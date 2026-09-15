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В Кремлі назвали умови енергетичного перемир'я - що вимагають від України

Юрій Берендій
15 вересня 2026, 15:00
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Москва пов’язує можливість домовленостей із Києвом не лише з припиненням атак, а й із ширшими економічними та торговельними вимогами.

В Кремлі назвали умови енергетичного перемир'я - що вимагають від України
Енергетичне перемир’я - Кремль висунув Києву дві жорсткі умови / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Кремль висунув Києву умови для енергетичного перемир’я
  • РФ вимагає безпеки судноплавства та скасування санкцій
  • Пєсков назвав перемир’я гарною ідеєю

Кремль висунув дві умови для можливого енергетичного перемир’я з Україною. Водночас у Москві назвали саму ідею Трампа щодо припинення ударів по енергооб'єктах "дуже гарною". Про це повідомив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

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У Кремлі пов’язують перспективи домовленостей не лише з припиненням атак на енергетичні об’єкти. Москва окремо порушує питання роботи нафтоналивного флоту та доступу російських енергоресурсів на світові ринки.

"Справа в безперешкодному доступі цих нафтопродуктів на світові ринки. А тут необхідно забезпечити безпечне торговельне мореплавання, морехідство для нафтоналивних суден. Київський режим поки що не схильний до того, щоб гарантувати таку безпеку", - сказав Пєсков.

За його словами, Москва вважає недостатнім лише захист нафтопереробних заводів і нарощування виробництва пального. Пєсков стверджує, що ключовою проблемою для світового ринку залишається можливість вільно постачати російські нафтопродукти.

"І друге, що потрібно зробити, - це, звичайно, скасувати санкції. Ці незаконні обмеження на постачання енергоресурсів у світ", - сказав речник воєнного злочинця Путіна.

Представник Кремля також заявив, що Москва нібито прагне стабілізації внутрішнього паливного ринку. За його словами, російські НПЗ уже працюють у межах комплексних заходів із захисту енергетичних об’єктів.

Водночас Пєсков заявив, що головний інтерес Кремля стосується саме зовнішніх ринків. Він також вказав на те, що можливе повернення російського газу до Європи залежатиме від того, наскільки це буде вигідно самій Росії.

Пєсков назвав ініціативу щодо енергетичного перемир’я позитивною та повідомив про контакти Москви з Вашингтоном.

"Так, ми бачимо. Ми загалом, безумовно, вважаємо це дуже гарною ідеєю, гарною ініціативою. Ми перебуваємо в контакті з американцями. Ми завжди на боці мирних рішень", - цинічно заявив він.

Експерт назвав реальний сценарій переговорів з РФ

Швидкого перемир’я між Україною та Росією після виборів у РФ 20 вересня очікувати не варто, а переговорний процес може залишатися радше демонстрацією дипломатичної активності США, ніж шляхом до масштабної угоди. Про це повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

"Кушнер фактично проговорився під час прес-конференції у Києві, коли сказав: якщо нам вдасться щось зробити до зими, це буде дивом. Тобто вони самі не розраховують на припинення вогню протягом найближчого місяця двох чи трьох", - зазначив Клочок.

Водночас активізація дипломатичних контактів має окремий політичний вимір для адміністрації Дональда Трампа. За оцінкою Клочка, американському президенту важливо демонструвати поступ у зовнішній політиці, особливо на тлі складної ситуації навколо Ірану.

"Я не бачу, щоб вони всерйоз розраховували на швидкий результат. Швидше йдеться про переговори заради переговорів. Процес має рухатися, тому що Трампу треба показувати, що щось відбувається. Він має таку зовнішню політику. Тим більше, з Іраном у нього дуже складна ситуація, тож десь треба показати результат", - сказав аналітик.

При цьому повністю безрезультатними контакти між сторонами можуть не бути. Клочок допускає досягнення окремих домовленостей, які стосуватимуться конкретних типів ударів або обмежених військових дій.

"Я не виключаю, що, наприклад, можуть домовитися про припинення ударів по НПЗ. Російська нафта краще поступатиме на ринок, ціна може знизитися, і Трамп скаже: бачите, я вплинув на ситуацію. Заборона на глибинні удари також може стати одним із аргументів на переговорах. І це вже вияв нашої суб'єктності", - підсумував Клочок.

В Кремлі назвали умови енергетичного перемир'я - що вимагають від України
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Енергетичне перемир'я - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією. США оголосили, що сторони нібито погодилися на взаємні обмеження щодо ударів по цивільній енергетичній інфраструктур.

Зеленський у відповідь заявив, що Україна готова не завдавати ударів по РФ за умови реальної взаємності і надійних гарантій від партнерів Київ підкреслив, що формальна домовленість без механізму виконання не вважається достатньою.

Водночас Путін не хоче укладати угоду про перемир'я до настання зими, за даними співрозмовників FT, знайомих з ходом переговорів. Вони вказали, що атаки РФ на енергетику можуть посилити тиск на Київ.

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Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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