"Дизельний ультиматум": Трамп висунув вимогу до Зеленського

Головне:
- Трамп вимагає припинити удари по дизельному паливу в РФ
- Причина - світовий дефіцит палива
- Інші об’єкти для ударів залишаються
Президент США Дональд Трамп заявив, що просив Володимира Зеленського відмовитися від ударів по дизельному паливу в Росії. За його словами, саме такі атаки спричиняють дефіцит палива у світі. Про це глава Білого дому сказав у коментарі журналістам напередодні фіналу чемпіонату з гольфу в Ірландії.
"Пану Зеленському потрібно зробити одну річ. Він повинен припинити знищувати дизельне паливо в Росії. Нехай він завдає удари по інших цілях, але не по дизельному паливу, тому що це створює дефіцит дизеля", - заявив Трамп.
Причину дефіциту палива Трамп пов’язує не з Близьким Сходом
Американський лідер окремо підкреслив, що нинішні проблеми з постачанням дизеля у світі не мають стосунку до ситуації на Близькому Сході. За його словами, причина криється виключно у протистоянні Москви та Києва.
"Це спричинено не Близьким Сходом, це відбувається через ситуацію між Росією та Україною. Ми говорили про це з паном Зеленським. Не треба завдавати удару по дизельному паливу, бо це шкодить усьому світу", - зазначив президент США.
Трамп каже, що вже обговорював це питання із Зеленським і залишає йому інші цілі
За словами Трампа, тема ударів по паливній інфраструктурі вже порушувалася в його розмовах з українським президентом раніше. При цьому він підкреслив, що не вимагає від Києва повністю припинити атаки, а лише вилучити дизельні об’єкти зі списку цілей.
"Є багато інших цілей. Ми не хочемо, щоб він завдавав ударів по дизельних об’єктах. Він завдає ударів по дизельних НПЗ", - сказав Трамп.
Відеозапис заяви Трампа дивіться за посиланням.
Удари по НПЗ у РФ - новини
Як писав Главред, серія вибухів прогриміла в Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони. Дрони летіли над багатоповерхівками в бік промислової зони, яку в місті зазвичай називають "нафтовою".
У ніч на 11 вересня в російському Волгограді пролунала серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа. У мережі повідомляють про ракетний удар по Волгограду. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод.
У ніч на 6 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Рязані, Рязанської області РФ.
28 серпня Росію атакували дрони. У Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков’ї та Москві.
У ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".
Україна готує дрони з дальністю польоту до 10 000 км
Дальність польоту українських далекобійних дронів збільшиться більш ніж утричі за два роки - з нинішніх 3000 до 10 тисяч кілометрів. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.
За словами президента, українська безпілотна програма переходить на новий етап розвитку.
"Отже, що дуже важливо зараз: у нас є дрони з дальністю польоту понад 3 000 кілометрів. А цього року у нас будуть дрони з дальністю польоту 4000 кілометрів, наступного року - від 5 до 10 тисяч", - заявив президент.
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