Чи погодиться Путін вести переговори з Європою: Кулеба здивував заявою

Кулеба каже, що Путін зневажає європейців, але менше, ніж українців.

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Путін не вестиме переговори з Європою / колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Головне із заяви Кулеби:

Путін навряд чи погодиться вести переговори з Європою

Росія прагне домовлятися напряму зі США

Російський диктатор Володимир Путін не буде проводити перемовини про закінчення війни в Україні з Європою. Про це заявив колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтервʼю Radio NV.

"Чому європейська ініціатива замінити собою США, на мою думку, як кажуть, шкурка вичинки не варта? Перше, у нас не Європейський Союз, а по суті Нормандія плюс. Німеччина, Франція, ще британців підтягнули. Але ж ситуація змінилася. Ці дві країни, Німеччина і Франція, сьогодні здатні забезпечити загальноєвропейський консенсус довкола того, про що вони теоретично можуть домовитися з Росією? Сумніваюсь, при всій повазі", - сказав він. відео дня

За його словами, впродовж війни РФ проти України значно підняли свою політичну та військову роль країни Північної Європи та Польща.

"Тому Путін скаже: "Еммануелю, дорогий мій, і Фрідріху, ти зараз мені пообіцяв зняти санкції. Ну це ж рішення Європейського Союзу. А ти порішаєш, аби ці навіжені балтійці чи поляки, або норвежці, шведи підтримали?" Такої гарантії дати ніхто не може. Тому ми з вами маємо не загальноєвропейську ініціативу, а така собі Нормандія плюс. Франція, Німеччина відчайдушно борються за збереження статусу двох європейських країн, які вирішують за всю Європу. Тут усе зрозуміло, але для Путіна гарантій нема", - додав Кулеба.

На його думку, для Путіна Європа є обʼєктом, а не субʼєктом. Крім того, російський диктатор зневажає європейців трохи менше, ніж українців.

"Ти 20 років розповідав, що вони - ніхто, а тепер сідаєш з ними за стіл переговорів? Уся російська політика побудована на картинці двох наддержав (США і Росії), які вирішують. Це їхній комплекс неповноцінності, який ними рухає. Для них Європа не є суб'єктним переговорником", - пояснив колишній міністр.

Чи можливі переговори з РФ без США

Політолог, керівник Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко заявив, що навряд чи може з’явитися окремий формат переговорів з Європою, без участі США.

За його словами, для Трампа долучення європейців було б непоганим маневром, адже це було б продовженням його позиції, що за безпеку Європи має відповідати сама Європа.

"Йдеться про доповнення нинішнього переговорного треку з долученням четвертої сторони. Причому саме Європи, а не Європейського Союзу, тому що формат E3 — це Німеччина, Франція, а також Велика Британія", - підкреслив він.

Мирні переговори - останні новини України

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга говорив, що російський лідер Володимир Путін упустив шанс вийти із затяжної та невдалої війни, відмовившись від ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо прямих мирних переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що країни Європи не можуть виступати посередниками в переговорах щодо завершення війни в Україні, оскільки надають військову допомогу Києву.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо сказав, що Вашингтон продовжує працювати над організацією переговорного процесу між Україною та Росією, однак наразі суттєвого прогресу в цьому напрямку немає.

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Про персону: Дмитро Кулеба Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

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