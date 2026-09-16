Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ цинічно вдарила по центру Кропивницького: що відомо про наслідки і поранених

Інна Ковенько
16 вересня 2026, 19:08
google news Підпишіться
на нас в Google
За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей.
Росія вдарила по центру Кропивницького
Росія вдарила по центру Кропивницького / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

  • Росіяни вдарили по центру Кропивницького
  • Наразі відомо про чотирьох постраждалих, троє з них у медзакладах
  • Пошкоджені приватні будинки, дитсадок та автомобілі

Окупаційні війська РФ посеред дня 16 вересня завдали удару по центру Кропивницького. Унаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих. Трьом з них надають допомогу в медичних закладах. Одна жінка від госпіталізації відмовилась", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджені кілька приватних будинків, дитячий садочок та автомобілі.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ накопичила тисячі дронів для ударів

Моніторингові канали раніше попереджали, що Росія, ймовірно, планує застосувати 2500-3000 нереактивних безпілотників для нанесення ударів по західних областях України.

Зазначається, що саме така кількість БпЛА "Герань-2" наразі готова до застосування.

"На нашу думку, протягом доби буде застосовано близько 1000 БпЛА", - наголосили монітори.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 вересня російські війська масовано атакували західні області України ударними безпілотниками. Зокрема, на Тернопільщині зафіксовано влучання по обʼєкту транспортної інфраструктури та промисловому приміщенню. Відомо про одного постраждалого.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявляв, що Росія готує нову хвилю ударів по Україні одразу з кількох напрямків, а атаки можуть тривати протягом усього дня. Є інформація, що ворог може атакувати сьогодні і з півночі, і зі сходу

Раніше повідомлялося, що РФ завдала удару поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин" у Волинській області. Після удару на території АЗС спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив саму заправку та вантажні автомобілі, які перебували поблизу.

Читайте також:

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Кропивницький атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія розпочала полювання на проукраїнських діячів на Заході – BBC

Росія розпочала полювання на проукраїнських діячів на Заході – BBC

20:58Світ
Енергетичне перемир’я з РФ: чому експерти сумніваються, що Путін на нього піде

Енергетичне перемир’я з РФ: чому експерти сумніваються, що Путін на нього піде

20:13Аналітика
Кремль може піти на крайній крок після виборів: експерт назвав можливий сценарій

Кремль може піти на крайній крок після виборів: експерт назвав можливий сценарій

19:11Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з вечерею короля за 44 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з вечерею короля за 44 с

Згрібати листя більше не треба: названо кращу і безпечнішу альтрнативу

Згрібати листя більше не треба: названо кращу і безпечнішу альтрнативу

Перемоги для всіх не буде: Зеленський сказав, чим закінчиться війна в Україні

Перемоги для всіх не буде: Зеленський сказав, чим закінчиться війна в Україні

Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

Китайський гороскоп на завтра, 17 вересня: Півням - вимоги, Коням - перевірка

Китайський гороскоп на завтра, 17 вересня: Півням - вимоги, Коням - перевірка

Останні новини

21:02

Невзлін: США викрили глобальну мережу вбивць Кремля

20:58

Росія розпочала полювання на проукраїнських діячів на Заході – BBC

20:47

Не в своїй тарілці: як українською передати популярний вислів

20:36

Чи треба змінювати температуру в холодильнику восени: відповідь може здивуватиВідео

20:22

Німецький гібрид для саду: яке дерево дає найкращу тінь від сонця

Мобілізація, наступ на Чернігів і напад на НАТО: Коваленко – про те, що буде після виборів у РосіїМобілізація, наступ на Чернігів і напад на НАТО: Коваленко – про те, що буде після виборів у Росії
20:14

Коли збирати врожай капусти, щоб зберегти її до весни: названо точний час

20:13

Енергетичне перемир’я з РФ: чому експерти сумніваються, що Путін на нього піде

20:03

Чи можна додавати кондиціонер у воду для підлоги: відповідь експертів

19:56

Лаченков заявив про зв'язок одеського прокурора Андрія Сватка із кол-центрами, що "працюють" по США і ЄС

Реклама
19:41

"Відключити в Росії світло": Україна готує "сюрприз" для окупантів, що відомо

19:21

Навіщо змішувати білий оцет із лавровим листям: простий засіб для прибирання

19:17

Найлінивіший спосіб догляду за городом: що зробити одразу після збирання картопліВідео

19:11

Кремль може піти на крайній крок після виборів: експерт назвав можливий сценарій

19:08

РФ цинічно вдарила по центру Кропивницького: що відомо про наслідки і поранених

18:45

Сансевієрія тішитиме пишним листям: що обов’язково зробити у вересні

18:23

Навіщо підживлювати ґрунт битим склом: нова альтернатива добривам

18:16

Хіту 1966 року присвоїли звання найкращої поп-пісні всіх часівВідео

18:04

Як захистити картоплю в погребі від мишей: 3 безпечні природні засоби

17:46

Чому російські дрони почали долітати до заходу України: в ДПСУ назвали причину

17:21

Автор хітів Тіни Кароль та Ані Лорак розповів про свої гонорариВідео

Реклама
17:19

Негатив залишиться в минулому: 3 знаки зодіаку, яких чекає щастя з 17 вересня

17:10

"Далі — фільми для дорослих": Аліна Гросу назвала табу у стосунках із чоловіком

17:06

Мільйони переглядів у 83 роки: українська бабуся стала зіркою соцмереж, що сталосьВідео

17:00

Навіщо видавлювати зубну пасту в злив мийки: дієвий лайфхак для господинь

16:56

Досвідчені господині ставлять склянку з оцтом у шафу перед сном - у чому секрет

16:20

Серія REDMI Note 17 в Україні: до трьох днів автономності, якість REDMI Titan і перший Pro Max новини компанії

16:15

Трендові джинси на осінь 2026: стилістка розкрила 4 наймодніші моделі

16:14

Навіщо змішувати картоплю з содою: дієвий домашній трюк

16:10

Чому 17 вересня не можна шити та вишивати: яке церковне свято

16:08

Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

15:56

"Пекельний" удар Трампа по Росії: що передбачає закон Грема і коли його ухвалять

15:45

Як правильно мити овочі перед приготуванням: лайфхаки від італійського кухаря

15:35

Гаррі та Меган довелося терміново забрати дітей із британської школи — деталі

15:23

Штраф до 34 тисяч і не тільки: в Україні почнуть карати "гучних" водіїв

15:21

Навіщо заливати оцет в унітаз щотижня: як працює та яка користь

15:17

Гороскоп Таро на завтра, 17 вересня: Тельцям — благо, Леву — заспокоєння

15:08

Як заморожувати гарбуз на зиму: експерти назвали популярну помилку

14:59

Гарбузи лежатимуть до весни: як правильно збирати та зберігати врожай

14:56

Путініст Петросян втратив доньку: що з нею зробила його нова дружина

14:19

Тест на IQ: потрібно знайти 10 відмінностей на картинці з дітьми за 22 секунди

Реклама
14:03

Українці з дітьми повинні залишити домівки: де оголосили обов'язкову евакуацію

13:54

"Час обрати себе": Alyona Alyona покинула Київ і розкрила, де житиме

13:25

На Україну насувається зовсім не осіння погода: наскільки підвищиться температура

13:21

Басков гасне: прихильник Путіна розповів про складну ситуацію

13:17

Генерала РФ Груніса підірвали у нічному лігві "птахи" СБС - "Мадяр"

12:48

"На тлі посилених атак": Джолі емоційно висловилася про візит до України

12:44

Зіпсована їжа і антисанітарія: в Україні перевірили шкільні харчоблокиФото

12:24

"Готовий хоч завтра": Зеленський назвав три умови для проведення виборів

11:54

Жолуді та шишки не варто викидати: як з користю використати їх в саду

11:51

Китайський гороскоп на завтра, 17 вересня: Півням - вимоги, Коням - перевірка

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Регіони
Новини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини Полтави
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти