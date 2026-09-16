РФ цинічно вдарила по центру Кропивницького: що відомо про наслідки і поранених

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей.

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Росія вдарила по центру Кропивницького / Колаж: Главред, фото: скриншот

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Росіяни вдарили по центру Кропивницького

Наразі відомо про чотирьох постраждалих, троє з них у медзакладах

Пошкоджені приватні будинки, дитсадок та автомобілі

Окупаційні війська РФ посеред дня 16 вересня завдали удару по центру Кропивницького. Унаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих. Трьом з них надають допомогу в медичних закладах. Одна жінка від госпіталізації відмовилась", - йдеться в повідомленні. відео дня

Внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджені кілька приватних будинків, дитячий садочок та автомобілі.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ накопичила тисячі дронів для ударів

Моніторингові канали раніше попереджали, що Росія, ймовірно, планує застосувати 2500-3000 нереактивних безпілотників для нанесення ударів по західних областях України.

Зазначається, що саме така кількість БпЛА "Герань-2" наразі готова до застосування.

"На нашу думку, протягом доби буде застосовано близько 1000 БпЛА", - наголосили монітори.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 вересня російські війська масовано атакували західні області України ударними безпілотниками. Зокрема, на Тернопільщині зафіксовано влучання по обʼєкту транспортної інфраструктури та промисловому приміщенню. Відомо про одного постраждалого.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявляв, що Росія готує нову хвилю ударів по Україні одразу з кількох напрямків, а атаки можуть тривати протягом усього дня. Є інформація, що ворог може атакувати сьогодні і з півночі, і зі сходу

Раніше повідомлялося, що РФ завдала удару поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин" у Волинській області. Після удару на території АЗС спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив саму заправку та вантажні автомобілі, які перебували поблизу.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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