та Меган Маркл перевели своїх дітей до нової школи всього через кілька днів після початку навчального року. Причиною стала загроза безпеці Арчі та Лілібет через лондонський трафік, повідомляє Sky News.

Переїзд сім’ї зі США до Великої Британії минулого місяця супроводжується пильною увагою та складнощами в організації безпечного пересування. Офіційний представник герцога та герцогині Сассекських підтвердив, що рішення було ухвалено після консультацій зі службою безпеки.

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Принц Гаррі з дітьми / фото: instagram.com, meghan

"Рішення про переведення дітей до іншої школи було ухвалено після обговорення з командою безпеки родини практичних аспектів їхніх поточних домовленостей. Батьки залишаються неймовірно вдячними всім вчителям та персоналу за любов, турботу та зусилля, які вони проявили. Це рішення ні в якому разі не повинно тлумачитися як оцінка роботи школи чи виняткової турботи, яку діти там отримували", - заявив представник подружжя.

Ситуація ускладнилася тим, що принаймні один раз машина охорони втратила з поля зору основний автомобіль з дітьми через дорожні затори. Крім того, додатковою вразливістю став витік особистого номера Меган Маркл із батьківського чату в WhatsApp, скріншоти якого потрапили в мережу. Інсайдери запевняють, що через ці труднощі принц і принцеса можуть стати легкою мішенню для зловмисників.

Меган Маркл і принц Гаррі переїхали до Великої Британії / фото: instagram.com, meghan

"Команда охорони сім’ї не змогла оперативно забезпечити безпечний проїзд в умовах ранкових заторів. У щільному трафіку кортежу вкрай складно триматися разом, що створює ідеальні умови для потенційних зловмисників, які знають постійний маршрут сім’ї", - повідомляють інсайдери The Telegraph.

Подружжя вже займається пошуком більш підходящого варіанту. Арчі та Лілібет встигли відвідати день відкритих дверей в іншій приватній школі поблизу, а сам принц Гаррі вже був помічений на території нового навчального закладу.

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Про персону: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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