Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Татарстан сколихнули вибухи: під ударом дронів міг опинитись НПЗ у Нижньокамську

Дар'я Пшеничник
13 вересня 2026, 08:41
google news Підпишіться
на нас в Google
Під удар безпілотників за одну ніч потрапили ключові нафтопереробні вузли Татарстану та Краснодарського краю.
Татарстан сколихнули вибухи: під ударом дронів міг опинитись НПЗ у Нижньокамську
Дрони атакували Нижньокамськ / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, скріншот

Головне з новини:

  • У Нижньокамську вранці 13 вересня прогриміла серія вибухів
  • Під ударом опинилися ТАНЕКО, ТАІФ-НК або хімкомбінат
  • Також горів НПЗ у Слов'янську-на-Кубані

відео дня

Серія вибухів пролунала в російському Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві мешканці фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони. Дрони йшли над багатоповерхівками в бік промислової зони, яку в місті звично називають "нафтянкою", повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Конкретна ціль офіційно не називається. Ідеться про один із трьох суміжних об'єктів - Нижньокамський нафтопереробний завод ТАІФ-НК, хімкомбінат "Нижнєкамскнєфтєхім" або НПЗ ТАНЕКО, що входить до структури "Татнефти".

Російські радари перед тим фіксували рух безпілотників у напрямку міста, зокрема з району Шереметьєвки, а місцеві служби оголошували загальну загрозу атаки дронів по всій республіці. У мережі з'явилися фото уламків БпЛА та відео моменту вибухів.

Татарстан сколихнули вибухи: під ударом дронів міг опинитись НПЗ у Нижньокамську

Канал Supernova+ попередньо повідомляє про чотирьох загиблих унаслідок роботи російської ППО. Ці дані станом на зараз не підтверджені ані владою РФ, ані українською стороною.

Другий НПЗ за ніч: пожежа у Слов'янську-на-Кубані

Татарстан був не єдиною ціллю. За кілька годин до цього масованого удару зазнав Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї, де під атакою опинилися одразу два енергетичні об'єкти.

Перші вибухи там пролунали близько опівночі, а активна фаза тривала понад три години - щонайменше двома хвилями, до 2:41, після чого моніторингові ресурси зафіксували ще одну групу безпілотників з боку Азовського моря. За попередніми даними, влучання прийшлися по резервуарах Слов'янського НПЗ, де виникла масштабна пожежа, а також, імовірно, по місцевій теплоелектростанції.

Слов'янський НПЗ - одне з найбільших незалежних нафтопереробних підприємств Росії та найближче до окупованого Криму.

Третій удар по Нижньокамську з серпня

Нижньокамськ є одним із головних центрів нафтопереробки РФ: ТАНЕКО і ТАІФ-НК спеціалізуються на переробці нафти та газового конденсату й формують суттєву частку паливного балансу країни.

Для міста це вже не перший приліт цього сезону. Вибухи на тамтешніх об'єктах фіксували 10 серпня, коли Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ "Танеко", та 20 серпня.

Татарстан сколихнули вибухи: під ударом дронів міг опинитись НПЗ у Нижньокамську
Карта російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Коли українська балістика полетить по Росії

Главред писав, що за словами CEO компанії Fire Point Ірини Терех, українські балістичні ракети виробництва Fire Point можуть почати бити по цілях на території Росії вже за кілька тижнів.

Йдеться про FP-7, яка вже пройшла два етапи випробувань і готується до перевірки в бойових умовах. Зараз виробник переходить до третьої фази перевірки FP-7. Вона передбачає застосування виробу в реальних умовах і є частиною процедури кодифікації ракети.

Удари вглиб Росії: новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 11 вересня Сили оборони України атакували Волгоград країни-агресора Росії крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

У ніч на 9 вересня Сили оборони України завдали комплексного удару по військово-морській базі РФ у Новоросійську Краснодарського краю. Серед уражених цілей - російський фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм крилатих ракет "Калібр".

Раніше повідомлялося, що 9 вересня дрони СБС також уразили низку цілей в Анапі. Серед них палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8 та 2 комплекси РЛС, а саме "Каста 2Е2" та РЛС 92Н6.

Напередодні стало відомо, що 7 вересня Пермський край Росії зазнав масованої атаки безпілотників. Російські засоби протиповітряної оборони нібито знищили 27 БПЛА.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
НПЗ Росія атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Кремлі відкинули можливість зустрічі Зеленського і Путіна на G20: яку умову висувають

У Кремлі відкинули можливість зустрічі Зеленського і Путіна на G20: яку умову висувають

10:14Політика
РФ обстріляла АЗС біля кордону з Польщею: спалахнула масштабна пожежа - деталі

РФ обстріляла АЗС біля кордону з Польщею: спалахнула масштабна пожежа - деталі

10:03Війна
РФ масовано атакує захід України: у кількох областях гримлять вибухи, є поранений

РФ масовано атакує захід України: у кількох областях гримлять вибухи, є поранений

08:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Дуетом з Лорак": Настя Каменських з’явилася на росТБ

"Дуетом з Лорак": Настя Каменських з’явилася на росТБ

У Кремлі зробили заяву після пропозиції Путіну зустрітися з Зеленським

У Кремлі зробили заяву після пропозиції Путіну зустрітися з Зеленським

Скільки разів можна користуватися одним рушником: важливе правило гігієни

Скільки разів можна користуватися одним рушником: важливе правило гігієни

Буряк буде свіжим до самої весни: коли викопувати і як зберігати овоч

Буряк буде свіжим до самої весни: коли викопувати і як зберігати овоч

Китайський гороскоп на завтра, 13 вересня: Коням — лідерство, Мавпам — опора

Китайський гороскоп на завтра, 13 вересня: Коням — лідерство, Мавпам — опора

Останні новини

10:53

Захист від бід та гроші в дім: як проводити давній ритуал із милом

10:14

У Кремлі відкинули можливість зустрічі Зеленського і Путіна на G20: яку умову висувають

10:03

РФ обстріляла АЗС біля кордону з Польщею: спалахнула масштабна пожежа - деталі

08:45

РФ масовано атакує захід України: у кількох областях гримлять вибухи, є поранений

08:41

Татарстан сколихнули вибухи: під ударом дронів міг опинитись НПЗ у НижньокамськуВідео

Ціни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в УкраїніЦіни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в Україні
08:10

Україна 30 років шукала себе: Андрусів про те, як нова ідеологія може все змінитиПогляд

07:47

У чому криється ключ до перемоги України над РФ: ексміністр США дав відповідь

05:32

Розквітнуть пишним килимом: як і коли правильно садити гіацинти восениВідео

04:23

Як за 10 хвилин приготувати капусту для голубців - хитрий трюк від кухаря

Реклама
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці шеф-кухаря за 52 с

03:41

Тест на IQ: потрібно знайти піцу серед овочів за 13 секунд

03:03

Винахідники були проти: яке слово мало замінити звичне "алло"

01:40

Космос підкинув моторошну загадку: астрономи зіткнулися з лякаючим відкриттям

12 вересня, субота
23:48

Зеленський "посперечався" щодо санкцій проти РФ: у чому розбіжність із Парижем

23:02

Чотири дати народження, які люблять самотність: що робить їх щасливими

22:46

Чи потрібно закривати кришку унітазу: вчені дали несподівану відповідьВідео

22:31

Тристоронні переговори про мир: Буданов назвав терміни нового раунду

22:13

"Людина з 2198 року" налякала своїм пророцтвом: яка трагедія все змінить

21:52

У Трампа зробили заяву про переговори України, США та РФ: яке питання головне

21:39

Помилка на день народження: чому не можна дарувати гроші

Реклама
21:27

Унітаз може бути бруднішим, ніж здається: вся справа в деталі, про яку забуваютьВідео

20:28

РФ б'є сотнями дронів, є жертви та "прильоти": деталі масованої атакиВідео

20:19

Жінка купила сукню за копійки: ця знахідка принесе їй стократний прибутокВідео

19:24

Запах і пліснява зникнуть: як швидко очистити ущільнювач пральної машиниВідео

19:10

Скільки разів можна користуватися одним рушником: важливе правило гігієниВідео

19:10

5000 доларів за підтримку Трампа: Денисенко розкрив план перед виборамиПогляд

18:58

Марна трата грошей: 5 засобів для прибирання, які не купують клінери

18:48

Україна розгромила РФ у першому в історії морському бою дронів - унікальні кадри

18:30

Більшість робить це зарано: коли насправді треба солити відбивні

18:23

"Готові до переговорів": у РФ назвали цинічну умову зустрічі Зеленського та Путіна

18:11

Ризик пожежі й опіків: 5 приладів, які категорично не можна ставити біля плити

18:05

Жінка купила дім, не оглянувши його, і тепер живе в печері: що її здивувало

17:36

Жир більше не проблема: простий та швидкий спосіб очистити шафи на кухніВідео

17:21

Як прибрати бризки олії під час смаження: кухня більше не буде в жирі

17:21

"Отримує один актор": зірка українських серіалів розкрила найвищий гонорар

16:47

Cморід з взуття зникне назавжди: проста суміш усуне запах за одну годину

16:35

РФ підготувала 3000 дронів для атак найближчим часом: які регіони під загрозою

16:25

"Дуетом з Лорак": Настя Каменських з’явилася на росТБ

16:24

"Руйнування зростають": РФ вдарила балістикою по Запоріжсталі, є постраждалі

16:12

Буряк буде свіжим до самої весни: коли викопувати і як зберігати овоч

Реклама
16:02

Гречка у кросівках: навіщо класти крупу у взуття восени та взимку

16:01

Чоловік 10 років зберігав удома "шматок металу": довелося евакуювати сусідів

15:59

У Луцьку прогриміли вибухи: РФ вдарила по залізниці, перші подробиці

15:34

Врожай не врятує: чи знизяться ціни на продукти, експерт попередив українців

15:26

"Досі літають дрони": Зеленський емоційно звернувся до світуФото

15:23

Джинси виглядатимуть наче новенькі: як їх правильно прасуватиВідео

14:50

Затхлий запах з пральної машини швидко зникне - потрібні два засоби з кухні

14:36

Таро-прогноз до кінця вересня 2026: на кого чекають гроші, а на кого — поворот долі

14:33

Україна пробилася на 880 км у тил РФ: Генштаб заявив про ураження цілі в Тольяті

14:15

Як вимити вікна до блиску і без розводів: забутий, але ефективний лайфхак

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини Рівного
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти