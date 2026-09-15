Ракети та дрони завдали удару по РФ: горить великий НПЗ, уражені склади Ozon

Наслідки нічної атаки зафіксовано в Ростовській та Самарській областях.

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Сизранський НПЗ горить після атаки / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

Сталася масована атака ракет і дронів на об'єкти в РФ

У Сизрані загорівся великий нафтопереробний завод

У Таганрозі пошкоджено склад Ozon та житлові будинки

У ніч на 15 вересня в кількох регіонах Росії пролунали вибухи на тлі атаки дронів і ракет. "Влучання" зафіксовано в Таганрозі та Сизрані.

Атака на Таганрог

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що Таганрог атакували ракети. Серед іншого пошкоджено склад Ozon.

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"Сьогодні вночі Таганрог зазнав масованої ракетної атаки. За оперативною інформацією, загиблих і постраждалих немає. Численні наслідки на землі, виникло кілька пожеж", - написав він.

За словами Слюсаря, "у результаті ракетної атаки пошкоджено: скління 2 багатоквартирних і 3 приватних будинків, навчального закладу, комерційної будівлі, газопровід, склади сільськогосподарських підприємств, продуктовий магазин, склад Ozon".

Мер Таганрога Світлана Камбулова підтвердила атаку на склад Ozon і склади сільськогосподарських підприємств, а також уточнила, що внаслідок ракетної атаки пошкоджено скління 5 багатоквартирних і 3 приватних будинків. За її словами, на місцях працюють екстрені служби.

У свою чергу, моніторинговий канал Exilenova+ вночі повідомляв, що в Таганрозі, за попередніми даними, під ударом міг опинитися авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва. На цьому об’єкті росіяни займаються, зокрема, ремонтом та модернізацією військових літаків.

"За попередніми даними, Сили оборони завдали ракетних ударів по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Г. М. Берієва, де ремонтують і модернізують військові літаки", - пишуть аналітики.

Цей об’єкт є одним із ключових російських підприємств, що займаються розробкою та ремонтом військової авіації в Росії. Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на цьому комплексі, зокрема, здійснюється ремонт літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які РФ застосовує у війні проти України.

У Сизрані горить НПЗ

Окрім Таганрога, цієї ночі під ударом опинилося також місто Сизрань у Самарській області. Близько 02:00 OSINT-канали повідомляли про вибухи та "прильоти" у місті, показавши кадри з місця подій.

Пожежа в Сизрані зафіксована на території промислової зони. Мішенню атаки став великий нафтопереробний завод компанії "Роснефть".

Пожежа в Сизрані / Фото: Exilenova+

Згодом аналітики уточнили, що на території Сизранського НПЗ було зафіксовано одразу кілька осередків загоряння після ударів БПЛА.

Сизранський НПЗ - один із найбільших у Росії. Він переробляє приблизно 8,5 млн тонн нафти на рік, або близько 170 тис. барелів на добу. Завод виробляє моторне та авіаційне паливо, мазут, бітум і зріджені вуглеводневі гази.

Горить Сизранський НПЗ / Фото: Exilenova+

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев повідомив про атаку дронів ЗСУ на промислове підприємство. За його словами, було збито понад 40 безпілотників. При цьому обійшлося без постраждалих.

"Є пошкодження на одному з промислових підприємств, а також на кількох житлових об’єктах (вибиті вікна). Працює оперативний штаб", - написав Федорищев.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Трамп оголосив енергетичне перемир’я у війні РФ з Україною

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, Київ і Москва домовилися не завдавати ударів по енергетичних об’єктах одна одної.

Трамп стверджує, що домовленість має діяти для обох сторін і стосується саме атак на енергетичну інфраструктуру.

"Україна погодилася не завдавати ударів по об’єктах російської енергетики. Росія погодилася вчинити так само!" - заявив Трамп.

Удари по НПЗ у РФ - новини

Як писав Главред, серія вибухів прогриміла в Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони. Дрони летіли над багатоповерхівками у бік промислової зони, яку в місті зазвичай називають "нафтовою".

У ніч на 11 вересня в російському Волгограді пролунала серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа. У Мережі повідомляють про ракетний удар по Волгограду. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод.

У ніч на 6 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Рязані Рязанської області РФ.

28 серпня Росію атакували дрони. У Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков’ї та Москві.

У ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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