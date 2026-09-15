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Ракети та дрони завдали удару по РФ: горить великий НПЗ, уражені склади Ozon

Анна Ярославська
15 вересня 2026, 07:26
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Наслідки нічної атаки зафіксовано в Ростовській та Самарській областях.
Сизранський НПЗ після атаки
Сизранський НПЗ горить після атаки / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

  • Сталася масована атака ракет і дронів на об'єкти в РФ
  • У Сизрані загорівся великий нафтопереробний завод
  • У Таганрозі пошкоджено склад Ozon та житлові будинки

У ніч на 15 вересня в кількох регіонах Росії пролунали вибухи на тлі атаки дронів і ракет. "Влучання" зафіксовано в Таганрозі та Сизрані.

Атака на Таганрог

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що Таганрог атакували ракети. Серед іншого пошкоджено склад Ozon.

відео дня

"Сьогодні вночі Таганрог зазнав масованої ракетної атаки. За оперативною інформацією, загиблих і постраждалих немає. Численні наслідки на землі, виникло кілька пожеж", - написав він.

За словами Слюсаря, "у результаті ракетної атаки пошкоджено: скління 2 багатоквартирних і 3 приватних будинків, навчального закладу, комерційної будівлі, газопровід, склади сільськогосподарських підприємств, продуктовий магазин, склад Ozon".

Мер Таганрога Світлана Камбулова підтвердила атаку на склад Ozon і склади сільськогосподарських підприємств, а також уточнила, що внаслідок ракетної атаки пошкоджено скління 5 багатоквартирних і 3 приватних будинків. За її словами, на місцях працюють екстрені служби.

У свою чергу, моніторинговий канал Exilenova+ вночі повідомляв, що в Таганрозі, за попередніми даними, під ударом міг опинитися авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва. На цьому об’єкті росіяни займаються, зокрема, ремонтом та модернізацією військових літаків.

"За попередніми даними, Сили оборони завдали ракетних ударів по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Г. М. Берієва, де ремонтують і модернізують військові літаки", - пишуть аналітики.

Цей об’єкт є одним із ключових російських підприємств, що займаються розробкою та ремонтом військової авіації в Росії. Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на цьому комплексі, зокрема, здійснюється ремонт літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які РФ застосовує у війні проти України.

У Сизрані горить НПЗ

Окрім Таганрога, цієї ночі під ударом опинилося також місто Сизрань у Самарській області. Близько 02:00 OSINT-канали повідомляли про вибухи та "прильоти" у місті, показавши кадри з місця подій.

Пожежа в Сизрані зафіксована на території промислової зони. Мішенню атаки став великий нафтопереробний завод компанії "Роснефть".

Пожежа у Сизрані
Пожежа в Сизрані / Фото: Exilenova+

Згодом аналітики уточнили, що на території Сизранського НПЗ було зафіксовано одразу кілька осередків загоряння після ударів БПЛА.

Сизранський НПЗ - один із найбільших у Росії. Він переробляє приблизно 8,5 млн тонн нафти на рік, або близько 170 тис. барелів на добу. Завод виробляє моторне та авіаційне паливо, мазут, бітум і зріджені вуглеводневі гази.

Горить Сизранський НПЗ
Горить Сизранський НПЗ / Фото: Exilenova+

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев повідомив про атаку дронів ЗСУ на промислове підприємство. За його словами, було збито понад 40 безпілотників. При цьому обійшлося без постраждалих.

"Є пошкодження на одному з промислових підприємств, а також на кількох житлових об’єктах (вибиті вікна). Працює оперативний штаб", - написав Федорищев.

Ракети та дрони завдали удару по РФ: горить великий НПЗ, уражені склади Ozon
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Трамп оголосив енергетичне перемир’я у війні РФ з Україною

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, Київ і Москва домовилися не завдавати ударів по енергетичних об’єктах одна одної.

Трамп стверджує, що домовленість має діяти для обох сторін і стосується саме атак на енергетичну інфраструктуру.

"Україна погодилася не завдавати ударів по об’єктах російської енергетики. Росія погодилася вчинити так само!" - заявив Трамп.

Удари по НПЗ у РФ - новини

Як писав Главред, серія вибухів прогриміла в Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони. Дрони летіли над багатоповерхівками у бік промислової зони, яку в місті зазвичай називають "нафтовою".

У ніч на 11 вересня в російському Волгограді пролунала серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа. У Мережі повідомляють про ракетний удар по Волгограду. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод.

У ніч на 6 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Рязані Рязанської області РФ.

28 серпня Росію атакували дрони. У Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков’ї та Москві.

У ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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