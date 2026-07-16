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У Туреччині запропонували новий план завершення війни в Україні: про що йдеться

Юрій Берендій
16 липня 2026, 20:58
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Анкара пропонує сторонам відмовитися від ударів по енергооб'єктах та в акваторії Чорного моря.
У Туреччині запропонували новий план завершення війни в Україні: про що йдеться
Який сценарій щодо війни РФ проти України пропонує Туреччина / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, Офіс президента України

Ключові тези:

  • Туреччина пропонує мораторій на удари по енергетиці
  • Йшлось також про безпеку в Чорному морі
  • Київ готовий до зустрічі Зеленського з Путіним у Туреччині

Туреччина виступила з новою ініціативою щодо війни Росії проти України, запропонувавши сторонам запровадити частковий мораторій на бойові дії у двох критично важливих сферах - енергетичній інфраструктурі та акваторії Чорного моря. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою у Києві.

Анкара наполягає, що повне припинення війни залишається пріоритетом, але допускає проміжний варіант, якщо всеохопного перемир'я досягти поки не вдається.

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"Нашою головною метою є повне припинення війни. Якщо це неможливо, можна оголосити мораторій на бойові дії в кількох критично важливих сферах, які мають значення як для України та Росії, так і для всіх інших країн", - заявив очільник турецької дипломатії Хакан Фідан.

За словами Фідана, відмова від ударів по енергетичних об'єктах та в Чорному морі здатна знизити рівень ескалації та зміцнити безпеку в усьому регіоні.

Як уточнили в українському МЗС, сторони провели детальні переговори щодо двостороннього та міжнародного порядку денного, мирних зусиль, ролі США та Європи, а також українських мирних пропозицій. Глава МЗС України наголосив, що Туреччина упродовж усіх років війни відігравала важливу роль у пошуку миру і має потенціал робити це надалі.

"Туреччина є нашим стратегічним партнером. Ми єдині в оцінці, що мир і безпека у Чорному морі потребують відновлення територіальної цілісності та суверенітету України над Кримом. Чорноморська безпека - неподільна. А біль наших кримських татар знаходить відгук у серцях турецького народу", - зазначив Андрій Сибіга.

Зустріч Зеленського з Путіним та ситуація на фронті

Український міністр вкотре підтвердив готовність до проведення в Туреччині зустрічі Президента Володимира Зеленського з Путіним для завершення війни. Він також поінформував турецького колегу про ситуацію на фронті, успіхи української армії та нарощування далекобійних санкцій проти Росії, окремо розповівши про результативні дії українських сил проти окупантів у Криму.

"Ми єдині у позиції, що ця війна не принесе Москві жодних результатів. Єдиний правильний шлях для Путіна - вже зараз зупинити кровопролиття, прийняти пропозицію щодо припинення вогню та перейти до дипломатії", - наголосив міністр закордонних справ України.

Оборонна та економічна співпраця

Окремою темою переговорів стало відновлення після трирічної паузи роботи Спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва. Сибіга також привітав Анкару з успішним проведенням саміту НАТО, під час якого союзники визнали внесок Києва в євроатлантичну безпеку.

"Під час цього саміту союзники офіційно визнали Україну контрибутором євроатлантичної безпеки, а нові внески до програми PURL завдяки переговорам Глави держави перевищили півтора мільярда євро", - зазначив глава МЗС України.

Міністр відзначив і співпрацю в межах Коаліції охочих, наголосивши, що роль Туреччини у гарантуванні морської безпеки - свободи судноплавства та надійності ланцюгів постачання - буде визначальною. Окрему увагу сторони приділили тристоронньому формату Україна-Туреччина-Сирія та формуванню альтернативних маршрутів постачання з країн Затоки до Європи. За словами Сибіги, ратифікована парламентом Угода про вільну торгівлю сприятиме зростанню українського експорту та більш збалансованій структурі двосторонньої торгівлі.

"Минулоріч наш двосторонній товарообіг перевищив довоєнні показники та сягнув майже 8 мільярдів доларів. Туреччина посіла третє місце серед торговельних партнерів України. Український експорт до Туреччини сягнув 2,7 мільярда доларів - і це другий показник серед усіх наших експортних ринків", - зауважив дипломат.

Глава МЗС також відзначив підтримку Туреччиною гуманітарної ініціативи "Продовольство з України" - вже понад 335 тисяч тонн українського продовольства доставлено до 20 країн світу, значна частина цього обсягу - до Сирії.

У Туреччині запропонували новий план завершення війни в Україні: про що йдеться
Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Хто може представляти Європу на переговорах з РФ - коментар політолога

Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович в інтерв'ю Главреду заявив, що європейські держави й надалі шукають кандидата, який міг би представляти Європу на можливих переговорах щодо завершення війни в Україні.

За словами політолога, чергове загострення відносин між Дональдом Трампом і Джорджею Мелоні є важливим, однак не визначальним фактором у цьому процесі. Він звернув увагу, що Мелоні запропонувала власне бачення, відповідно до якого представником Європи має стати не політик із великої держави, а представник країни середнього масштабу. На її думку, саме така кандидатура буде більш прийнятною для президента США.

Рейтерович також наголосив, що остаточне рішення залежатиме не лише від позиції європейських столиць. Він вважає, що майбутній представник має бути здатним ефективно взаємодіяти з американською адміністрацією, яка, ймовірно, залишиться одним із ключових учасників переговорного процесу.

"Але тут треба чесно сказати: хто б це не був, кандидатуру потрібно буде узгодити не з Путіним, а саме з Трампом. Оскільки Трамп і надалі братиме участь у переговорах, очевидно, що це має бути людина, з якою йому буде комфортно працювати", - наголосив він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політолог Ігор Чаленко припустив можливе запровадження формату переговорів за участі європейських країн як доповнення до існуючих треків. Формат E3 передбачає участь Німеччини, Франції та Великої Британії в переговорах як окрема група учасників.

Ексглава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що він сумнівається у готовності Володимира Путіна вести переговори з Європою як окремим суб'єктом. За словами Кулеби, Росія прагне домовлятися напряму зі Сполученими Штатами.

До цього Володимир Зеленський запропонував провести особисту зустріч з Володимиром Путіним на полях саміту G7 за участі західних лідерів. За його словами, пропозицію передали через дипломатичні канали і її підтримали західні партнери, зокрема США та Франція.

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Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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