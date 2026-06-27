Новий раунд переговорів України та Росією: у Туреччині зробили важливу заяву

Хакан Фідан наголосив на необхідності термінового відновлення дипломатичних зусиль.

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Хакан Фідан повідомив про можливість відновлення переговорів між Україною та РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Головне із заяв Фідана:

Анкара готова знову виступити майданчиком для переговорів між Україною та РФ

Переговорний процес зайшов у глухий кут, а бойові дії посилилися

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова знову виступити посередником у переговорах між Україною та Росією з метою відновлення дипломатичного процесу щодо врегулювання війни.

Під час прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Анітою Ананд в Оттаві він зазначив, що конфлікт має бути завершений якомога швидше шляхом діалогу та з опорою на норми міжнародного права.

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За його словами, наразі переговорний процес фактично зупинився, тоді як бойові дії, навпаки, посилилися, а сторони зосереджені на військових результатах.

Фідан наголосив на необхідності термінового відновлення дипломатичних зусиль і підтвердив готовність Туреччини прийняти у себе делегації обох країн для переговорів.

"У цьому контексті хочу заявити світовій громадськості, так само як ми вже повідомили сторонам, що ми готові знову зібрати делегації Росії та України за столом переговорів у нашій країні", — додав міністр.

Також він прокоментував майбутній саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі 7–8 липня, назвавши його важливою та історичною подією. За його словами, однією з ключових тем зустрічі стане розвиток оборонної промисловості на тлі війни РФ проти України та інших глобальних конфліктів.

"Особливо на тлі російсько-української війни та інших воєн на політичному й стратегічному рівнях сформувалося усвідомлення необхідності оцінити, на якому рівні перебувають країни НАТО у сфері оборонної промисловості", — сказав Фідан, наголосивши на стратегічній важливості цього питання.

Крім того, міністр повідомив, що обговорення збільшення оборонних видатків уже завершено, і тепер союзники мають переходити до практичного виконання прийнятих зобов’язань.

Візит представників Трампа в Україну: названо умову

Політичний експерт Ігор Рейтерович висловився щодо можливого візиту представників президента США Дональда Трампа до України. За його оцінкою, першим пунктом їхньої поїздки, найімовірніше, стане Москва, оскільки Вашингтону необхідно отримати актуальні дані щодо позиції Володимира Путіна.

Експерт зазначив, що українська позиція американській стороні вже добре відома: її раніше озвучував Володимир Зеленський, а також передавав через контакти зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, зокрема під час телефонних переговорів.

Переговори про мир — новини за темою

Нагадаємо, раніше "Главред" писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, щойно дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

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Про персону: Хакан Фідан Хакан Фідан - турецький дипломат, міністр закордонних справ Туреччини, ексочільник національної розвідки Туреччини, пише Вікіпедія. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну брав участь у переговорах про обмін військовополоненими між Україною та РФ. Так, у жовтні 2022 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак дякував Фідану "за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників Азовсталі у Туреччині".

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