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Підірвано НПЗ, аеродром та об'єкти ППО: деталі потужних ударів по цілям РФ

Олексій Тесля
6 вересня 2026, 16:30
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У Ростовській області РФ уражено аеродром "Ростов-на-Дону" - поблизу об’єкта зафіксовано пожежу.
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Здійснено удари по цілях РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Нанесено удар по нафтопереробному заводу в Рязані
  • уражено аеродром "Ростов-на-Дону"

У ніч на 6 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України вразили кілька важливих об’єктів країни-агресора РФ.

Зокрема, удар було завдано по нафтопереробному заводу в Рязані Рязанської області РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Зафіксовано пожежу на території підприємства. НПЗ задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

У Ростовській області РФ також уражено аеродром "Ростов-на-Дону". У районі об’єкта зафіксовано пожежу.

Крім того, у Ростовській області українські воїни вразили радіолокаційну станцію "Подлет" та два ЗРПК "Панцир-С1". Ступінь завданих збитків уточнюється.

Знімок екрана
/ Скріншот

Посилення ударів по цілях РФ: важливі деталі

Національна гвардія України має намір нарощувати операції проти об’єктів, що забезпечують російські війська. Про це заявив командувач НГУ Олександр Півненко, окремо зазначивши логістичні об’єкти на території тимчасово окупованого Криму.

Дрон Лютий инфографика
/ Главред

За його словами, важливу роль у таких операціях дедалі більше відіграють підрозділи безпілотних систем. Нацгвардія збільшує кількість фахівців з керування БПЛА та розвиває розвідувальні можливості, щоб виявляти цілі в глибині розташування російських сил.

"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів в оперативній глибині та набагато активніше знищувати логістику противника. Чим більше засобів - тим ефективніше ми будемо діяти", - заявив він.

Таким чином, українська сторона розраховує посилити тиск саме на логістичні маршрути та об’єкти, від яких залежить постачання російських підрозділів.

Удари по цілях РФ у Криму - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше Крим зазнав чергової атаки безпілотників. У Керчі, Феодосії, Щелкино та Красноперекопську лунали вибухи.

За даними моніторингових каналів, під удар потрапили підстанція в Радянському районі та нафтобаза "ТЕС-Термінал-1" у Керчі. Через атаку окупаційна влада тимчасово перекрила рух по Керченському мосту.

Крім того, радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що це може бути лише початком, а на російських окупантів на півострові попереду чекають серйозні проблеми. За його словами, про наслідки майбутніх дій України росіяни "будуть згадувати з жахом".

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

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Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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Ростов-на-Дону Рязань Удари вглиб РФ
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