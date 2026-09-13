Татарстан сколихнули вибухи: під ударом дронів міг опинитись НПЗ у Нижньокамську

Під удар безпілотників за одну ніч потрапили ключові нафтопереробні вузли Татарстану та Краснодарського краю.

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Дрони атакували Нижньокамськ / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, скріншот

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У Нижньокамську вранці 13 вересня прогриміла серія вибухів

Під ударом опинилися ТАНЕКО, ТАІФ-НК або хімкомбінат

Також горів НПЗ у Слов'янську-на-Кубані

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Серія вибухів пролунала в російському Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві мешканці фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони. Дрони йшли над багатоповерхівками в бік промислової зони, яку в місті звично називають "нафтянкою", повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Конкретна ціль офіційно не називається. Ідеться про один із трьох суміжних об'єктів - Нижньокамський нафтопереробний завод ТАІФ-НК, хімкомбінат "Нижнєкамскнєфтєхім" або НПЗ ТАНЕКО, що входить до структури "Татнефти".

Російські радари перед тим фіксували рух безпілотників у напрямку міста, зокрема з району Шереметьєвки, а місцеві служби оголошували загальну загрозу атаки дронів по всій республіці. У мережі з'явилися фото уламків БпЛА та відео моменту вибухів.

Канал Supernova+ попередньо повідомляє про чотирьох загиблих унаслідок роботи російської ППО. Ці дані станом на зараз не підтверджені ані владою РФ, ані українською стороною.

Другий НПЗ за ніч: пожежа у Слов'янську-на-Кубані

Татарстан був не єдиною ціллю. За кілька годин до цього масованого удару зазнав Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї, де під атакою опинилися одразу два енергетичні об'єкти.

Перші вибухи там пролунали близько опівночі, а активна фаза тривала понад три години - щонайменше двома хвилями, до 2:41, після чого моніторингові ресурси зафіксували ще одну групу безпілотників з боку Азовського моря. За попередніми даними, влучання прийшлися по резервуарах Слов'янського НПЗ, де виникла масштабна пожежа, а також, імовірно, по місцевій теплоелектростанції.

Слов'янський НПЗ - одне з найбільших незалежних нафтопереробних підприємств Росії та найближче до окупованого Криму.

Третій удар по Нижньокамську з серпня

Нижньокамськ є одним із головних центрів нафтопереробки РФ: ТАНЕКО і ТАІФ-НК спеціалізуються на переробці нафти та газового конденсату й формують суттєву частку паливного балансу країни.

Для міста це вже не перший приліт цього сезону. Вибухи на тамтешніх об'єктах фіксували 10 серпня, коли Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ "Танеко", та 20 серпня.

Карта російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Коли українська балістика полетить по Росії

Главред писав, що за словами CEO компанії Fire Point Ірини Терех, українські балістичні ракети виробництва Fire Point можуть почати бити по цілях на території Росії вже за кілька тижнів.

Йдеться про FP-7, яка вже пройшла два етапи випробувань і готується до перевірки в бойових умовах. Зараз виробник переходить до третьої фази перевірки FP-7. Вона передбачає застосування виробу в реальних умовах і є частиною процедури кодифікації ракети.

Удари вглиб Росії: новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 11 вересня Сили оборони України атакували Волгоград країни-агресора Росії крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

У ніч на 9 вересня Сили оборони України завдали комплексного удару по військово-морській базі РФ у Новоросійську Краснодарського краю. Серед уражених цілей - російський фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм крилатих ракет "Калібр".

Раніше повідомлялося, що 9 вересня дрони СБС також уразили низку цілей в Анапі. Серед них палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8 та 2 комплекси РЛС, а саме "Каста 2Е2" та РЛС 92Н6.

Напередодні стало відомо, що 7 вересня Пермський край Росії зазнав масованої атаки безпілотників. Російські засоби протиповітряної оборони нібито знищили 27 БПЛА.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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