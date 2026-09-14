"Дизельний ультиматум": Трамп висунув вимогу до Зеленського

Президент США публічно закликав Київ змінити цілі для ударів, пояснивши це загрозою для світового ринку палива.

https://glavred.net/world/dizelnyy-ultimatum-tramp-obratilsya-s-trebovaniem-k-zelenskomu-10796483.html Посилання скопійоване

Трамп вимагає від Зеленського припинити удари по дизельному паливу в Росії / Колаж: Главред, фото: ОП, соцмережі

Головне:

Трамп вимагає припинити удари по дизельному паливу в РФ

Причина - світовий дефіцит палива

Інші об’єкти для ударів залишаються

Президент США Дональд Трамп заявив, що просив Володимира Зеленського відмовитися від ударів по дизельному паливу в Росії. За його словами, саме такі атаки спричиняють дефіцит палива у світі. Про це глава Білого дому сказав у коментарі журналістам напередодні фіналу чемпіонату з гольфу в Ірландії.

"Пану Зеленському потрібно зробити одну річ. Він повинен припинити знищувати дизельне паливо в Росії. Нехай він завдає удари по інших цілях, але не по дизельному паливу, тому що це створює дефіцит дизеля", - заявив Трамп.

відео дня

Причину дефіциту палива Трамп пов’язує не з Близьким Сходом

Американський лідер окремо підкреслив, що нинішні проблеми з постачанням дизеля у світі не мають стосунку до ситуації на Близькому Сході. За його словами, причина криється виключно у протистоянні Москви та Києва.

"Це спричинено не Близьким Сходом, це відбувається через ситуацію між Росією та Україною. Ми говорили про це з паном Зеленським. Не треба завдавати удару по дизельному паливу, бо це шкодить усьому світу", - зазначив президент США.

Трамп каже, що вже обговорював це питання із Зеленським і залишає йому інші цілі

За словами Трампа, тема ударів по паливній інфраструктурі вже порушувалася в його розмовах з українським президентом раніше. При цьому він підкреслив, що не вимагає від Києва повністю припинити атаки, а лише вилучити дизельні об’єкти зі списку цілей.

"Є багато інших цілей. Ми не хочемо, щоб він завдавав ударів по дизельних об’єктах. Він завдає ударів по дизельних НПЗ", - сказав Трамп.

Відеозапис заяви Трампа дивіться за посиланням.

Удари по НПЗ у РФ - новини

Як писав Главред, серія вибухів прогриміла в Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони. Дрони летіли над багатоповерхівками в бік промислової зони, яку в місті зазвичай називають "нафтовою".

У ніч на 11 вересня в російському Волгограді пролунала серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа. У мережі повідомляють про ракетний удар по Волгограду. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

У ніч на 6 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Рязані, Рязанської області РФ.

28 серпня Росію атакували дрони. У Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков’ї та Москві.

У ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".

Україна готує дрони з дальністю польоту до 10 000 км

Дальність польоту українських далекобійних дронів збільшиться більш ніж утричі за два роки - з нинішніх 3000 до 10 тисяч кілометрів. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.

За словами президента, українська безпілотна програма переходить на новий етап розвитку.

"Отже, що дуже важливо зараз: у нас є дрони з дальністю польоту понад 3 000 кілометрів. А цього року у нас будуть дрони з дальністю польоту 4000 кілометрів, наступного року - від 5 до 10 тисяч", - заявив президент.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред